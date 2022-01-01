Rus Oligarkın Mega Yatı "Titan" Bodrum'a Geldi

Mısır'dan gelen yat, Fethiye'nin ardından Gökova koylarını dolaştıktan sonra Bodrum ilçesine ulaştı. İçerisinde 30'dan fazla kabinin olduğu yatta, spor solunu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer birçok aktivite imkanı bulunuyor.