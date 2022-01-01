Türkiye'nin En Sağlıklı Şehirleri Belli Oldu

'Bu ayın sonunda '3600 ek gösterge' bitmiş olacak'
'Bu ayın sonunda '3600 ek gösterge' bitmiş olacak'
'Yargı mensupları Türkiye'nin FETÖ illetinden kurtulmasına öncülük ettiler'
'Yargı mensupları Türkiye'nin FETÖ illetinden kurtulmasına öncülük ettiler'
Bakan Bilgin çalışan ve emeklilerin maaşları için yeni tarih verdi
Bakan Bilgin çalışan ve emeklilerin maaşları için yeni tarih verdi
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Maliye Bakanı'ndan 'konut finansman paketi' açıklaması
Maliye Bakanı'ndan 'konut finansman paketi' açıklaması
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Kritik seviyeyi aşan dolar yükselişini devam ettiriyor
Kritik seviyeyi aşan dolar yükselişini devam ettiriyor
Kiralık ev ve konut satış fiyatları uçuşa geçti
Kiralık ev ve konut satış fiyatları uçuşa geçti
12 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı kararı
12 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı kararı
4 üniversite 57 Akademik personel almak için ilana çıktı
4 üniversite 57 Akademik personel almak için ilana çıktı
3600'de kritik viraja girildi
3600'de kritik viraja girildi
Daha açıklama bitmeden konut fiyatları fırladı
Daha açıklama bitmeden konut fiyatları fırladı
Bitcoin 10 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bitcoin 10 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Osmangazi'de garanti oranı aşıldı
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Osmangazi'de garanti oranı aşıldı
1542 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
1542 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
Seçmenin yüzde 84'ü asgari ücrete yeni zam istiyor
Seçmenin yüzde 84'ü asgari ücrete yeni zam istiyor
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Valilikten 'Nesin Vakfı' açıklaması: Hesabı bloke edildi
Valilikten 'Nesin Vakfı' açıklaması: Hesabı bloke edildi
Erdoğan: Dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha destekleyeceğiz
Erdoğan: Dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha destekleyeceğiz
'Ayasofya'da su haznesini kırıp ayakkabılık yaptılar' iddiası yalanlandı
'Ayasofya'da su haznesini kırıp ayakkabılık yaptılar' iddiası yalanlandı
Rekabet Kurumundan 7 teknoloji şirketine soruşturma
Rekabet Kurumundan 7 teknoloji şirketine soruşturma
Kamyonet kasasında açık et taşıyan sürücüye para cezası
Kamyonet kasasında açık et taşıyan sürücüye para cezası
Trafik polisinden nefes alamayan sürücüye hayata döndüren mühadale
Trafik polisinden nefes alamayan sürücüye hayata döndüren mühadale
30 maddelik müsilaj teklifi Meclis'e sunulacak
30 maddelik müsilaj teklifi Meclis'e sunulacak
Tahliye evrakını cezaevine göndermeyen memura 6 yıl istendi
Tahliye evrakını cezaevine göndermeyen memura 6 yıl istendi
3600 ek gösterge toplantısı ertelendi
3600 ek gösterge toplantısı ertelendi
Asgari ücret ve maaş artışları Kabine'de görüşülecek
Asgari ücret ve maaş artışları Kabine'de görüşülecek
Erdoğan'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız!'
Erdoğan'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız!'
Emniyet, hava lojistik personeli alacak
Emniyet, hava lojistik personeli alacak
Sağlıkçıların gözü Meclis'te: Çok sayıda düzenleme hayata geçecek
Sağlıkçıların gözü Meclis'te: Çok sayıda düzenleme hayata geçecek

Türkiye'nin En Sağlıklı Şehirleri Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin en sağlıklı şehirlerini açıkladı. TÜİK istatistiklerine göre; Türkiye'de yaşam süresi erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7, toplamda ise 78.0... Peki Türkiye'nin en sağlıklı şehri hangisi? Yaşam süresinin en uzun olduğu il hangisi? TÜİK, en uzun yaşayan şehirlerin listesini sıraladı.

  1. KİLİS <br>Erkek: 72.3 Kadın: 77.6 Genel Ortalama: 75 <br> VAN<br> Erkek: 73.2 Kadın: 78.0 Genel Ortalama: 75,6 <br> AĞRI<br> Erkek: 73.7 Kadın: 77.5 Genel Ortalama: 75.6 <br> ARDAHAN<br> Erkek: 73.5 Kadın: 79.9 Genel Ortalama: 76.6 <br> GAZİANTEP<br> Erkek: 76.7 Kadın: 79.5 Genel Ortalama: 76.7

    KİLİS
    Erkek: 72.3 Kadın: 77.6 Genel Ortalama: 75
    VAN
    Erkek: 73.2 Kadın: 78.0 Genel Ortalama: 75,6
    AĞRI
    Erkek: 73.7 Kadın: 77.5 Genel Ortalama: 75.6
    ARDAHAN
    Erkek: 73.5 Kadın: 79.9 Genel Ortalama: 76.6
    GAZİANTEP
    Erkek: 76.7 Kadın: 79.5 Genel Ortalama: 76.7

  2. KÜTAHYA Erkek: 74.6 Kadın: 79.2 Genel Ortalama: 76.9 <br> AFYONKARAHİSAR Erkek: 74.6 Kadın: 79.4 Genel Ortalama: 77 <br> KIRIKKALE Erkek: 74.6 Kadın: 79.6 Genel Ortalama: 77.1 <br> TEKİRDAĞ Erkek: 74.4 Kadın: 80 Genel Ortalama: 77.1 <br> KIRKLARELİ Erkek: 74.6 Kadın: 79.2 Genel Ortalama: 76.9

    KÜTAHYA Erkek: 74.6 Kadın: 79.2 Genel Ortalama: 76.9
    AFYONKARAHİSAR Erkek: 74.6 Kadın: 79.4 Genel Ortalama: 77
    KIRIKKALE Erkek: 74.6 Kadın: 79.6 Genel Ortalama: 77.1
    TEKİRDAĞ Erkek: 74.4 Kadın: 80 Genel Ortalama: 77.1
    KIRKLARELİ Erkek: 74.6 Kadın: 79.2 Genel Ortalama: 76.9

  3. RZURUM Erkek: 74.9 Kadın: 79.7 Genel Ortalama: 77.3 <br> HAKKARİ Erkek: 74.4 Kadın: 79.1 Genel Ortalama: 77.3 <br> MANİSA Erkek: 74.4 Kadın: 80.4 Genel Ortalama: 77.4 <br> ADANA Erkek: 74.5 Kadın: 80.2 Genel Ortalama: 77.4 <br> ŞANLIURFA Erkek: 74.1 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.4

    RZURUM Erkek: 74.9 Kadın: 79.7 Genel Ortalama: 77.3
    HAKKARİ Erkek: 74.4 Kadın: 79.1 Genel Ortalama: 77.3
    MANİSA Erkek: 74.4 Kadın: 80.4 Genel Ortalama: 77.4
    ADANA Erkek: 74.5 Kadın: 80.2 Genel Ortalama: 77.4
    ŞANLIURFA Erkek: 74.1 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.4

  4. BURSA Erkek: 74.9 Kadın: 80.1 Genel Ortalama: 77.5 <br> SAKARYA Erkek: 74.8 Kadın: 80.3 Genel Ortalama: 77.5 <br> BİTLİS Erkek: 75 Kadın: 80 Genel Ortalama: 77.5 <br> KASTAMONU Erkek: 74.6 Kadın: 80.5 Genel Ortalama: 77.5 <br> MUŞ Erkek: 74.2 Kadın: 80.9 Genel Ortalama: 77.5

    BURSA Erkek: 74.9 Kadın: 80.1 Genel Ortalama: 77.5
    SAKARYA Erkek: 74.8 Kadın: 80.3 Genel Ortalama: 77.5
    BİTLİS Erkek: 75 Kadın: 80 Genel Ortalama: 77.5
    KASTAMONU Erkek: 74.6 Kadın: 80.5 Genel Ortalama: 77.5
    MUŞ Erkek: 74.2 Kadın: 80.9 Genel Ortalama: 77.5

  5. BAYBURT Erkek: 74.4 Kadın: 80.8 Genel Ortalama: 77.5 <br> ESKİŞEHİR Erkek: 75.2 Kadın: 80 Genel Ortalama: 77.5 <br> NEVŞEHİR Erkek: 74.9 Kadın: 80.2 Genel Ortalama: 77.6 <br> TOKAT Erkek: 75.1 Kadın: 80.2 Genel Ortalama: 77.6 <br> BALIKESİR Erkek: 74.8 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.6

    BAYBURT Erkek: 74.4 Kadın: 80.8 Genel Ortalama: 77.5
    ESKİŞEHİR Erkek: 75.2 Kadın: 80 Genel Ortalama: 77.5
    NEVŞEHİR Erkek: 74.9 Kadın: 80.2 Genel Ortalama: 77.6
    TOKAT Erkek: 75.1 Kadın: 80.2 Genel Ortalama: 77.6
    BALIKESİR Erkek: 74.8 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.6

  6. BARTIN Erkek: 74.8 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.6 <br> BİLECİK Erkek: 74.8 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.7 <br> ÇANAKKALE Erkek: 74.4 Kadın: 81.2 Genel Ortalama: 77.7 <br> KARS Erkek: 75.1 Kadın: 80.3 Genel Ortalama: 77.7 <br> DÜZCE Erkek: 75 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.7

    BARTIN Erkek: 74.8 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.6
    BİLECİK Erkek: 74.8 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.7
    ÇANAKKALE Erkek: 74.4 Kadın: 81.2 Genel Ortalama: 77.7
    KARS Erkek: 75.1 Kadın: 80.3 Genel Ortalama: 77.7
    DÜZCE Erkek: 75 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.7

  7. EDİRNE Erkek: 74.8 Kadın: 80.9 Genel Ortalama: 77.7 <br> AMASYA Erkek: 75 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.8 <br> SİVAS Erkek: 74.8 Kadın: 80.9 Genel Ortalama: 77.8 <br> BİNGÖL Erkek: 75.5 Kadın: 80.2 Genel Ortalama: 77.8 <br> YOZGAT Erkek: 75 Kadın: 80.7 Genel Ortalama: 77.8

    EDİRNE Erkek: 74.8 Kadın: 80.9 Genel Ortalama: 77.7
    AMASYA Erkek: 75 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.8
    SİVAS Erkek: 74.8 Kadın: 80.9 Genel Ortalama: 77.8
    BİNGÖL Erkek: 75.5 Kadın: 80.2 Genel Ortalama: 77.8
    YOZGAT Erkek: 75 Kadın: 80.7 Genel Ortalama: 77.8

  8. HATAY Erkek: 75.6 Kadın: 80.2 Genel Ortalama: 77.9 <br> KOCAELİ Erkek: 75.5 Kadın: 80.3 Genel Ortalama: 77.9 <br> ZONGULDAK Erkek: 75 Kadın: 80.7 Genel Ortalama: 77.9 <br> SİİRT Erkek: 74.6 Kadın: 81.2 Genel Ortalama: 77.9 <br> KAYSERİ Erkek: 75.3 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 78

    HATAY Erkek: 75.6 Kadın: 80.2 Genel Ortalama: 77.9
    KOCAELİ Erkek: 75.5 Kadın: 80.3 Genel Ortalama: 77.9
    ZONGULDAK Erkek: 75 Kadın: 80.7 Genel Ortalama: 77.9
    SİİRT Erkek: 74.6 Kadın: 81.2 Genel Ortalama: 77.9
    KAYSERİ Erkek: 75.3 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 78

  9. ŞIRNAK Erkek: 74.1 Kadın: 81.7 Genel Ortalama: 78 <br> UŞAK Erkek: 75.7 Kadın: 80.4 Genel Ortalama: 78 <br> KONYA Erkek: 75.6 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 78.1 <br> SAMSUN Erkek: 75.1 Kadın: 81.1 Genel Ortalama: 78.2 <br>DİYARBAKIR Erkek: 75.1 Kadın: 81.1 Genel Ortalama: 78.2

    ŞIRNAK Erkek: 74.1 Kadın: 81.7 Genel Ortalama: 78
    UŞAK Erkek: 75.7 Kadın: 80.4 Genel Ortalama: 78
    KONYA Erkek: 75.6 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 78.1
    SAMSUN Erkek: 75.1 Kadın: 81.1 Genel Ortalama: 78.2
    DİYARBAKIR Erkek: 75.1 Kadın: 81.1 Genel Ortalama: 78.2

  10. KIRŞEHİR Erkek: 75.3 Kadın: 81 Genel Ortalama: 78.2 <br> AKSARAY Erkek: 75.5 Kadın: 80.8 Genel Ortalama: 78.2 <br> ÇANKIRI Erkek: 75.3 Kadın: 81.3 Genel Ortalama: 78.2 <br> MERSİN Erkek: 75.5 Kadın: 81 Genel Ortalama: 78.3 <br> IĞDIR Erkek: 75.9 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 78.3

    KIRŞEHİR Erkek: 75.3 Kadın: 81 Genel Ortalama: 78.2
    AKSARAY Erkek: 75.5 Kadın: 80.8 Genel Ortalama: 78.2
    ÇANKIRI Erkek: 75.3 Kadın: 81.3 Genel Ortalama: 78.2
    MERSİN Erkek: 75.5 Kadın: 81 Genel Ortalama: 78.3
    IĞDIR Erkek: 75.9 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 78.3

  11. ÇORUM Erkek: 75.6 Kadın: 81.1 Genel Ortalama: 78.3 <br> NİĞDE Erkek: 75.4 Kadın: 81.3 Genel Ortalama: 78.4 <br> ELAZIĞ Erkek: 76 Kadın: 80.9 Genel Ortalama: 78.5 <br> KARABÜK Erkek: 75.5 Kadın: 81.7 Genel Ortalama: 78.5 <br> OSMANİYE Erkek: 75.9 Kadın: 81.3 Genel Ortalama: 78.6

    ÇORUM Erkek: 75.6 Kadın: 81.1 Genel Ortalama: 78.3
    NİĞDE Erkek: 75.4 Kadın: 81.3 Genel Ortalama: 78.4
    ELAZIĞ Erkek: 76 Kadın: 80.9 Genel Ortalama: 78.5
    KARABÜK Erkek: 75.5 Kadın: 81.7 Genel Ortalama: 78.5
    OSMANİYE Erkek: 75.9 Kadın: 81.3 Genel Ortalama: 78.6

  12. SİNOP Erkek: 76 Kadın: 81.4 Genel Ortalama: 78.6 <br> YALOVA Erkek: 75.6 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 78.6 <br> BURDUR Erkek: 75.9 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 78.6 <br> İSTANBUL Erkek: 75.8 Kadın: 81.5 Genel Ortalama: 78.7 <br> AYDIN Erkek: 75.7 Kadın: 81.8 Genel Ortalama: 78.7 <br> ISPARTA Erkek: 76.2 Kadın: 81.2 Genel Ortalama: 78.7

    SİNOP Erkek: 76 Kadın: 81.4 Genel Ortalama: 78.6
    YALOVA Erkek: 75.6 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 78.6
    BURDUR Erkek: 75.9 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 78.6
    İSTANBUL Erkek: 75.8 Kadın: 81.5 Genel Ortalama: 78.7
    AYDIN Erkek: 75.7 Kadın: 81.8 Genel Ortalama: 78.7
    ISPARTA Erkek: 76.2 Kadın: 81.2 Genel Ortalama: 78.7

  13. BATMAN Erkek: 75.4 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 78.7 <br> İZMİR Erkek: 75.8 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 78.8 <br> MALATYA Erkek: 75.9 Kadın: 81.8 Genel Ortalama: 78.8 <br> DENİZLİ Erkek: 76.1 Kadın: 81.5 Genel Ortalama: 78.8 <br> KARAMAN Erkek: 76.7 Kadın: 81.4 Genel Ortalama: 79

    BATMAN Erkek: 75.4 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 78.7
    İZMİR Erkek: 75.8 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 78.8
    MALATYA Erkek: 75.9 Kadın: 81.8 Genel Ortalama: 78.8
    DENİZLİ Erkek: 76.1 Kadın: 81.5 Genel Ortalama: 78.8
    KARAMAN Erkek: 76.7 Kadın: 81.4 Genel Ortalama: 79

  14. ERZİNCAN Erkek: 76.7 Kadın: 81.4 Genel Ortalama: 79 <br> KAHRAMANMARAŞ Erkek: 76.8 Kadın: 81.5 Genel Ortalama: 79.1 <br> BOLU Erkek: 76.5 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 79.2 <br> ARTVİN Erkek: 76 Kadın: 82.7 Genel Ortalama: 79.3 <br> ANTALYA Erkek: 76.6 Kadın: 82 Genel Ortalama: 79.2

    ERZİNCAN Erkek: 76.7 Kadın: 81.4 Genel Ortalama: 79
    KAHRAMANMARAŞ Erkek: 76.8 Kadın: 81.5 Genel Ortalama: 79.1
    BOLU Erkek: 76.5 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 79.2
    ARTVİN Erkek: 76 Kadın: 82.7 Genel Ortalama: 79.3
    ANTALYA Erkek: 76.6 Kadın: 82 Genel Ortalama: 79.2

  15. ANKARA Erkek: 76.7 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 79.4 <br> ADIYAMAN Erkek: 76.6 Kadın: 82.5 Genel Ortalama: 79.5 <br> RİZE Erkek: 75.3 Kadın: 83.7 Genel Ortalama: 79.6 <br> ORDU Erkek: 76.6 Kadın: 83 Genel Ortalama: 79.8 <br> TRABZON Erkek: 76 Kadın: 83.4 Genel Ortalama: 79.8

    ANKARA Erkek: 76.7 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 79.4
    ADIYAMAN Erkek: 76.6 Kadın: 82.5 Genel Ortalama: 79.5
    RİZE Erkek: 75.3 Kadın: 83.7 Genel Ortalama: 79.6
    ORDU Erkek: 76.6 Kadın: 83 Genel Ortalama: 79.8
    TRABZON Erkek: 76 Kadın: 83.4 Genel Ortalama: 79.8

  16. GÜMÜŞHANE Erkek: 76.1 Kadın: 83.6 Genel Ortalama: 79.9 <br> GİRESUN Erkek: 75.9 Kadın: 84.3 Genel Ortalama: 80.1 <br> MARDİN Erkek: 76.9 Kadın: 83.7 Genel Ortalama: 80.3 <br> MUĞLA Erkek: 77.7 Kadın: 83.5 Genel Ortalama: 80.5 <br> TUNCELİ Erkek: 76.2 Kadın: 85.7 Genel Ortalama: 80.5

    GÜMÜŞHANE Erkek: 76.1 Kadın: 83.6 Genel Ortalama: 79.9
    GİRESUN Erkek: 75.9 Kadın: 84.3 Genel Ortalama: 80.1
    MARDİN Erkek: 76.9 Kadın: 83.7 Genel Ortalama: 80.3
    MUĞLA Erkek: 77.7 Kadın: 83.5 Genel Ortalama: 80.5
    TUNCELİ Erkek: 76.2 Kadın: 85.7 Genel Ortalama: 80.5