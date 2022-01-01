Bomba Özelliği Duyan Şaştı Kaldı
Instagram'da üzerinde test çalışmalarının yapıldığı belirtilen değişiklik bomba etkisi yaratacak.
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Sosyal medya devi Instagram'ın videoların ön plana çıktığı yeni ara yüzünü test ettiği öne sürüldü. Bu arayüzle birlikte gelecek en büyük değişiklik ise Instagram story'leri yani hikayeler bölümünde olabilir.
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Instagram'ın yapılacak değişiklikle birlikte story (hikayeler) şeridini kaldıracağı belirtiliyor.
İşte Instagram'ın yeni tasarımının detayları...
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Sosyal medya devi Instagram, videoları ön plana çıkarmak için yeni kullanıcı arayüzünü test ediyor.
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Artık kullanıcılar, platforma girdikten sonra tamamen ekranı kaplamış videoları görecek.
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TikTok?tan esinlenmiş bu görünüm, Instagram videolarını daha değerli hale getirecek. Fakat henüz test aşamasında olan yeni Instagram arayüzünde bir de kayıp dikkat çekiyor.
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Yeni arayüzde videoların ön plana çıkması dışında bir yenilik daha var. Sorun da diyebileceğimiz bu yenilikte Hikayeler şeridi kayboluyor.
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Videoların tam ekranda test edildiği görünümde; mesaj kutusu, bildirim butonu, profil ve diğer tüm kısımların yerleri aynı şekilde kalıyor.
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TechCrunch?ın haberine göre Instagram, henüz test aşamasındaki yeni arayüz ve hikayelerin kaybolmasıyla ilgili bir açıklama yapmadı.
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Kararlı sürüme tam olarak geldiği takdirde Hikayeler şeridine ekranı yukarı kaydırdıktan sonra ulaşılacağı tahmin ediliyor. Yeni arayüzün kararlı sürüme ne zaman geleceği ve detayları ise şimdilik belirsiz durumda.