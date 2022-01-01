3600 Ek Gösterge Müjdesi
Milyonlarca memur 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Konuyla ilgili son viraja girildi. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubundan milyonlarca memur ve memur emeklisini etkileyecek 3600 ek gösterge çalışmaları bu ay sonunda tamamlanacak.
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3600 ek gösterge milyonlarca vatandaşın merak ettiği konulardan biri olmakla birlikte, 3600 ek göstergenin çıkacağı tarih de araştırılmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağını merak ediyor.
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Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge çalışmasının bu ayın sonunda bitmiş olacağını söyledi.
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3600 EK GÖSTERGE NEDİR? Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodu olarak bilinmektedir ve ek gösterge rakamları; unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterrmektedir.
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Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.
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Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 ya da 3 bin olan bir memura göre, emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alma hakkı kazanır.
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Bu nedenle, ek gösterge; memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir.
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Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış, mevcut maaşlarını da artırmakla birlikte, asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yansıtmaktadır.
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3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK, HANGİ MEMURLARI KAPSAR? 3600 ek gösterge düzenlemesi, dört meslek grubunu yani polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsayacak.
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Böylece memurların ek gösterge cetveli belirlenmiş olacak.
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Bu düzenleme, hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin de önü açılacak. 3600 ek göstergeden yararlanacak din görevlisi, hemşire, öğretmen ve polisler olmak üzere bir buçuk milyondan fazla çalışanın maaşında artış yaşanacak ve refah seviyesi yükseltilmiş olacak.
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3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK? | 3600 EK GÖSTERGEYE DAİR AÇIKLAMALAR ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek göstergeyle ilgili son duruma dair yaptığı açıklamada:
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"Lisans mezunu hemşirelerimizin 3600 ek gösterge kapsamına alınması başta olmak üzere mali iyileştirmelerin emekliliğe de yansıması konusuydu.
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Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
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AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlayacaklarını şu sözlerle ifade etti:
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"Öncelikle tabip ve tabip dışı personelin sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesine alınması sağlanarak görev aylıkları tek bir bordro ile ödenecektir. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir.
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Döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi daha etkin hale getirilecektir. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak yoğun ve özverili çalışan tabip ve tabip dışı personelin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacaktır.
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Ayrıca, yapılacak düzenleme sonrası tabiplerimizin bordroya tabi maaşları dikkate alınarak, emekli olduktan sonraki maaş kayıpları telafi edilecek şekilde emekli aylıklarında iyileştirme yapılacaktır.
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Burada vurgulamak isterim ki başta hemşireler olmak üzere diğer sağlık bilimi lisansiyerleri de 3600 ek gösterge kapsamı içine alınacaktır."