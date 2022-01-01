Türkiye'nin En Sağlıklı Şehirleri Belli Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin en sağlıklı şehirlerini açıkladı. TÜİK istatistiklerine göre; Türkiye'de yaşam süresi erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7, toplamda ise 78.0... Peki Türkiye'nin en sağlıklı şehri hangisi? Yaşam süresinin en uzun olduğu il hangisi? TÜİK, en uzun yaşayan şehirlerin listesini sıraladı.
-
KİLİS
Erkek: 72.3 Kadın: 77.6 Genel Ortalama: 75
VAN
Erkek: 73.2 Kadın: 78.0 Genel Ortalama: 75,6
AĞRI
Erkek: 73.7 Kadın: 77.5 Genel Ortalama: 75.6
ARDAHAN
Erkek: 73.5 Kadın: 79.9 Genel Ortalama: 76.6
GAZİANTEP
Erkek: 76.7 Kadın: 79.5 Genel Ortalama: 76.7
-
KÜTAHYA Erkek: 74.6 Kadın: 79.2 Genel Ortalama: 76.9
AFYONKARAHİSAR Erkek: 74.6 Kadın: 79.4 Genel Ortalama: 77
KIRIKKALE Erkek: 74.6 Kadın: 79.6 Genel Ortalama: 77.1
TEKİRDAĞ Erkek: 74.4 Kadın: 80 Genel Ortalama: 77.1
KIRKLARELİ Erkek: 74.6 Kadın: 79.2 Genel Ortalama: 76.9
-
RZURUM Erkek: 74.9 Kadın: 79.7 Genel Ortalama: 77.3
HAKKARİ Erkek: 74.4 Kadın: 79.1 Genel Ortalama: 77.3
MANİSA Erkek: 74.4 Kadın: 80.4 Genel Ortalama: 77.4
ADANA Erkek: 74.5 Kadın: 80.2 Genel Ortalama: 77.4
ŞANLIURFA Erkek: 74.1 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.4
-
BURSA Erkek: 74.9 Kadın: 80.1 Genel Ortalama: 77.5
SAKARYA Erkek: 74.8 Kadın: 80.3 Genel Ortalama: 77.5
BİTLİS Erkek: 75 Kadın: 80 Genel Ortalama: 77.5
KASTAMONU Erkek: 74.6 Kadın: 80.5 Genel Ortalama: 77.5
MUŞ Erkek: 74.2 Kadın: 80.9 Genel Ortalama: 77.5
-
BAYBURT Erkek: 74.4 Kadın: 80.8 Genel Ortalama: 77.5
ESKİŞEHİR Erkek: 75.2 Kadın: 80 Genel Ortalama: 77.5
NEVŞEHİR Erkek: 74.9 Kadın: 80.2 Genel Ortalama: 77.6
TOKAT Erkek: 75.1 Kadın: 80.2 Genel Ortalama: 77.6
BALIKESİR Erkek: 74.8 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.6
-
BARTIN Erkek: 74.8 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.6
BİLECİK Erkek: 74.8 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.7
ÇANAKKALE Erkek: 74.4 Kadın: 81.2 Genel Ortalama: 77.7
KARS Erkek: 75.1 Kadın: 80.3 Genel Ortalama: 77.7
DÜZCE Erkek: 75 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.7
-
EDİRNE Erkek: 74.8 Kadın: 80.9 Genel Ortalama: 77.7
AMASYA Erkek: 75 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 77.8
SİVAS Erkek: 74.8 Kadın: 80.9 Genel Ortalama: 77.8
BİNGÖL Erkek: 75.5 Kadın: 80.2 Genel Ortalama: 77.8
YOZGAT Erkek: 75 Kadın: 80.7 Genel Ortalama: 77.8
-
HATAY Erkek: 75.6 Kadın: 80.2 Genel Ortalama: 77.9
KOCAELİ Erkek: 75.5 Kadın: 80.3 Genel Ortalama: 77.9
ZONGULDAK Erkek: 75 Kadın: 80.7 Genel Ortalama: 77.9
SİİRT Erkek: 74.6 Kadın: 81.2 Genel Ortalama: 77.9
KAYSERİ Erkek: 75.3 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 78
-
ŞIRNAK Erkek: 74.1 Kadın: 81.7 Genel Ortalama: 78
UŞAK Erkek: 75.7 Kadın: 80.4 Genel Ortalama: 78
KONYA Erkek: 75.6 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 78.1
SAMSUN Erkek: 75.1 Kadın: 81.1 Genel Ortalama: 78.2
DİYARBAKIR Erkek: 75.1 Kadın: 81.1 Genel Ortalama: 78.2
-
KIRŞEHİR Erkek: 75.3 Kadın: 81 Genel Ortalama: 78.2
AKSARAY Erkek: 75.5 Kadın: 80.8 Genel Ortalama: 78.2
ÇANKIRI Erkek: 75.3 Kadın: 81.3 Genel Ortalama: 78.2
MERSİN Erkek: 75.5 Kadın: 81 Genel Ortalama: 78.3
IĞDIR Erkek: 75.9 Kadın: 80.6 Genel Ortalama: 78.3
-
ÇORUM Erkek: 75.6 Kadın: 81.1 Genel Ortalama: 78.3
NİĞDE Erkek: 75.4 Kadın: 81.3 Genel Ortalama: 78.4
ELAZIĞ Erkek: 76 Kadın: 80.9 Genel Ortalama: 78.5
KARABÜK Erkek: 75.5 Kadın: 81.7 Genel Ortalama: 78.5
OSMANİYE Erkek: 75.9 Kadın: 81.3 Genel Ortalama: 78.6
-
SİNOP Erkek: 76 Kadın: 81.4 Genel Ortalama: 78.6
YALOVA Erkek: 75.6 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 78.6
BURDUR Erkek: 75.9 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 78.6
İSTANBUL Erkek: 75.8 Kadın: 81.5 Genel Ortalama: 78.7
AYDIN Erkek: 75.7 Kadın: 81.8 Genel Ortalama: 78.7
ISPARTA Erkek: 76.2 Kadın: 81.2 Genel Ortalama: 78.7
-
BATMAN Erkek: 75.4 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 78.7
İZMİR Erkek: 75.8 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 78.8
MALATYA Erkek: 75.9 Kadın: 81.8 Genel Ortalama: 78.8
DENİZLİ Erkek: 76.1 Kadın: 81.5 Genel Ortalama: 78.8
KARAMAN Erkek: 76.7 Kadın: 81.4 Genel Ortalama: 79
-
ERZİNCAN Erkek: 76.7 Kadın: 81.4 Genel Ortalama: 79
KAHRAMANMARAŞ Erkek: 76.8 Kadın: 81.5 Genel Ortalama: 79.1
BOLU Erkek: 76.5 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 79.2
ARTVİN Erkek: 76 Kadın: 82.7 Genel Ortalama: 79.3
ANTALYA Erkek: 76.6 Kadın: 82 Genel Ortalama: 79.2
-
ANKARA Erkek: 76.7 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 79.4
ADIYAMAN Erkek: 76.6 Kadın: 82.5 Genel Ortalama: 79.5
RİZE Erkek: 75.3 Kadın: 83.7 Genel Ortalama: 79.6
ORDU Erkek: 76.6 Kadın: 83 Genel Ortalama: 79.8
TRABZON Erkek: 76 Kadın: 83.4 Genel Ortalama: 79.8
-
GÜMÜŞHANE Erkek: 76.1 Kadın: 83.6 Genel Ortalama: 79.9
GİRESUN Erkek: 75.9 Kadın: 84.3 Genel Ortalama: 80.1
MARDİN Erkek: 76.9 Kadın: 83.7 Genel Ortalama: 80.3
MUĞLA Erkek: 77.7 Kadın: 83.5 Genel Ortalama: 80.5
TUNCELİ Erkek: 76.2 Kadın: 85.7 Genel Ortalama: 80.5