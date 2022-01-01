Her Gün Beş Tane Ceviz Yerseniz...

Doğadaki en sağlıklı besinlerden biri olan ceviz düzenli tüketildiğinde vücutta inanılmaz etkiler gösterir. İçerdiği yüksek oranda omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan ceviz, kötü kolesterolü düşüren mucize besin olarak görülür. Sağlıklı beslenmenin içerisinde yer alan kaliteli besinlerin de başında gelen ceviz hakkında merak edilenleri sizler için detaylı araştırdık. Her gün beş tane ceviz yemenin vücuttaki inanılmaz etkileri nelerdir?