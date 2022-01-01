O İsim Beni Beş Parasız Sokağa Attı!
Armağan Çağlayan'ın Youtube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' serisinin bu haftaki konuğu oyuncu Defne Yalnız oldu. Yalnız programda şaşırtan açıklamalarda bulundu.
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Türkiye'nin ilk yerli televizyon dizisi olan 'Kaynanalar'da 30 yıl boyunca 'Döndü' karakterine hayat veren Defne Yalnız, şöhreti nedeniyle nasıl cezalandırıldığını anlattı.
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Son olarak geçtiğimiz yıl 'Menajerimi Ara' dizisine konuk oyuncu olarak rol alan usta sanatçı, Armağan Çağlayan'ın sunduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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"Hayatımın hatasını yaptım" diyen 73 yaşındaki sanatçı, "Tekin Akmansoy ile 1976?da, İzmir Fuarı?nda sahneye çıktım. Kontratımda yazılı; başka iş yapacaksam izin almalıyım." dedi.
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Yalnız "Ben o dilekçeyi verdim ama hayatımın hatasını yaptım. Cevabını almadan sahneye çıktım. ?İşi derhal bırakın, geri dönün? diye bir yazı geldi kulise." ifadelerini kullandı.
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Yalnız "Ee nasıl döneyim? Fuardan bir aylık parayı almışım, o benim bir senelik tiyatro maaşım. Ne savunma istediler, ne herhangi bir soruşturma açtılar." dedi.
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"Bir hafta sonra görevden aldılar" diyen Yalnız "Nedeni çok basit. Hürriyet gazetesinde iki günde bir, birinci sayfada mutlaka haberim çıkardı." şeklinde konuştu.
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Yalnız "Şöhretin kıskanma olduğunu ve cezalandırma yöntemi olduğunu düşünüyorum. 1975 yılında eşimi kaybetmişim." dedi.
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"Tek başıma dul bir kadın olarak ayakta durmaya çalışıyorum. Mesleğim bu benim ve iyi, disiplinli bir oyuncuyum. Sen birden beş parasız bu insanı sokağa at!" şeklinde konuştu.
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Yalnız "Birçok oyuncu, şöhret olduğum için devlet tiyatrosundan istifa ettiğimi zanneder. Öyle değildir beni Cüneyt Gökçer tiyatrodan atmıştır." dedi.
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Defne Yalnız, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sınavlarını kazanmış, burada Cüneyt Gökçer ve Mahir Canova hocalığını yapmıştı.
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Sayısız ödül kazanan Cüneyt Gökçer, 1981 yılında Devlet Sanatçısı unvanını aldı. Meslektaşı Ayten Gökçer ile evli olan sinema ve tiyatro oyuncusu, 2009'da Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.