Okulun kalorifer peteklerini satan öğretmen tutuklandı
Okulun kalorifer peteklerini satan öğretmen tutuklandı
'DEVA Partisinin mitingine yasak' iddiasına Valilikten açıklama
'DEVA Partisinin mitingine yasak' iddiasına Valilikten açıklama
Şüpheli araç kovalayan polis ekibi tıra çarptı: 1 polis şehit
Şüpheli araç kovalayan polis ekibi tıra çarptı: 1 polis şehit
Silahını temizlerken kendini vuran yüzbaşı hayatını kaybetti
Silahını temizlerken kendini vuran yüzbaşı hayatını kaybetti
Toplu sünnet şöleninde 'yanlış sünnet' iddiasına inceleme
Toplu sünnet şöleninde 'yanlış sünnet' iddiasına inceleme
Başsavcılıktan DEVA Partili Gürcan'ın tahliyesine itiraz
Başsavcılıktan DEVA Partili Gürcan'ın tahliyesine itiraz
Rize-Artvin Havalimanı açılışa hazır: Test uçağı piste indi
Rize-Artvin Havalimanı açılışa hazır: Test uçağı piste indi
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 15,31 TL
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 15,31 TL
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Vaka sayıları neden arttı?
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Vaka sayıları neden arttı?
İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
'Bazı kurumlar Kamu Çerçeve Protokolü yükümlülüklerine uymuyor'
'Bazı kurumlar Kamu Çerçeve Protokolü yükümlülüklerine uymuyor'
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 30 bin lira manevi tazminat kazandı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 30 bin lira manevi tazminat kazandı
Aile Bakanlığında 25 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı
Aile Bakanlığında 25 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı
'Bu görevde olduğumuz sürece bu kardeşlerimizi geri gönderemeyeceksiniz'
'Bu görevde olduğumuz sürece bu kardeşlerimizi geri gönderemeyeceksiniz'
Hac ve umre işlemleri e-Devlet'te tek çatıda toplandı
Hac ve umre işlemleri e-Devlet'te tek çatıda toplandı
Bakan Soylu: Bu, o gün darbeyi yapan İsmet İnönü'nün CHP'sidir
Bakan Soylu: Bu, o gün darbeyi yapan İsmet İnönü'nün CHP'sidir
Bakan Nebati, enflasyonla mücadele için sektör temsilcileriyle bir araya gelecek
Bakan Nebati, enflasyonla mücadele için sektör temsilcileriyle bir araya gelecek
Tosuncuk: Şirketin içini boşalttığım medyanın kışkırtmasıdır
Tosuncuk: Şirketin içini boşalttığım medyanın kışkırtmasıdır
Bakan Ersoy: İstanbul için yeni bir port ihtiyacı var
Bakan Ersoy: İstanbul için yeni bir port ihtiyacı var
Yeniden yapılanan FETÖ'cülere operasyon: 24 şüpheli yakalandı
Yeniden yapılanan FETÖ'cülere operasyon: 24 şüpheli yakalandı
YSK seçime girecek partileri açıkladı: 3 parti daha seçime girebilecek
YSK seçime girecek partileri açıkladı: 3 parti daha seçime girebilecek
Kamudaki şube müdürleri ek göstergelerinin yükseltilmesini istedi
Kamudaki şube müdürleri ek göstergelerinin yükseltilmesini istedi
İnşaat maliyeti geçen yıla göre yüzde 101 artış gösterdi
İnşaat maliyeti geçen yıla göre yüzde 101 artış gösterdi
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamudaki kadrolara atanacak
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamudaki kadrolara atanacak
Konut fırsatçılarını tespit etmek çok basit
Konut fırsatçılarını tespit etmek çok basit
FETÖ'den hapsi kesinleşen eski Danıştay üyesi yakalandı
FETÖ'den hapsi kesinleşen eski Danıştay üyesi yakalandı
15 meslek grubunda memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?
15 meslek grubunda memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?
Suriyeli sığınmacılar için '2Y-1Ç' formülü
Suriyeli sığınmacılar için '2Y-1Ç' formülü
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak
Kapora dolandırıcılarına dikkat!
Kapora dolandırıcılarına dikkat!

Çiğ Tavuk Yıkanır Mı? Bilim İnsanları Ne Diyor?

Türkiye?de oldukça fazla tüketilen bir et türü olan tavuğun yıkanıp yıkanmayacağı konusunda internette tartışmalara neden oldu. Et ürünlerinin yıkanması suyla temas etmesi ne gibi etkiler yaratır? Tavuk veya kırmızı eti yıkamak doğru mu? İşte tavuk etinin yıkanmasıyla ilgili tüm merak edilenler:

  1. Sofralardan eksik edilmeyen, büyük küçük herkes tarafından çok sevilen tavuk tam bir protein kaynağıdır. Fırında, haşlama ve birçok farklı şekilde yemeği yapılarak tüketilen tavuk son derece besleyici bir gıdadır.

    Sofralardan eksik edilmeyen, büyük küçük herkes tarafından çok sevilen tavuk tam bir protein kaynağıdır. Fırında, haşlama ve birçok farklı şekilde yemeği yapılarak tüketilen tavuk son derece besleyici bir gıdadır.

  2. Ev hanımlarının en çok tercih ettiği gıdalardan biri olan tavuğun hijyen olması ve gıda zehirlenmesinden korumasına dikkat edilmelidir.

    Ev hanımlarının en çok tercih ettiği gıdalardan biri olan tavuğun hijyen olması ve gıda zehirlenmesinden korumasına dikkat edilmelidir.

  3. Çiğ tavuk yıkanır mı sorusu son günlerde büyük tartışmalara neden oldu. Her ne kadar daha çok hijyen açısından temiz olması için ve gıda zehirlenmesinden korunma amacıyla ev hanımları tarafından yıkansa da uzmanlar tavuğun yıkanmaması gerektiğinin altını çiziyor.

    Çiğ tavuk yıkanır mı sorusu son günlerde büyük tartışmalara neden oldu. Her ne kadar daha çok hijyen açısından temiz olması için ve gıda zehirlenmesinden korunma amacıyla ev hanımları tarafından yıkansa da uzmanlar tavuğun yıkanmaması gerektiğinin altını çiziyor.

  4. Yapılan araştırmalar tavuğun yıkandığında daha çok zehirlediğini ortaya koydu. Çünkü Çiğ tavukta ve çiğ tavuktaki sıvılarda, Campylobacter ve Salmonella gibi gıda zehirlenmesine yol açan zararlı bakteriler bulunabilir.

    Yapılan araştırmalar tavuğun yıkandığında daha çok zehirlediğini ortaya koydu. Çünkü Çiğ tavukta ve çiğ tavuktaki sıvılarda, Campylobacter ve Salmonella gibi gıda zehirlenmesine yol açan zararlı bakteriler bulunabilir.

  5. Pişmemiş çiğ tavuğu akan su altında yıkadığınızda, bu sıvıların ve dolayısıyla bakterilerin lavabonuza, bıçağınıza, tezgahınıza, etrafta bulunan diğer gıdalara sıçrama riski çok fazla.

    Pişmemiş çiğ tavuğu akan su altında yıkadığınızda, bu sıvıların ve dolayısıyla bakterilerin lavabonuza, bıçağınıza, tezgahınıza, etrafta bulunan diğer gıdalara sıçrama riski çok fazla.

  6. Tavuğu pişirmeden eğer bu sıvılardan kurtulmak istiyorsanız, kağıt havlu ile çiğ tavuğu kurulayabilirsiniz. Daha sonra kağıt havluları hiçbir yere bulaştırmadan çöpe atmanız ve ellerinizi yıkamanız çok önemlidir. Burada kilit nokta, çiğ tavuğa ait sıvıların yayılmasını önlemektir.

    Tavuğu pişirmeden eğer bu sıvılardan kurtulmak istiyorsanız, kağıt havlu ile çiğ tavuğu kurulayabilirsiniz. Daha sonra kağıt havluları hiçbir yere bulaştırmadan çöpe atmanız ve ellerinizi yıkamanız çok önemlidir. Burada kilit nokta, çiğ tavuğa ait sıvıların yayılmasını önlemektir.

  7. BAKTERİLERİN YAYILMASINI ENGELLEMEK İÇİN TAVUK HAZIRLARKEN DİKKAT! Protein bakımından zengin bir besin olan tavuğu hazırlarken zararlı bakterilerin yayılma riskini azaltmak istiyorsanız bunlara dikkat edin.

    BAKTERİLERİN YAYILMASINI ENGELLEMEK İÇİN TAVUK HAZIRLARKEN DİKKAT! Protein bakımından zengin bir besin olan tavuğu hazırlarken zararlı bakterilerin yayılma riskini azaltmak istiyorsanız bunlara dikkat edin.

  8. Çiğ tavuğu, buzdolabınızın veya dondurucunuzun en alt rafına yerleştirmeniz daha doğru olur. Böylelikle tavuk paketinden damlayabilecek, zararlı bakterileri barındıran sıvıların diğer gıdalara sıçrama ihtimali yok etmiş olursunuz.

    Çiğ tavuğu, buzdolabınızın veya dondurucunuzun en alt rafına yerleştirmeniz daha doğru olur. Böylelikle tavuk paketinden damlayabilecek, zararlı bakterileri barındıran sıvıların diğer gıdalara sıçrama ihtimali yok etmiş olursunuz.

  9. Çiğ tavuğu tutmadan önce ve tuttuktan sonra, ellerinizi yıkayın <br> Çiğ tavuk her zaman ayrı bir kesme tahtası kullanın. Özellikle taze meyve-sebze hazırladığınız kesme tahtasını, çiğ tavuk için kullanmayın.

    Çiğ tavuğu tutmadan önce ve tuttuktan sonra, ellerinizi yıkayın
    Çiğ tavuk her zaman ayrı bir kesme tahtası kullanın. Özellikle taze meyve-sebze hazırladığınız kesme tahtasını, çiğ tavuk için kullanmayın.

  10. Tavuk ve kümes hayvanlarını pişirirken temiz bir gıda termometresi kullanın ve etin piştiğine emin olmak için, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tavsiyelerine uygun olarak etin sıcaklığının 74 °C?ye ulaşmasını bekleyin. Gıda güvenliği için, termometre ile sıcaklığın en yavaş yükseldiği yere, etin en kalın kısmından ölçüm alın. Az pişmiş bir et tüketerek gıda zehirlenmesi riski almış olursunuz. Termometreyi her kullanımdan önce ve sonra temizleyin

    Tavuk ve kümes hayvanlarını pişirirken temiz bir gıda termometresi kullanın ve etin piştiğine emin olmak için, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tavsiyelerine uygun olarak etin sıcaklığının 74 °C?ye ulaşmasını bekleyin. Gıda güvenliği için, termometre ile sıcaklığın en yavaş yükseldiği yere, etin en kalın kısmından ölçüm alın. Az pişmiş bir et tüketerek gıda zehirlenmesi riski almış olursunuz. Termometreyi her kullanımdan önce ve sonra temizleyin

  11. Başka bir gıda ürünü hazırlamadan önce, çiğ tavuk ile temas eden tüm yüzeyleri ve mutfak gereçlerini yıkayın ve temizleyin.

    Başka bir gıda ürünü hazırlamadan önce, çiğ tavuk ile temas eden tüm yüzeyleri ve mutfak gereçlerini yıkayın ve temizleyin.