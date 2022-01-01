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Rus Oligarkın Mega Yatı "Titan" Bodrum'a Geldi

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen ve Rus milyarder Alexander Abramov?un yatı "Titan", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

  1. Rusya?nın en büyük çelik üreticilerinden Alexander Grigoryevich Abramov?un lüks yatı Titan, Fethiye?deki yakıt ikmalinin ardından Bodrum?a geldi.

    Rusya?nın en büyük çelik üreticilerinden Alexander Grigoryevich Abramov?un lüks yatı Titan, Fethiye?deki yakıt ikmalinin ardından Bodrum?a geldi.

  2. Cayman Adaları bayraklı, 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki yat, Yalıçiftlik Mahallesi açıklarına demirledi.

    Cayman Adaları bayraklı, 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki yat, Yalıçiftlik Mahallesi açıklarına demirledi.

  3. 2010 yılında üretilen, 100 milyon dolar değerindeki 14 misafir ve 19 mürettebat kapasiteli yat, saatte 16 knot hıza ulaşabiliyor.

    2010 yılında üretilen, 100 milyon dolar değerindeki 14 misafir ve 19 mürettebat kapasiteli yat, saatte 16 knot hıza ulaşabiliyor.

  4. Mısır'dan gelen yat, Fethiye'nin ardından Gökova koylarını dolaştıktan sonra Bodrum ilçesine ulaştı. İçerisinde 30'dan fazla kabinin olduğu yatta, spor solunu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer birçok aktivite imkanı bulunuyor.

    Mısır'dan gelen yat, Fethiye'nin ardından Gökova koylarını dolaştıktan sonra Bodrum ilçesine ulaştı. İçerisinde 30'dan fazla kabinin olduğu yatta, spor solunu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer birçok aktivite imkanı bulunuyor.

  5. Yata önceki gün Fethiye Limanı'nda Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt ile yiyecek ve içecek ikmali de yapılmıştı.

    Yata önceki gün Fethiye Limanı'nda Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt ile yiyecek ve içecek ikmali de yapılmıştı.

  6. RUS OLİGARKLARIN YATLARI MARMARİS?TE Öte yandan, Rus iş insanlarından Andrey Molchanoz'un yatı "Aurora" ile Rus oligark Vladimir Strzhalkovsky'nin sahibi olduğu 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" isimli lüks yatın da, Marmaris?e geldiği öğrenildi.

    RUS OLİGARKLARIN YATLARI MARMARİS?TE Öte yandan, Rus iş insanlarından Andrey Molchanoz'un yatı "Aurora" ile Rus oligark Vladimir Strzhalkovsky'nin sahibi olduğu 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" isimli lüks yatın da, Marmaris?e geldiği öğrenildi.