İzmit Körfezi Turkuaza Büründü, Değişim Uydudan Görüntülendi

Değişime neden olan madde azalarak İstanbul Pendik açıklarına kadar ulaştı.

Denizdeki renk değişimi uzaydan da görüldü. Avrupa Uzay Ajansı'na ait 'Sentinel-3' uydusunun çektiği fotoğrafta körfezin, Osmangazi Köprüsü'ne kadar turkuaz renk ile kaplandığı görüldü.

Körfezin turkuaz rengini almasıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), renk değişiminin sebebinin anlaşılması için çeşitli noktalardan numunelerle laboratuvarlarına götürdü.

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