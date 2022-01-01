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Güllü Erhan'ın Yeni Mesleği Olay Oldu

Bir döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran Kurtlar Vadisi'nde Güllü Erhan karakterine hayat veren Erhan Ufak son işiyle olay oldu. 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Türkiye'yi terk ederek yeni bir işe adım attı. İşte 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sünün yeni yaşamı...

  1. Uzun zamandır ekrasnlarda yer almayan Erhan Ufak uzakta eşi ve çocuklarıyla bir yaşam sürdürüyor.

    Uzun zamandır ekrasnlarda yer almayan Erhan Ufak uzakta eşi ve çocuklarıyla bir yaşam sürdürüyor.

  2. SON PAYLAŞIMI OLAY OLDU! Ufak Instagram hesabından yağtığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu fotoğraf karesine 'Sabredersen Testin Damla Damla Dolar ?.' sözleriyle paylaştı.

    SON PAYLAŞIMI OLAY OLDU! Ufak Instagram hesabından yağtığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu fotoğraf karesine 'Sabredersen Testin Damla Damla Dolar ?.' sözleriyle paylaştı.

  3. İşte Kurtlar Vadisi Güllü Erhan ve mütevazı yaşamından kareler.

    İşte Kurtlar Vadisi Güllü Erhan ve mütevazı yaşamından kareler.

  4. Dokuz sezon devam edip kitleleri televizyon karşısına bağlayan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı ekranları bıraktı.

    Dokuz sezon devam edip kitleleri televizyon karşısına bağlayan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı ekranları bıraktı.

  5. YENİ HAYATI ŞAŞIRTTI 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü oyunculuğu bırakmadığını söyledi. Erhan Ufak İstanbul'da gayrimenkul şirketi kurmuş ama hayatının büyük bir kısmını şu aralar Azerbaycan'da geçiriyormuş. 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak Türk Sanat Akademisi kurduğunu ve yeni hayatını şu sözlerle anlatıyor:

    YENİ HAYATI ŞAŞIRTTI 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü oyunculuğu bırakmadığını söyledi. Erhan Ufak İstanbul'da gayrimenkul şirketi kurmuş ama hayatının büyük bir kısmını şu aralar Azerbaycan'da geçiriyormuş. 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak Türk Sanat Akademisi kurduğunu ve yeni hayatını şu sözlerle anlatıyor:

  6. "Akademiyi önce Türkiye'de açacaktık ancak pandemi döneminde Türkiye'deki kısıtlamalar nedeniyle ilk adımı Azerbaycan'da attık. Hem burada dostlarımız vardı, hem de Azerbaycan'ın böyle bir girişime ihtiyaç olduğunu düşündük. İnsanların yeteneklerini keşfetmesini amaçlıyoruz. Hem kamera önü hem de kamera arkası eğitimler veriyoruz. Oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarımız var. Ben de deneyimlerimi gençlere aktarmaya çalışıyorum.

    "Akademiyi önce Türkiye'de açacaktık ancak pandemi döneminde Türkiye'deki kısıtlamalar nedeniyle ilk adımı Azerbaycan'da attık. Hem burada dostlarımız vardı, hem de Azerbaycan'ın böyle bir girişime ihtiyaç olduğunu düşündük. İnsanların yeteneklerini keşfetmesini amaçlıyoruz. Hem kamera önü hem de kamera arkası eğitimler veriyoruz. Oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarımız var. Ben de deneyimlerimi gençlere aktarmaya çalışıyorum.