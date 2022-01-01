Yedi Dizi Yayından Kaldırılıyor

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY Gökçe Bahadır?ın başrollerde yer aldığı Fox TV dizisi Evlilik Hakkında Her Şey?in sezon sonunda final yapması bekleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş?ın haberine göre, Reyting listelerinde rakiplerinin gerisinde kalan dizi, yurt dışı satışları iyi gittiği için sezon sonuna kadar devam edecek.