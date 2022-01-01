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Bomba Özelliği Duyan Şaştı Kaldı

Instagram'da üzerinde test çalışmalarının yapıldığı belirtilen değişiklik bomba etkisi yaratacak.

  1. Sosyal medya devi Instagram'ın videoların ön plana çıktığı yeni ara yüzünü test ettiği öne sürüldü. Bu arayüzle birlikte gelecek en büyük değişiklik ise Instagram story'leri yani hikayeler bölümünde olabilir.

    Sosyal medya devi Instagram'ın videoların ön plana çıktığı yeni ara yüzünü test ettiği öne sürüldü. Bu arayüzle birlikte gelecek en büyük değişiklik ise Instagram story'leri yani hikayeler bölümünde olabilir.

  2. Instagram'ın yapılacak değişiklikle birlikte story (hikayeler) şeridini kaldıracağı belirtiliyor.<br> İşte Instagram'ın yeni tasarımının detayları...

    Instagram'ın yapılacak değişiklikle birlikte story (hikayeler) şeridini kaldıracağı belirtiliyor.
    İşte Instagram'ın yeni tasarımının detayları...

  3. Sosyal medya devi Instagram, videoları ön plana çıkarmak için yeni kullanıcı arayüzünü test ediyor.

    Sosyal medya devi Instagram, videoları ön plana çıkarmak için yeni kullanıcı arayüzünü test ediyor.

  4. Artık kullanıcılar, platforma girdikten sonra tamamen ekranı kaplamış videoları görecek.

    Artık kullanıcılar, platforma girdikten sonra tamamen ekranı kaplamış videoları görecek.

  5. TikTok?tan esinlenmiş bu görünüm, Instagram videolarını daha değerli hale getirecek. Fakat henüz test aşamasında olan yeni Instagram arayüzünde bir de kayıp dikkat çekiyor.

    TikTok?tan esinlenmiş bu görünüm, Instagram videolarını daha değerli hale getirecek. Fakat henüz test aşamasında olan yeni Instagram arayüzünde bir de kayıp dikkat çekiyor.

  6. Yeni arayüzde videoların ön plana çıkması dışında bir yenilik daha var. Sorun da diyebileceğimiz bu yenilikte Hikayeler şeridi kayboluyor.

    Yeni arayüzde videoların ön plana çıkması dışında bir yenilik daha var. Sorun da diyebileceğimiz bu yenilikte Hikayeler şeridi kayboluyor.

  7. Videoların tam ekranda test edildiği görünümde; mesaj kutusu, bildirim butonu, profil ve diğer tüm kısımların yerleri aynı şekilde kalıyor.

    Videoların tam ekranda test edildiği görünümde; mesaj kutusu, bildirim butonu, profil ve diğer tüm kısımların yerleri aynı şekilde kalıyor.

  8. TechCrunch?ın haberine göre Instagram, henüz test aşamasındaki yeni arayüz ve hikayelerin kaybolmasıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

    TechCrunch?ın haberine göre Instagram, henüz test aşamasındaki yeni arayüz ve hikayelerin kaybolmasıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

  9. Kararlı sürüme tam olarak geldiği takdirde Hikayeler şeridine ekranı yukarı kaydırdıktan sonra ulaşılacağı tahmin ediliyor. Yeni arayüzün kararlı sürüme ne zaman geleceği ve detayları ise şimdilik belirsiz durumda.

    Kararlı sürüme tam olarak geldiği takdirde Hikayeler şeridine ekranı yukarı kaydırdıktan sonra ulaşılacağı tahmin ediliyor. Yeni arayüzün kararlı sürüme ne zaman geleceği ve detayları ise şimdilik belirsiz durumda.