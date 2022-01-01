Gülhane Parkı'ndaki Laleler Talan Edildi

İçişlerinden 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' genelgesi
İçişlerinden 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' genelgesi
Fuat Oktay ve bakanlardan, Bakan Soylu'ya destek ziyareti
Fuat Oktay ve bakanlardan, Bakan Soylu'ya destek ziyareti
Son 24 saatte 1743 yeni vaka, 7 vefat
Son 24 saatte 1743 yeni vaka, 7 vefat
TÜİK 2 yıl sonra açıkladı: Kırmızı et üretimi yüzde 48 arttı
TÜİK 2 yıl sonra açıkladı: Kırmızı et üretimi yüzde 48 arttı
MB yüzde 70'e dayanan enflasyonun nedenlerini açıkladı
MB yüzde 70'e dayanan enflasyonun nedenlerini açıkladı
Koronada sıfır vakayı görecek miyiz?
Koronada sıfır vakayı görecek miyiz?
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına zam açıklaması
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına zam açıklaması
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'deki yeni gelir dağılımı oranları
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'deki yeni gelir dağılımı oranları
FETÖ'nün gözdeleri itirafçı oluyor
FETÖ'nün gözdeleri itirafçı oluyor
Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polis, açığa alındı
Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polis, açığa alındı
Doktorlardan tatili uzatmak için rapor isteyenlere tepki
Doktorlardan tatili uzatmak için rapor isteyenlere tepki
CTE'den çağrı: Korona izinlisi hükümlüler cezaevine dönsün
CTE'den çağrı: Korona izinlisi hükümlüler cezaevine dönsün
Erdoğan: Mandadan bahsettik manda kalmadı
Erdoğan: Mandadan bahsettik manda kalmadı
Orta sınıf araçlara talep her geçen gün azalıyor
Orta sınıf araçlara talep her geçen gün azalıyor
Sağlık Bakanlığı pandemideki bir kuralı daha kaldırdı
Sağlık Bakanlığı pandemideki bir kuralı daha kaldırdı
Güzel sanatlar liselerinde 'tiyatro' bölümü açılıyor
Güzel sanatlar liselerinde 'tiyatro' bölümü açılıyor
Altının gram fiyatı 899 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 899 lira seviyesinden işlem görüyor
İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Özdağ'a engel
İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Özdağ'a engel
Ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı kiracılara uyarı
Ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı kiracılara uyarı
Ev kiralayan yabancıya oturum izni kaldırılsın çağrısı
Ev kiralayan yabancıya oturum izni kaldırılsın çağrısı
Eve dönüşe sivil katkı
Eve dönüşe sivil katkı
Operasyonlar göç dalgasını durdurdu
Operasyonlar göç dalgasını durdurdu
Havalar ne zaman düzelecek? - Haritalı
Havalar ne zaman düzelecek? - Haritalı
Bazı otoyollarda hız sınırı artırılıyor
Bazı otoyollarda hız sınırı artırılıyor
Serin ve yağışlı hava, ne zamana kadar devam edecek?
Serin ve yağışlı hava, ne zamana kadar devam edecek?
Birçok ilden mayıs ayında kar haberi geldi
Birçok ilden mayıs ayında kar haberi geldi
Binali Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Binali Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Vaka sayıları açıklandı: 1253 yeni vaka, 11 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 1253 yeni vaka, 11 vefat
Bakan Nebati'den enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama
Bakan Nebati'den enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama
Bu cezaevi 10 yıldır fabrika gibi üretim yapıyor
Bu cezaevi 10 yıldır fabrika gibi üretim yapıyor

Gülhane Parkı'ndaki Laleler Talan Edildi

Ramazan Bayramı boyunca kapasitesinin 10 katı kadar ziyaretçi ağırlayan Gülhane Parkı'nda yer alan 1 buçuk milyonu aşkın lalenin büyük çoğunluğuna, fotoğraf çekilmek isteyenler tarafından zarar verildi.

  1. Günlük ziyaretçi kapasitesi 15 bin 600 olan Gülhane Parkı, Ramazan Bayramı boyunca kapasitesinin 10 katı kadar ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Bu yoğun ilgi, Gülhane Parkı'na ekilen 1 milyon 575 bin lalenin büyük bir kısmının zarar görmesine neden oldu. Lalelerle birlikte fotoğraf çektirmek isteyenler, onları ezerek poz verdi. Lalelerin ezilmiş, koparılmış görüntüleri de vatandaşın tepkisine neden oldu.

    Günlük ziyaretçi kapasitesi 15 bin 600 olan Gülhane Parkı, Ramazan Bayramı boyunca kapasitesinin 10 katı kadar ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Bu yoğun ilgi, Gülhane Parkı'na ekilen 1 milyon 575 bin lalenin büyük bir kısmının zarar görmesine neden oldu. Lalelerle birlikte fotoğraf çektirmek isteyenler, onları ezerek poz verdi. Lalelerin ezilmiş, koparılmış görüntüleri de vatandaşın tepkisine neden oldu.

  2. 4 yıldır Gülhane Parkı'nda çalışan Peyzaj Mimarı Ayşe Hocaoğlu da, "Bayramda büyük bir yoğunluk vardı. Önceki senelerden daha fazla bir yoğunluk vardı. Bu yoğunluk biraz kontrolden çıktı. Fotoğraf çekmek ya da alıp götürmek için bir şekilde zarar verdiler. Şu an bu ezilen laleleri kaldırıyoruz, başka yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.

    4 yıldır Gülhane Parkı'nda çalışan Peyzaj Mimarı Ayşe Hocaoğlu da, "Bayramda büyük bir yoğunluk vardı. Önceki senelerden daha fazla bir yoğunluk vardı. Bu yoğunluk biraz kontrolden çıktı. Fotoğraf çekmek ya da alıp götürmek için bir şekilde zarar verdiler. Şu an bu ezilen laleleri kaldırıyoruz, başka yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.

  3. YOĞUNLUK KONTROLDEN ÇIKTI Peyzaj Mimarı Ayşe Hocaoğlu , "Gülhane Parkı içerisine yaklaşık 1 milyon 575 bin soğanlı bitki dikildi. Laleler çıktıktan sonra insanları engellememek için rahatça görebilsinler ve fotoğraf çekilebilsinler diye biz koyduğumuz koruyucu önlemleri kaldırıyoruz. Bayramda büyük bir yoğunluk vardı. Önceki senelerden daha fazla bir yoğunluk vardı. Bu yoğunluk biraz kontrolden çıktı. Fotoğraf çekmek ya da alıp götürmek için bir şekilde zarar verdiler. Şu an bu ezilen laleleri kaldırıyoruz, başka yapabileceğimiz bir şey yok. Tamamen bittiği noktada da kaldırıp, toprağı havalandırıp başka çiçeklerle şekillendireceğiz burayı. Biz alanları tasarlarken insanların fotoğraf çekebileceği şekilde desenlerin boylarını ağırladık" diye konuştu.

    YOĞUNLUK KONTROLDEN ÇIKTI Peyzaj Mimarı Ayşe Hocaoğlu , "Gülhane Parkı içerisine yaklaşık 1 milyon 575 bin soğanlı bitki dikildi. Laleler çıktıktan sonra insanları engellememek için rahatça görebilsinler ve fotoğraf çekilebilsinler diye biz koyduğumuz koruyucu önlemleri kaldırıyoruz. Bayramda büyük bir yoğunluk vardı. Önceki senelerden daha fazla bir yoğunluk vardı. Bu yoğunluk biraz kontrolden çıktı. Fotoğraf çekmek ya da alıp götürmek için bir şekilde zarar verdiler. Şu an bu ezilen laleleri kaldırıyoruz, başka yapabileceğimiz bir şey yok. Tamamen bittiği noktada da kaldırıp, toprağı havalandırıp başka çiçeklerle şekillendireceğiz burayı. Biz alanları tasarlarken insanların fotoğraf çekebileceği şekilde desenlerin boylarını ağırladık" diye konuştu.

  4. VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ: TABLO İÇLER ACISI Gülhane Parkı'nı ziyarete gelen Varol Tekin, "Bu laleler çok güzeldi ama şimdi gördüm ve içim acıdı. Bunları yapana insan demeye bin şahit lazım. Bu tablo utanç verici" dedi.

    VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ: TABLO İÇLER ACISI Gülhane Parkı'nı ziyarete gelen Varol Tekin, "Bu laleler çok güzeldi ama şimdi gördüm ve içim acıdı. Bunları yapana insan demeye bin şahit lazım. Bu tablo utanç verici" dedi.

  5. Tülay Sülün de, "Gerçekten içler acısı, bu nasıl bir vicdan. Nereden bakarsanız bakın burada fotoğraf çekebiliyorsunuz. Geldiğimiz yolda hepsinin içine girmişler. Önceden böyle değildi. Gerçekten içim doldu" diye konuştu. Aydın Palasoğlu, "Her sene Gülhane Parkı'na gezmeye geldiğini belirten, "Biz buraları daha temiz, daha güzel, daha nezih diye geldik ama maalesef çok kötü bir durumda. Biz buraya geldik, üzüldük, şimdi de üzülerek çıkıp gideceğiz" ifadelerini kullandı. Nihal Palasoğlu, "Biz de paylaşıyoruz, gelemeyenler de gelip görsün istiyoruz. Üstüne oturmadan da resim çekilebilir. Yanına çömelerek de resim çekilebilir. Resmen katledilmiş, sanki bile bile yapılmış. O kadar çok üzüldük ki. Bunlar hem Türkiye için bir masraf hem de yazık, onlar da canlı" dedi.

    Tülay Sülün de, "Gerçekten içler acısı, bu nasıl bir vicdan. Nereden bakarsanız bakın burada fotoğraf çekebiliyorsunuz. Geldiğimiz yolda hepsinin içine girmişler. Önceden böyle değildi. Gerçekten içim doldu" diye konuştu. Aydın Palasoğlu, "Her sene Gülhane Parkı'na gezmeye geldiğini belirten, "Biz buraları daha temiz, daha güzel, daha nezih diye geldik ama maalesef çok kötü bir durumda. Biz buraya geldik, üzüldük, şimdi de üzülerek çıkıp gideceğiz" ifadelerini kullandı. Nihal Palasoğlu, "Biz de paylaşıyoruz, gelemeyenler de gelip görsün istiyoruz. Üstüne oturmadan da resim çekilebilir. Yanına çömelerek de resim çekilebilir. Resmen katledilmiş, sanki bile bile yapılmış. O kadar çok üzüldük ki. Bunlar hem Türkiye için bir masraf hem de yazık, onlar da canlı" dedi.

  6. İBB tarafından düzenlenen "İstanbul Lale Bayramı" kapsamında kentin bir çok noktasına milyonlarca lale dikilmişti.

    İBB tarafından düzenlenen "İstanbul Lale Bayramı" kapsamında kentin bir çok noktasına milyonlarca lale dikilmişti.