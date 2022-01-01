Bursa'da Trafik Kuralları Artık Çocuk Oyuncağı

Trafik eğitimi temelden başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, küçük gibi görünen ancak Bursa'da trafiğin geleceği açısından büyük önem taşıyan bir yatırımı kente kazandırdıklarını söyledi. Her yıl nüfusu 40-50 bin artan, buna bağlı olarak araç sayısı da sürekli yükselen Bursa'da en fazla konuşulan konunun trafik olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, 'Bursa'da trafikle alakalı ne yatırım yapılırsa azdır diye düşünüyorum. İşte bu manada bana göre geleceğimiz için güzel bir yatırımı gerçekleştirdik. Bu İçişleri Bakanlığımızın bir projesi. Spor Toto Teşkilatının da 1,5 milyon TL desteği söz konusu. Araç, ekipman, yeşil alan düzenlemeleriyle beraber 4 milyon 227 bin liraya mal oldu. Projeyi tamamlayıp, İl Emniyet Müdürlüğümüze teslim ettik. Burada polis arkadaşlarımızın nezaretinde çocuklarımız eğitime tabi tutuluyor. Geleceğimiz olan çocuklarımız bir yaya olarak da bir araç sürücüsü olarak da veya bir toplu taşıma kullanıcısı olarak da kural ve kaideleri iyi bilen, gerekli hassasiyeti gösteren bireyler olsun istiyoruz. Bursa trafiğine, Bursa'nın ulaşımına yapılmış güzel bir yatırım' dedi.