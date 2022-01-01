Tarihi Projede Son Engel De Ortadan Kalkıyor

Davetkar bir Hanlar Bölgesi

Projenin bir rant projesi değil tarihi saygı projesi olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, ?Bursa'daki bu hazinenin ortaya çıkarılması gibi bir hayal var. Binalar yıkıldıkça, Ulu Cami?nin minareleri göründükçe, çok olumlu dönüşler aldım, teşekkürler aldım. Proje tamamlandığında, çok daha davetkar bir Hanlar Bölgesi göreceğiz. Otoparkı ile turist otobüslerinin park alanı ile insanların rahatlıkla dolaşabileceği alanı ile harika bir meydan ortaya çıkacak. Tabii burada işimiz bu proje ile bitmiyor. Başta İpek Han olmak üzere hanların da kendi içerisinde bazı sıkıntıları var. Şimdi onlara da sıra geliyor. Dolayısıyla bu fedakarlığı herkes yaparsa, Cumhuriyet Caddesi gece yarılarına kadar cıvıl cıvıl bir yer olabilir. Bu noktada her bir esnafımızın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Biz bunun sağlanması için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız? şeklinde konuştu.