Gülhane Parkı'ndaki Laleler Talan Edildi

Tülay Sülün de, "Gerçekten içler acısı, bu nasıl bir vicdan. Nereden bakarsanız bakın burada fotoğraf çekebiliyorsunuz. Geldiğimiz yolda hepsinin içine girmişler. Önceden böyle değildi. Gerçekten içim doldu" diye konuştu. Aydın Palasoğlu, "Her sene Gülhane Parkı'na gezmeye geldiğini belirten, "Biz buraları daha temiz, daha güzel, daha nezih diye geldik ama maalesef çok kötü bir durumda. Biz buraya geldik, üzüldük, şimdi de üzülerek çıkıp gideceğiz" ifadelerini kullandı. Nihal Palasoğlu, "Biz de paylaşıyoruz, gelemeyenler de gelip görsün istiyoruz. Üstüne oturmadan da resim çekilebilir. Yanına çömelerek de resim çekilebilir. Resmen katledilmiş, sanki bile bile yapılmış. O kadar çok üzüldük ki. Bunlar hem Türkiye için bir masraf hem de yazık, onlar da canlı" dedi.