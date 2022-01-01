Tavuk ve kümes hayvanlarını pişirirken temiz bir gıda termometresi kullanın ve etin piştiğine emin olmak için, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tavsiyelerine uygun olarak etin sıcaklığının 74 °C?ye ulaşmasını bekleyin. Gıda güvenliği için, termometre ile sıcaklığın en yavaş yükseldiği yere, etin en kalın kısmından ölçüm alın. Az pişmiş bir et tüketerek gıda zehirlenmesi riski almış olursunuz. Termometreyi her kullanımdan önce ve sonra temizleyin