Aralıklı Oruç Gerçekten Kilo Verdiriyor Mu?

Aralıklı oruç kilo vermek isteyen kadınların son zamanlarda çok sık tercih ettikleri diyet programlarından biri oldu. Birçok ünlünün de uyguladığı aralıklı oruç diyeti gerçekten etkili ve sağlıklı mı? Yapılan son araştırmalar birçok kişinin kafasında soru işaretlerine neden oldu. Peki aralıklı oruç kilo verdiriyor mu, aralıklı oruç sağlıklı mı? İşte uzman isimlerden aralıklı oruç ile ilgili tüm merak edilenler: