İşte Stajyere En Yüksek Maaş Veren 25 Şirket
Teknoloji ve finans sektörlerdeki şirketler, en yetenekli yeni mezunları kendilerine çekmek için stajyerlere büyük miktarlarda maaş veriyor.
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2017'den beri en yüksek ücretli stajları takip eden Glasdoor, stajyerlerin maaşlarının her yıl arttığını açıkladı. Bununla birlikte, söz konusu yüksek maaşlar, pandemi başladığından bu yana işgücünün nasıl değiştiğinin bir başka işareti olarak yorumlandı.. Rakamlar, son zamanlarda şirketlerin kariyerlerinin ilk aşamalarında olsalar bile yetenekleri olabildiğince hızlı bir şekilde toplamaya her zamankinden daha istekli olduklarını gösterdi.
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Glassdoor'da stajyerlik anketinde çalışan ekonomist ve veri bilimcisi Lauren Thomas, bazı stajyerlerin tipik bir çalışanın bir yılda kazandığından daha fazla para almasının birçok nedeni olduğunu belirterek, ?Bu stajyerlerin daha sonra kazanacaklarının kesinlikle bir yansıması. Bir teknoloji veya finans şirketinde ayda 8 bin dolar kazanan bir stajyer, muhtemelen aynı şirketteki başlangıç maaşından çok da uzak olmayan bir maaş alıyor. Aslında, şirketlerin onlara bu kadar çok para vermelerinin nedeni, stajyerleri orada kalmaya ikna etmek? diye konuştu.
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Thomas, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Birçok şirket bu staj programlarını bir boru hattı olarak kullanıyor ve bu stajyerleri tam zamanlı olarak işe alacaklar. İşverenler için tarihsel olarak sıkı bir iş piyasasında olduğumuz içini çalışanların normalden daha fazla seçeneğe sahip olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle pandemi sırasında durum böyle. Bu ekstra seçenekler stajyerleri de kapsıyor, çünkü birçok şirket onları iş gücü çapında bir yetenek savaşının ortasında tutmak istiyor.?
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İşte stajyerlere en çok maaş veren şirketler
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25. GOOGLE Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 454 dolar
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24. AMERICAN EXPRESS Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 500 dolar
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23. PALO ALTO NETWORKS Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar
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22. PAYPAL Ortalam stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar
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21. CITI Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar
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20. J.P. MORGAN Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 667 dolar
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19. EBAY Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 883 dolar
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18. BLACKROCK Ortalama stajyer maaşı: 6 bin 917 dolar
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17. SUSQUENNA INTERNATIONAL GROUP Ortalama stajyer maaşı: 7 bin dolar
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16. INTUIT Ortalama stajyer maaşı: 7 bin dolar
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15. APPLE Ortalama stajyer maaşı: 7 bin dolar
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14. DEUTSCHE BANK Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 83 dolar
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13. BAIN & COMPANY Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 125 dolar
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12. ORACLE Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 250 dolar
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11. MICROSOFT Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 366 dolar
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10. EXPEDIA GROUP Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 500 dolar
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9. HUBSPOT Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 500 dolar
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8. LINKEDIN Ortalama stajyer maaşı: 7 bin 500 dolar
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7. NVIDIA Ortalama stajyer maaşı: 8 bin dolar
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6. META Ortalama stajyer maaşı: 8 bin dolar
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5. AMAZON Ortalama stajyer maaşı: 8 bin dolar
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4. SALESFORCE Ortalama stajyer maaşı: 8 bin 167 dolar
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3. CAPITAL ONE Ortalama stajyer maaşı: 8 bin 333 dolar
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2. UBER Ortalama stajyer maaşı: 8 bin 333 dolar
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1. ROBLOX Ortalama stajyer maaşı: 9 bin 667 dolar