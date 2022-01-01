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Elon Musk'a "Türk Merdivenleri'ni Satın Al" Çağrısı

İtalya'nın en önemli turistik yerlerinden biri olan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Sicilya'daki Türk Merdivenleri yıllardır bakımsızlıktan tahrip oluyor.

  1. İtalya?nın Sicilya adasındaki ünlü basamaklı kireçtaşı uçurumu, dünyanın en zengin insanının bir sonraki devralma teklifi için bariz bir seçim olmayabilir, ancak İtalyan bir adam böyle bir olasılığın hayalini kuruyor. Türk Merdivenleri'nin bir kısmını Elon Musk'ın satın almasını isteyen bölgenin sahibi bir çağrıda bulundu.

    İtalya?nın Sicilya adasındaki ünlü basamaklı kireçtaşı uçurumu, dünyanın en zengin insanının bir sonraki devralma teklifi için bariz bir seçim olmayabilir, ancak İtalyan bir adam böyle bir olasılığın hayalini kuruyor. Türk Merdivenleri'nin bir kısmını Elon Musk'ın satın almasını isteyen bölgenin sahibi bir çağrıda bulundu.

  2. Realmonte, Agrigento'daki yerel yönetimle uzun bir yasal mücadelenin ardından ve merdivenlerin bakımıyla ilgili yıllarca süren şikayetlerin sonucunda uçurumun resmi sahibi 72 yaşındaki Ferdinando Sciabarrà, alanı satışa çıkardı.

    Realmonte, Agrigento'daki yerel yönetimle uzun bir yasal mücadelenin ardından ve merdivenlerin bakımıyla ilgili yıllarca süren şikayetlerin sonucunda uçurumun resmi sahibi 72 yaşındaki Ferdinando Sciabarrà, alanı satışa çıkardı.

  3. İTALYA'NIN EN TURİSTİK YERLERİNDEN İtalyanca Scala dei Turchi olarak adlandırılan Türk Merdivenleri, İtalya'nın en çok ziyaret edilen turistik yerleri arasında yer alıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi bölge, ünlü edebiyatçı Andrea Camilleri'nin Müfettiş Montalbano kitaplarında sıklıkla geçiyor. İki kumsal arasında uzanan bu oluşum, merdivene benzeyen kayaç bir yapıya sahip. Haçlı Seferleri sırasında, Müslüman korsanları bu konum rüzgârı kestiği için gemileriyle burada duraklama yapıp saklanırlardı. Kayaların merdivenli yapısından korsanlar dağa tırmanıp, yakınlarda bulunan köylere baskınlar düzenlerlerdi. Bu korsanlar halk arasında Türk olarak bilindiği için, zamanla kayalıklar 'Türk merdivenleri' adını aldı.

    İTALYA'NIN EN TURİSTİK YERLERİNDEN İtalyanca Scala dei Turchi olarak adlandırılan Türk Merdivenleri, İtalya'nın en çok ziyaret edilen turistik yerleri arasında yer alıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi bölge, ünlü edebiyatçı Andrea Camilleri'nin Müfettiş Montalbano kitaplarında sıklıkla geçiyor. İki kumsal arasında uzanan bu oluşum, merdivene benzeyen kayaç bir yapıya sahip. Haçlı Seferleri sırasında, Müslüman korsanları bu konum rüzgârı kestiği için gemileriyle burada duraklama yapıp saklanırlardı. Kayaların merdivenli yapısından korsanlar dağa tırmanıp, yakınlarda bulunan köylere baskınlar düzenlerlerdi. Bu korsanlar halk arasında Türk olarak bilindiği için, zamanla kayalıklar 'Türk merdivenleri' adını aldı.

  4. Diğer taraftan, daha önce yerel ticaret odası için çalışan Sciabarrà, 19. yüzyıldan kalma miras belgelerine dayanarak mülkiyet iddiasını ortaya koydu. Devlete ait arazileri işgal ettiği için soruşturma açıldıktan sonra uçurumdaki payı geri verildi.

    Diğer taraftan, daha önce yerel ticaret odası için çalışan Sciabarrà, 19. yüzyıldan kalma miras belgelerine dayanarak mülkiyet iddiasını ortaya koydu. Devlete ait arazileri işgal ettiği için soruşturma açıldıktan sonra uçurumdaki payı geri verildi.

  5. Sciabarrà, yerel ve bölgesel makamların Türk Merdivenleri?ni daha iyi korumak veya bir doğa rezervine dönüştürmek için önlemler getirme talepleri reddedildikten sonra şimdi merdivenleri açık artırmaya çıkardığını söyledi. Sciabarrà, ?Onu öncelikle Elon Musk'a hitap eden müzayedeye çıkarıyoruz? dedi.

    Sciabarrà, yerel ve bölgesel makamların Türk Merdivenleri?ni daha iyi korumak veya bir doğa rezervine dönüştürmek için önlemler getirme talepleri reddedildikten sonra şimdi merdivenleri açık artırmaya çıkardığını söyledi. Sciabarrà, ?Onu öncelikle Elon Musk'a hitap eden müzayedeye çıkarıyoruz? dedi.

  6. YILLAR İÇİNDE ZARAR GÖRDÜ Öte yandan, Güney Sicilya kıyılarından Akdeniz'e uzanan devasa bir merdiven şeklindeki uçurum, çok sayıda turistin de etkisiyle erozyona uğradı. Bazıları ise yumuşak beyaz kireç taşından oluşan kaya parçalarını çaldı.

    YILLAR İÇİNDE ZARAR GÖRDÜ Öte yandan, Güney Sicilya kıyılarından Akdeniz'e uzanan devasa bir merdiven şeklindeki uçurum, çok sayıda turistin de etkisiyle erozyona uğradı. Bazıları ise yumuşak beyaz kireç taşından oluşan kaya parçalarını çaldı.

  7. Ocak ayında, vandallar simgesel yapıyı kırmızı demir oksit tozuyla tahrif etti. Türk Merdivenleri, kötü korunmasıyla ilgili şikayetlerin ardından 2020'nin başlarında geçici olarak kapatıldı ve devlet tarafından el konuldu. Sciabbarà, ayrıca uçurumun korunmasıyla bağlantılı suçlardan dolayı soruşturuldu ve geçen yaz 9 bin 100 ? para cezasına çarptırıldı.

    Ocak ayında, vandallar simgesel yapıyı kırmızı demir oksit tozuyla tahrif etti. Türk Merdivenleri, kötü korunmasıyla ilgili şikayetlerin ardından 2020'nin başlarında geçici olarak kapatıldı ve devlet tarafından el konuldu. Sciabbarà, ayrıca uçurumun korunmasıyla bağlantılı suçlardan dolayı soruşturuldu ve geçen yaz 9 bin 100 ? para cezasına çarptırıldı.

  8. Sciabarrà'nın kızı Angela, "Biz onu kamu idaresine bağışlamak istedik, ayrıca bir çevre derneğine emanet etmemiz de engellendi. Turistlerin, kolayca atlanabilen çitlerle değil, kontrollü erişimle güvenli bir şekilde ziyaret etmelerine izin verilmeli. Kaya düşmesinin de önlenmesi gerekiyor? diye konuştu.

    Sciabarrà'nın kızı Angela, "Biz onu kamu idaresine bağışlamak istedik, ayrıca bir çevre derneğine emanet etmemiz de engellendi. Turistlerin, kolayca atlanabilen çitlerle değil, kontrollü erişimle güvenli bir şekilde ziyaret etmelerine izin verilmeli. Kaya düşmesinin de önlenmesi gerekiyor? diye konuştu.

  9. ELON MUSK'IN TWITTER'I SATIN ALMASI Musk, Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için geçen hafta anlaşmaya varmıştı. witter'dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

    ELON MUSK'IN TWITTER'I SATIN ALMASI Musk, Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için geçen hafta anlaşmaya varmıştı. witter'dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

  10. Açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği kaydedilmişti. Musk, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır" demişti.

    Açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği kaydedilmişti. Musk, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır" demişti.