Elon Musk'a "Türk Merdivenleri'ni Satın Al" Çağrısı

İTALYA'NIN EN TURİSTİK YERLERİNDEN İtalyanca Scala dei Turchi olarak adlandırılan Türk Merdivenleri, İtalya'nın en çok ziyaret edilen turistik yerleri arasında yer alıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi bölge, ünlü edebiyatçı Andrea Camilleri'nin Müfettiş Montalbano kitaplarında sıklıkla geçiyor. İki kumsal arasında uzanan bu oluşum, merdivene benzeyen kayaç bir yapıya sahip. Haçlı Seferleri sırasında, Müslüman korsanları bu konum rüzgârı kestiği için gemileriyle burada duraklama yapıp saklanırlardı. Kayaların merdivenli yapısından korsanlar dağa tırmanıp, yakınlarda bulunan köylere baskınlar düzenlerlerdi. Bu korsanlar halk arasında Türk olarak bilindiği için, zamanla kayalıklar 'Türk merdivenleri' adını aldı.