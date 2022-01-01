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Yedi Dizi Yayından Kaldırılıyor

Her sene yaz mevsimine yaklaşırken dizilerin sezon finali mi final mi yapacakları büyük bir merak konusu oluyor. Bu sezon dizi sektöründe adeta bir yaprak dökümü yaşanacak. Reytinglere yenik düşen yapımlar tek tek final yapıyor...

  1. MASUMLAR APARTMANI TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 17 Mayıs akşamı 71. bölümüyle ekranlara veda edecek. Gülseren Budayıcıoğlu?nun senaryo tasarımını üstlendiği Masumlar Apartmanı?nın final kararı, dizinin 2. sezonda hedeflenen reytinglere ulaşamaması nedeniyle geldi.

    MASUMLAR APARTMANI TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 17 Mayıs akşamı 71. bölümüyle ekranlara veda edecek. Gülseren Budayıcıoğlu?nun senaryo tasarımını üstlendiği Masumlar Apartmanı?nın final kararı, dizinin 2. sezonda hedeflenen reytinglere ulaşamaması nedeniyle geldi.

  2. BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI TRT 1?de yayınlanan Barbaroslar Akdeniz?in Kılıcı dizisinin de final yapması bekleniyor. Yüksek maliyete karşılık düşük reyting nedeniyle dizinin sezon sonunda final yapacağı konuşuluyor. Dizinin final tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI TRT 1?de yayınlanan Barbaroslar Akdeniz?in Kılıcı dizisinin de final yapması bekleniyor. Yüksek maliyete karşılık düşük reyting nedeniyle dizinin sezon sonunda final yapacağı konuşuluyor. Dizinin final tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  3. EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY Gökçe Bahadır?ın başrollerde yer aldığı Fox TV dizisi Evlilik Hakkında Her Şey?in sezon sonunda final yapması bekleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş?ın haberine göre, Reyting listelerinde rakiplerinin gerisinde kalan dizi, yurt dışı satışları iyi gittiği için sezon sonuna kadar devam edecek.

    EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY Gökçe Bahadır?ın başrollerde yer aldığı Fox TV dizisi Evlilik Hakkında Her Şey?in sezon sonunda final yapması bekleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş?ın haberine göre, Reyting listelerinde rakiplerinin gerisinde kalan dizi, yurt dışı satışları iyi gittiği için sezon sonuna kadar devam edecek.

  4. ÜÇ KURUŞ Ay Yapım?ın Show TV çektiği Üç Kuruş dizisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Kanal, Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç?un başrolünde yer aldığı diziyi düşük reytingleri nedeniyle 28. bölümüyle bitirmeye hazırlanıyor. Üç Kuruş 23 Mayıs'ta final yapacak.

    ÜÇ KURUŞ Ay Yapım?ın Show TV çektiği Üç Kuruş dizisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Kanal, Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç?un başrolünde yer aldığı diziyi düşük reytingleri nedeniyle 28. bölümüyle bitirmeye hazırlanıyor. Üç Kuruş 23 Mayıs'ta final yapacak.

  5. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ATV'nin reyting rekortmeni dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova'nın final tarihi konuşuluyor. Uzun süredir yayınlan dizi etkileyici senaryosu ile izleyicileri ekrana kilitliyor. Televizyon Gazetesi'nde yer alan habere göre; dizinin 9 Haziran akşamı 140. bölümüyle final yapacağı iddia edildi.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ATV'nin reyting rekortmeni dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova'nın final tarihi konuşuluyor. Uzun süredir yayınlan dizi etkileyici senaryosu ile izleyicileri ekrana kilitliyor. Televizyon Gazetesi'nde yer alan habere göre; dizinin 9 Haziran akşamı 140. bölümüyle final yapacağı iddia edildi.

  6. SADAKATSİZ Kanal D?de yayınlanan Sadakatsiz dizisi 25 Mayıs Çarşamba akşamı 60. bölümüyle final yapacak. İlk sezonunda her hafta sosyal medyayı sallayan Sadakatsiz'in son dönemde senaryosu tıkandığı yorumları yapılmıştı.

    SADAKATSİZ Kanal D?de yayınlanan Sadakatsiz dizisi 25 Mayıs Çarşamba akşamı 60. bölümüyle final yapacak. İlk sezonunda her hafta sosyal medyayı sallayan Sadakatsiz'in son dönemde senaryosu tıkandığı yorumları yapılmıştı.

  7. MAHKUM Mahkum dizisinin de bu sezon final yapacak diziler arasında yer aldığı ortaya çıktı. FOX TV ile Ay Yapım arasında çıkan anlaşmazlık sebebi ile dizinin final yapacağı belirtildi.

    MAHKUM Mahkum dizisinin de bu sezon final yapacak diziler arasında yer aldığı ortaya çıktı. FOX TV ile Ay Yapım arasında çıkan anlaşmazlık sebebi ile dizinin final yapacağı belirtildi.