Aralıklı Oruç Gerçekten Kilo Verdiriyor Mu?
Aralıklı oruç kilo vermek isteyen kadınların son zamanlarda çok sık tercih ettikleri diyet programlarından biri oldu.
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Aralıklı oruç kilo vermek isteyen kadınların son zamanlarda çok sık tercih ettikleri diyet programlarından biri oldu. Birçok ünlünün de uyguladığı aralıklı oruç diyeti gerçekten etkili ve sağlıklı mı? Yapılan son araştırmalar birçok kişinin kafasında soru işaretlerine neden oldu. Peki aralıklı oruç kilo verdiriyor mu, aralıklı oruç sağlıklı mı? İşte uzman isimlerden aralıklı oruç ile ilgili tüm merak edilenler:
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Diyetin genel adı aralıklı oruç olarak bilinse de aslında 'intermitten fasting' aralıklı açlık anlamına gelir ve oruçtan farklı olarak açlık dönemlerinde kalorisi olmayan sıvı içecek tüketmenize izin verir. Birçok kişinin başvurduğu bu yöntem ünlülerinde gözdesi.
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Ancak, Çin?de yapılan bir araştırma ise, Nicole Kidman, Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon gibi pek çok ünlünün uyguladığı aralıklı orucun, kalori kısıtlamaktan daha etkili olmadığını, yemek yemeyi günde 6 ila 8 saatle sınırlamanın daha hızlı kilo kaybına yol açmadığını öne sürüyor.
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New England Journal of Medicine?de yayımlanan ve Daily Mail?in aktardığı çalışma kapsamında, Çin?deki Güney Tıp Üniversitesi?ndeki bilim insanları, bir yıl boyunca 139 obez kişiyi takip etti.
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Araştırmacılar katılımcıları iki gruba ayırdı. İlk gruptakiler her gün sadece sabah 8 ile akşam 4 arasında kalori kısıtlı bir diyet uyguladı. Diğer gruba ise aynı kalori kısıtlı diyet verildi ancak herhangi bir zaman kısıtlaması olmadan istedikleri zaman yemek yemelerine izin verildi.
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Çalışmaya katılan kadınlar günde 1200-1500 kalori tüketebilirken erkeklerin hakkı günde 1500-1800 kaloriydi. Bu, her iki grup için önerilen Günlük Kalori alım miktarının yaklaşık dörtte biri kadardı. Sonuçlar, zaman kısıtlaması olan gruptaki kişilerin yıl boyunca yaklaşık 8 kilo verdiğini, diğer gruptakilerin ise 6 kilo kaybettiğini gösterdi. Sonuçlar arasında önemli bir fark olmadığı için, çalışmayı yürüten uzmanlar iki farklı beslenme programının kilo verme üzerinde etkili bir fark yaratmadığı sonucuna vardı.
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Gruplar arasında bel çevresi ölçüsü, vücuttaki yağ oranı veya yağsız vücut kütlesi açısından da büyük bir fark olmadığını söyleyen araştırmacılar, aralıklı oruç diyetinin vücut ağırlığını azaltma konusunda günlük kalori kısıtlamasından daha faydalı olmadığını savunuyor. Weiss, "Bu sonuçlar, kalori alımı kısıtlamasının, zaman kısıtlamalı beslenme rejiminde görülen faydalı etkilerin çoğunu açıkladığını gösteriyor" diyor.
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JAMA Internal Medicine?da yayınlanan bir makalede 2020 yılında yapılan başka bir araştırmanın detayları yayınlandı. Araştırma kapsamında 116 katılımcıdan 12 hafta boyunca istedikleri zaman veya 12 ile 20:00 arasında günde üç öğün yemek yemeleri istendi. Sonuçlar, her iki gruptaki katılımcıların, ikisi arasında önemli bir fark olmadığını gösterdi.