Sırra Kadem Basan Ferdi Tayfur'un Son Hali Ortaya Çıktı!
Ülkemizin değerli sanatçılarından Ferdi Tayfur dün bir anda Twitter'da dünya gündemine oturdu. Herkes Ferdi Tayfur'un vefat ettiğini düşünürken meğer gerçek çok farklıymış. Peki Ferdi Tayfur'a ne oldu? Ferdi Tayfur kaç yaşında? İşte soruların yanıtı:
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YouTube hesabında 12 milyona yakın takipçisi bulunan dünyaca ünlü YouTuber Casey Neistat'ın dün Spotify hesabı çalındı. Çalan kişi çalma listeleri Ferdi Tayfur şarkılarıyla dolduruldu. Bu da ünlü şarkıcıyı bir anda sosyal medyanın gündemine oturttu.
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Spotify hesabının çalındığını Twitter hesabı üzerinden duyuran Neistat, içerisinde Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Nadide Sultan, Ahmet Kaya ve Sezen Aksu gibi pek çok ünlü ismin olduğu çalma listesinin bir ekran görüntüsünü de paylaşarak tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hey Spotify yardım et! Eminim ki birisi benim hesabımı çaldı. Tüm çalma listelerim ve her şey gitti. Ayrıca (hesabımı ele geçiren kişinin müzik zevkine laf etmek istemiyorum) bu normalde dinlediğim müzik türü değil."
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Yıllar önce yüz felci geçiren ve Ege'de yaşamaya başlayan Ferdi Tayfur, uzun bir aranın ardından ortaya çıktı.
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76 yaşındaki usta sanatçının menajeri Şirin Gözalıcı, Instagram hesabından Ferdi Tayfur ile olan bir fotoğrafını yayınladı.
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Tayfur'un beyazlayan saçları ve sakalı oldukça dikkat çekti.
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