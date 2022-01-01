Eşini tam 19 kez istemeye gittiğini dile getiren Doğan, "İnatçı birisiyim, resmi olarak 19 kez istedim. Bunun dışında gayrı resmi istemelerimin sayısını hatırlamıyorum. İyi ki Emine Hanım ile evliyim. Eşimi çok seviyorum, 35 yıldır çok güzel bir evliliğimiz var. Çocuklarımız ve torunumuzla çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.