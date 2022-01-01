Vazelinin Bu Faydalarına İnanamayacaksınız!
Hemen hemen her evde bulunan ve büyük bir kolaylık sağlayan vazelinin birçok şeye iyi geldiğini duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız.
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Hemen hemen her evde bulunan ve büyük bir kolaylık sağlayan vazelinin birçok şeye iyi geldiğini duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız. Vazelin her alanda işinizi kolaylaştırmak ve eşyalarınızı uzun kullanmak için deneyebileceğiniz birbirinden pratik yöntemlerle sadece dudakları nemlendirmenin çok ötesinde olduğunu ispatlıyor. İşte vazelinin birbirinden farklı kullanım alanları...
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Evinizde ve bahçenizde baktığınız bitkileri, çiçekleri korumak için, eşyaların temizliğinde ve daha birçok alanada vazelini kullanmak mümkün.
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RAF TEMİZLİĞİNDE
Buzdolabında bulunan raflar zamanla yemek artıklarından dolayı kirlenir ve inatçı çıkmayan lekelere dönüşür. Özellikle tabaka şeklinde birikmiş kalıntıları vazelin kullanarak yok edebilirsiniz. Bunun için vazelini sürün ve biraz beklettikten sonra temiz bir bezle silin.
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BURUNDAKİ ÇATLAKLARDAN KURTULMAK Kış mevsiminde soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıklar sırasında ortaya çıkan ciltteki kızarıklık, tahriş sorununu ortadan kaldırmak için vazelin kullanımı oldukça etkilidir.en iyi çözümlerden birine dönüşüyor. Etkilenen bölgelere sürüldüğünde kısa sürede rahatlama sağlayan bu ürün, aynı zamanda iyileşmeyi de kolaylaştırır. Özellikle yoğun burun akıntısının yaşandığı dönemlerde silme nedeniyle ortaya çıkan burun tahrişlerini ve çatlaklarını da önlemenin yanı sıra iyileştirebilir.
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Sürekli kuruyan ve çatlayan bir cilde sahipseniz yüzünüze sürerek cildinizi pürüzsüz hale getirebilirsiniz.
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KAŞ SABİTLEYİCİ Kaşlarınızı bir türlü kontrol altına alamıyorsanız, kaşlarınız seyrekse ve kolay düşüyorsa, vazelin sayesinde kaşlarınızı kolaylıkla sabitleyebilirsiniz.
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Kaş bölgenize biraz vazelin sürerek kaş şeklinizin bozulmasını engelleyebilirsiniz. Kaş fırçası yardımı ile uygulayacağınız vazelin kaşlarınızın daha sağlıklı görünmesine katkı sağlayacaktır.
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MAKYAJ MALZEMELERİNİ DÖNÜŞTÜRÜN Örneğin allığınızı vazelinle karıştırarak ruj olarak kullanabilirsiniz veya tam tersi olarak ruju vazelin ile birlikte allığa dönüştürebilirsiniz. Bu şekilde sevdiğiniz tonları vazelin sayesinde istediğiniz malzemelere dönüştürebilirsiniz.
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KIRIK SAÇLI UÇLARI YOK ETMEDE Vazelin yaz mevsiminde güneşten yıpranan saçlarınız onarmaya yardımcı olur. Bunun için: vazelini kırık saç uçlarına hafifçe sürmek, geçici bir düzelmiş görünüm vererek daha kolay şekillendirmeyi mümkün kılabilir.
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ETKİLİ PEELİNG UYGULAMASINDA Peeling, ciltte istenmeyen lekeleri, kirliliği ve ölü derileri ortadan kaldırarak en taze cilt katmanın ortadan kalkmasını sağlar. Vazelin ise nazik bir peelingin en iyi yöntemlerinden birini oluşturuyoruz. Biraz şeker veya deniz tuzu ekleyerek vazelini iyice karıştırın. Ardından bu karışımı dairesel hareketlerle peeling uygulamak istediğiniz bölgeye sürün. Birkaç dakika uygulama sırasında cildinizde hem nemlendirme hem de ölü deriyi ortadan kaldırma işlemini tamamlayabilirsiniz.
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MOBİLYA RESTORASYONUNDA Mobilyalar, sıklıkla çizikler ve lekelerin oluştuğu ve sıklıkla çevresel etkenlere bağlı olarak çeşitli hasarlar ortaya çıkabilir. Bunun için de çözüm vazelinden geçiyor. Düzenli olarak lekelerin veya çiziklerin olduğu bölgeye sürerek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.
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SAÇ BOYASI KALINTILARINDAN KURTULMAK Saç boyama esnasında genellikle cildinizi de boyamak, kaçınılmaz bir sonuçtur. Saç çizgisi boyunca kafa çevrenizde de oluşan ve çok zor çıkan bu boya lekelerini en baştan önleyebilirsiniz. Boya yapmadan önce bu çizgilere bulaşmasını engellemek için vazelin sürün ve ardından saç boyama işlemine geçin. Saçlarınızda harika rengi bulurken, cildinizde hiçbir leke kalmadan bu bakım sürecini tamamlayabilirsiniz.
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PARMAKTA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ ÇIKARMADA Vazelinin en klasik kullanımlardan biri; parmağa sıkışmış bir yüzüğü çıkarmak. Başta kolaylıkla taktığınız yüzük, şişmeler nedeniyle sıkışabilir. Fakat bu yüzüğün bir kelepçeye dönüştüğünüzü düşünmenize gerek yok. Sıkışmış bir yüzüğü çıkarmak için hiç zorlamadan önce vazelin sürün ve çevresinde yavaşça hareket ettirin.
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DAHA KALICI PARFÜM KOKUSU Parfüm sıkmadan önce özellikle bilek ve boyun gibi nabız noktalarına vazelin sürerek en sevdiğiniz kokuları en uzun süre kullanabilirsiniz. Vazelin, sprey ve cilt arasında bariyer oluşturarak parfüm kokusunun daha yoğun ve kalıcı kalmasını sağlar.
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BİTKİLERİ KORUMADA OLDUKÇA ETKİLİ Vazelin, bitkilerinizi zararsız bir şekilde korumak için ideal seçeneklerden biri. Küçük bir parça vazelini, tuz ile karıştırdıktan sonra saksılarının kenarlarına bu karışımdan sürün, Bu işlem, birçok haşerenin, salyangozlar ve sümüksü böceklerin bitkilere yaklaşması ihtimalini ortadan kaldırarak uzun süre renkli ve sağlıklı bir bahçeye sahip olmanızı sağlar.