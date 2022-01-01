Her Gün Beş Tane Ceviz Yerseniz...
Doğadaki en sağlıklı besinlerden biri olan ceviz düzenli tüketildiğinde vücutta inanılmaz etkiler gösterir.
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Doğadaki en sağlıklı besinlerden biri olan ceviz düzenli tüketildiğinde vücutta inanılmaz etkiler gösterir. İçerdiği yüksek oranda omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan ceviz, kötü kolesterolü düşüren mucize besin olarak görülür. Sağlıklı beslenmenin içerisinde yer alan kaliteli besinlerin de başında gelen ceviz hakkında merak edilenleri sizler için detaylı araştırdık. Her gün beş tane ceviz yemenin vücuttaki inanılmaz etkileri nelerdir?
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Genellikle kuruyemiş olarak tüketilen ceviz kabuğundan içeriğindeki yapraklı yapısına kadar faydalı olan bir besindir. Yüksek oranda E vitamini barındırdığından melatonin etkisine sahip olan ceviz antioksidan özellik gösterir. Yani ceviz bu özelliği sayesinde vücutta deforme olmuş hücreleri hızla yenileyebilir.
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Yapılan araştırmalarda herhangi bir alerjik reaksiyonu olmayan kişilerin düzenli olarak ceviz tüketmesi vücudun günlük vitamin mineral eksikliğini kolayca karşıladığı kanıtlandı. Bilim insanları ayrıca araştırmanın yer aldığı makalede günde tüketilen beş cevizin vücudun hemen hemn bütün eksikliklerini giderdiğinin altını çizdi.
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Özellikle sinir sisteminin yapısını yenileyen ceviz, beynin fonksiyonunu daha hareketli hale getirir. Doğru kodlamalar sağlayan ceviz, konsantrasyon gücünü artırır. Uzmanların çoğu masa başı çalışanları için güne başlamadan 5 tane tüketmelerini tavsiye eder.
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Kötü kolesterol seviyesini azaltan ceviz, damar yapısının serteleşmesinin önüne geçer. Koronavirüs atlatmış çoğu insanda görülen kalp damar sorunlarının tetiklenmemesi için de ayrıca cevizin tüketilmesi önerilir.
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Kansere meyilli hücrelerine tkinliğini azaltır. Vücudun özellikle kemiklerdeki iltihaplanma riskinin önüne geçer. Polifenol grubunun alt yapısı bir madde olan ellagitanninler kana karıştıklarında iltihaplı hücreleri yok eder.
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Ayrıca bu madde bağışıklık sisteminin direncini artırır. Bu sayede hastalıklara karşı vücut daha iyi savaş verir. Vücut ısısını koruyarak içsel hararetlenme riskini düşürür.
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Lif oranı yüksek olan ceviz bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Karaciğerde toksin birikimini azaltır. Uzun süreli tokluk hissi verir.
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Sabahları aç karna yenilen ceviz gün boyu mide ve bağırsakların çalışmasını sağlayarak kilo vermede de yardımcı olur.