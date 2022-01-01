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Oruçtan Sonra Beslenme Nasıl Olmalı?

Ramazan ayının bitimiyle uzun süre açlığa alışan vücudumuz ramazandan sonra eski düzenine birden dönmekte zorlanabilir. Azalan iştahla birlikte sindirimi zor besinler tüketmeniz, küçülen midenizi fazlasıyla yoracak. Peki Ramazan ayından sonra nasıl beslenilmeli, neler tüketilmeli? Sizler için derledik...

  1. Ramazan ayında tüm gün aç kalan vücudumuzun akşam yapılan iftarla birlikte sindirim alışkanları da değişiyor. Gün boyu aç ve susuz kalmak vücudunuzun kolay alışabileceği bir şey olmadığı gibi; Ramazan ayından sonra da aniden eski beslenme düzeninize dönmek hazımsızlık ve fazla kilo gibi olumsuz geri dönüşlere neden olabilir.

    Ramazan ayında tüm gün aç kalan vücudumuzun akşam yapılan iftarla birlikte sindirim alışkanları da değişiyor. Gün boyu aç ve susuz kalmak vücudunuzun kolay alışabileceği bir şey olmadığı gibi; Ramazan ayından sonra da aniden eski beslenme düzeninize dönmek hazımsızlık ve fazla kilo gibi olumsuz geri dönüşlere neden olabilir.

  2. KOLAY SİNDİRİM Tüm gün aç kalan vücudunuz, normal beslenme düzeninize geçerken sindirimi zor gıdalar tüketmeniz halinde sizi rahatsız edecek ve hazımsızlık yaşatacak. Bunun önüne geçmek için; sebze çorbaları, bitki çayları, yumurta, balık, yoğurt, muz, patates, pirinç gibi sindirimi kolay gıdalar seçebilirsiniz.

    KOLAY SİNDİRİM Tüm gün aç kalan vücudunuz, normal beslenme düzeninize geçerken sindirimi zor gıdalar tüketmeniz halinde sizi rahatsız edecek ve hazımsızlık yaşatacak. Bunun önüne geçmek için; sebze çorbaları, bitki çayları, yumurta, balık, yoğurt, muz, patates, pirinç gibi sindirimi kolay gıdalar seçebilirsiniz.

  3. KADEMELİ SU ARTIRIMI Su içmek vücuttan ödem atar ama suyu nasıl içtiğiniz burada önemli rol oynuyor. Aniden içilen yüklü miktarda su vücutta ödem tutabilirken, aynı zamanda yediğiniz bazı yemekler de içeceğiniz suların sizde ödem olarak kalmasına neden olabilir. Ramazan ayında tüm gün sussuzluğa alışan vücudunuza, bayramın gelmesiyle birlikte aniden su yüklemesi yapmak yerine gün gün içeceğiniz miktarını artırarak zamanla ideal su tüketiminize yükseltebilirsiniz.

    KADEMELİ SU ARTIRIMI Su içmek vücuttan ödem atar ama suyu nasıl içtiğiniz burada önemli rol oynuyor. Aniden içilen yüklü miktarda su vücutta ödem tutabilirken, aynı zamanda yediğiniz bazı yemekler de içeceğiniz suların sizde ödem olarak kalmasına neden olabilir. Ramazan ayında tüm gün sussuzluğa alışan vücudunuza, bayramın gelmesiyle birlikte aniden su yüklemesi yapmak yerine gün gün içeceğiniz miktarını artırarak zamanla ideal su tüketiminize yükseltebilirsiniz.

  4. PİŞMİŞ SEBZELER İçeriğindeki lifler açısından sizi tok tutacak, aynı zamanda vitamin ve minerallerle birlikte vücut fonksiyonlarınızı olumlu anlamda etkileyecek sebzeleri pişmiş olarak tüketmenizin ayrıca faydası var. Pişmiş olarak tükettiğiniz sebzeler midenizi sindirim sırasında fazla yormayacak ve şişkinlik yaratmayacak. *Pişirme esnasında sebzelerin vitamin ve minerallerinin ölmemesine dikkat etmelisiniz

    PİŞMİŞ SEBZELER İçeriğindeki lifler açısından sizi tok tutacak, aynı zamanda vitamin ve minerallerle birlikte vücut fonksiyonlarınızı olumlu anlamda etkileyecek sebzeleri pişmiş olarak tüketmenizin ayrıca faydası var. Pişmiş olarak tükettiğiniz sebzeler midenizi sindirim sırasında fazla yormayacak ve şişkinlik yaratmayacak. *Pişirme esnasında sebzelerin vitamin ve minerallerinin ölmemesine dikkat etmelisiniz

  5. DENGELİ BESLENME Vücudun ihtiyaç duyduğu karbonhidrat, protein ve yağ makrolarından mahrum bırakmadan dengeli bir öğün tüketmek sindirim sisteminizin de olması gerektiği gibi çalışmasını sağlar. Yapılan yanlışlardan biri de; bu 3 makroyu aynı öğünde dengeli bir şekilde tüketmemek oluyor. Direkt olarak karbonhidrat, protein veya yağ ağırlıklı bir öğün size hem hazımsızlık yaşatacak hem de istenmeyen kilolar almanıza sebep olacak.

    DENGELİ BESLENME Vücudun ihtiyaç duyduğu karbonhidrat, protein ve yağ makrolarından mahrum bırakmadan dengeli bir öğün tüketmek sindirim sisteminizin de olması gerektiği gibi çalışmasını sağlar. Yapılan yanlışlardan biri de; bu 3 makroyu aynı öğünde dengeli bir şekilde tüketmemek oluyor. Direkt olarak karbonhidrat, protein veya yağ ağırlıklı bir öğün size hem hazımsızlık yaşatacak hem de istenmeyen kilolar almanıza sebep olacak.