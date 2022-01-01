İzmit Körfezi Turkuaza Büründü, Değişim Uydudan Görüntülendi
İzmit Körfezi'nde deniz turkuaz renge büründü. TÜBİTAK, denizdeki renk değişimi nedeninin anlaşılması için numune aldı. Değişim uydudan da görüntülendi.
-
İzmit Körfezi'nde denizin rengi turkuaza döndü.
-
Körfezin turkuaz rengini almasıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), renk değişiminin sebebinin anlaşılması için çeşitli noktalardan numunelerle laboratuvarlarına götürdü.
-
Denizdeki renk değişimi uzaydan da görüldü. Avrupa Uzay Ajansı'na ait 'Sentinel-3' uydusunun çektiği fotoğrafta körfezin, Osmangazi Köprüsü'ne kadar turkuaz renk ile kaplandığı görüldü.
-
Değişime neden olan madde azalarak İstanbul Pendik açıklarına kadar ulaştı.
-
Renk değişiminin nedeni, yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacak.
-
-
-
-