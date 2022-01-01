SAÇ BOYASI KALINTILARINDAN KURTULMAK Saç boyama esnasında genellikle cildinizi de boyamak, kaçınılmaz bir sonuçtur. Saç çizgisi boyunca kafa çevrenizde de oluşan ve çok zor çıkan bu boya lekelerini en baştan önleyebilirsiniz. Boya yapmadan önce bu çizgilere bulaşmasını engellemek için vazelin sürün ve ardından saç boyama işlemine geçin. Saçlarınızda harika rengi bulurken, cildinizde hiçbir leke kalmadan bu bakım sürecini tamamlayabilirsiniz.