Ünlü İsmin Hastalığı Yeniden Hortladı
Bir süredir sağlık sorunları nedeni ile keyifsiz günler yaşayan oyuncu Bahar Öztan'dan gelen haber hayranlarını üzdü.
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Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan geçtiğimiz aylarda Bodrum?a yerleşti. Yakalandığı kanseri 3 kez yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan 58 yaşındaki güzel oyuncu Öztan'dan kötü haber geldi.
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Öztan'ın kanserle mücadelesine yeniden başladığı öğrenildi.
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Kolon kanserine yakalanan Öztan'ın tedavi sürecinin iyi gittiği ifade edildi.
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Öztan Bodrum'daki evinde şu sıralar ailesiyle moral depoluyor.
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Öztan, İstanbul'dan taşındıktan sonra oğlu Yiğit Çolak ile Bodrum'da otel işletmeciliği yapmaya başlamıştı.
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Öztan daha önce yaptığı açıklamada, "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum." demişti.
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Öztan "Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler." diye konuşmuştu.
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Öztan "Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım." demişti.