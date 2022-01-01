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İşte Stajyere En Yüksek Maaş Veren 25 Şirket

Teknoloji ve finans sektörlerdeki şirketler, en yetenekli yeni mezunları kendilerine çekmek için stajyerlere büyük miktarlarda maaş veriyor.

  1. 2017'den beri en yüksek ücretli stajları takip eden Glasdoor, stajyerlerin maaşlarının her yıl arttığını açıkladı. Bununla birlikte, söz konusu yüksek maaşlar, pandemi başladığından bu yana işgücünün nasıl değiştiğinin bir başka işareti olarak yorumlandı.. Rakamlar, son zamanlarda şirketlerin kariyerlerinin ilk aşamalarında olsalar bile yetenekleri olabildiğince hızlı bir şekilde toplamaya her zamankinden daha istekli olduklarını gösterdi.

    2017'den beri en yüksek ücretli stajları takip eden Glasdoor, stajyerlerin maaşlarının her yıl arttığını açıkladı. Bununla birlikte, söz konusu yüksek maaşlar, pandemi başladığından bu yana işgücünün nasıl değiştiğinin bir başka işareti olarak yorumlandı.. Rakamlar, son zamanlarda şirketlerin kariyerlerinin ilk aşamalarında olsalar bile yetenekleri olabildiğince hızlı bir şekilde toplamaya her zamankinden daha istekli olduklarını gösterdi.

  2. Glassdoor'da stajyerlik anketinde çalışan ekonomist ve veri bilimcisi Lauren Thomas, bazı stajyerlerin tipik bir çalışanın bir yılda kazandığından daha fazla para almasının birçok nedeni olduğunu belirterek, ?Bu stajyerlerin daha sonra kazanacaklarının kesinlikle bir yansıması. Bir teknoloji veya finans şirketinde ayda 8 bin dolar kazanan bir stajyer, muhtemelen aynı şirketteki başlangıç &#8203;&#8203;maaşından çok da uzak olmayan bir maaş alıyor. Aslında, şirketlerin onlara bu kadar çok para vermelerinin nedeni, stajyerleri orada kalmaya ikna etmek? diye konuştu.

    Glassdoor'da stajyerlik anketinde çalışan ekonomist ve veri bilimcisi Lauren Thomas, bazı stajyerlerin tipik bir çalışanın bir yılda kazandığından daha fazla para almasının birçok nedeni olduğunu belirterek, ?Bu stajyerlerin daha sonra kazanacaklarının kesinlikle bir yansıması. Bir teknoloji veya finans şirketinde ayda 8 bin dolar kazanan bir stajyer, muhtemelen aynı şirketteki başlangıç ​​maaşından çok da uzak olmayan bir maaş alıyor. Aslında, şirketlerin onlara bu kadar çok para vermelerinin nedeni, stajyerleri orada kalmaya ikna etmek? diye konuştu.

  3. Thomas, sözlerine şu şekilde devam etti: <br> "Birçok şirket bu staj programlarını bir boru hattı olarak kullanıyor ve bu stajyerleri tam zamanlı olarak işe alacaklar. İşverenler için tarihsel olarak sıkı bir iş piyasasında olduğumuz içini çalışanların normalden daha fazla seçeneğe sahip olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle pandemi sırasında durum böyle. Bu ekstra seçenekler stajyerleri de kapsıyor, çünkü birçok şirket onları iş gücü çapında bir yetenek savaşının ortasında tutmak istiyor.?

    Thomas, sözlerine şu şekilde devam etti:
    "Birçok şirket bu staj programlarını bir boru hattı olarak kullanıyor ve bu stajyerleri tam zamanlı olarak işe alacaklar. İşverenler için tarihsel olarak sıkı bir iş piyasasında olduğumuz içini çalışanların normalden daha fazla seçeneğe sahip olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle pandemi sırasında durum böyle. Bu ekstra seçenekler stajyerleri de kapsıyor, çünkü birçok şirket onları iş gücü çapında bir yetenek savaşının ortasında tutmak istiyor.?

  4. İşte stajyerlere en çok maaş veren şirketler

    İşte stajyerlere en çok maaş veren şirketler

  5. 25. GOOGLE Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 454 dolar

    25. GOOGLE Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 454 dolar

  6. 24. AMERICAN EXPRESS Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 500 dolar

    24. AMERICAN EXPRESS Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 500 dolar

  7. 23. PALO ALTO NETWORKS Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar

    23. PALO ALTO NETWORKS Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar

  8. 22. PAYPAL Ortalam stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar

    22. PAYPAL Ortalam stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar

  9. 21. CITI Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar

    21. CITI Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar

  10. 20. J.P. MORGAN Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar

    20. J.P. MORGAN Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar

  11. 19. EBAY Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 883 dolar

    19. EBAY Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 883 dolar

  12. 18. BLACKROCK Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 917 dolar

    18. BLACKROCK Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 917 dolar

  13. 17. SUSQUENNA INTERNATIONAL GROUP Ortalama stajyer maaşı: 7 bin dolar

    17. SUSQUENNA INTERNATIONAL GROUP Ortalama stajyer maaşı: 7 bin dolar

  14. 16. INTUIT Ortalama stajyer maaşı: 7 bin dolar

    16. INTUIT Ortalama stajyer maaşı: 7 bin dolar

  15. 15. APPLE Ortalama stajyer maaşı: 7 bin dolar

    15. APPLE Ortalama stajyer maaşı: 7 bin dolar

  16. 14. DEUTSCHE BANK Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 83 dolar

    14. DEUTSCHE BANK Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 83 dolar

  17. 13. BAIN & COMPANY Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 125 dolar

    13. BAIN & COMPANY Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 125 dolar

  18. 12. ORACLE Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 250 dolar

    12. ORACLE Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 250 dolar

  19. 11. MICROSOFT Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 366 dolar

    11. MICROSOFT Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 366 dolar

  20. 10. EXPEDIA GROUP Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 500 dolar

    10. EXPEDIA GROUP Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 500 dolar

  21. 9. HUBSPOT Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 500 dolar

    9. HUBSPOT Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 500 dolar

  22. 8. LINKEDIN Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 500 dolar

    8. LINKEDIN Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 500 dolar

  23. 7. NVIDIA Ortalama stajyer maaşı: 8 bin dolar

    7. NVIDIA Ortalama stajyer maaşı: 8 bin dolar

  24. 6. META Ortalama stajyer maaşı: 8 bin dolar

    6. META Ortalama stajyer maaşı: 8 bin dolar

  25. 5. AMAZON Ortalama stajyer maaşı: 8 bin dolar

    5. AMAZON Ortalama stajyer maaşı: 8 bin dolar

  26. 4. SALESFORCE Ortalama stajyer maaşı: 8 bin 167 dolar

    4. SALESFORCE Ortalama stajyer maaşı: 8 bin 167 dolar

  27. 3. CAPITAL ONE Ortalama stajyer maaşı: 8 bin 333 dolar

    3. CAPITAL ONE Ortalama stajyer maaşı: 8 bin 333 dolar

  28. 2. UBER Ortalama stajyer maaşı: 8 bin 333 dolar

    2. UBER Ortalama stajyer maaşı: 8 bin 333 dolar

  29. 1. ROBLOX Ortalama stajyer maaşı: 9 bin 667 dolar

    1. ROBLOX Ortalama stajyer maaşı: 9 bin 667 dolar