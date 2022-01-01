Çiğ Tavuk Yıkanır Mı? Bilim İnsanları Ne Diyor?
Türkiye?de oldukça fazla tüketilen bir et türü olan tavuğun yıkanıp yıkanmayacağı konusunda internette tartışmalara neden oldu. Et ürünlerinin yıkanması suyla temas etmesi ne gibi etkiler yaratır? Tavuk veya kırmızı eti yıkamak doğru mu? İşte tavuk etinin yıkanmasıyla ilgili tüm merak edilenler:
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Sofralardan eksik edilmeyen, büyük küçük herkes tarafından çok sevilen tavuk tam bir protein kaynağıdır. Fırında, haşlama ve birçok farklı şekilde yemeği yapılarak tüketilen tavuk son derece besleyici bir gıdadır.
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Ev hanımlarının en çok tercih ettiği gıdalardan biri olan tavuğun hijyen olması ve gıda zehirlenmesinden korumasına dikkat edilmelidir.
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Çiğ tavuk yıkanır mı sorusu son günlerde büyük tartışmalara neden oldu. Her ne kadar daha çok hijyen açısından temiz olması için ve gıda zehirlenmesinden korunma amacıyla ev hanımları tarafından yıkansa da uzmanlar tavuğun yıkanmaması gerektiğinin altını çiziyor.
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Yapılan araştırmalar tavuğun yıkandığında daha çok zehirlediğini ortaya koydu. Çünkü Çiğ tavukta ve çiğ tavuktaki sıvılarda, Campylobacter ve Salmonella gibi gıda zehirlenmesine yol açan zararlı bakteriler bulunabilir.
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Pişmemiş çiğ tavuğu akan su altında yıkadığınızda, bu sıvıların ve dolayısıyla bakterilerin lavabonuza, bıçağınıza, tezgahınıza, etrafta bulunan diğer gıdalara sıçrama riski çok fazla.
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Tavuğu pişirmeden eğer bu sıvılardan kurtulmak istiyorsanız, kağıt havlu ile çiğ tavuğu kurulayabilirsiniz. Daha sonra kağıt havluları hiçbir yere bulaştırmadan çöpe atmanız ve ellerinizi yıkamanız çok önemlidir. Burada kilit nokta, çiğ tavuğa ait sıvıların yayılmasını önlemektir.
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BAKTERİLERİN YAYILMASINI ENGELLEMEK İÇİN TAVUK HAZIRLARKEN DİKKAT! Protein bakımından zengin bir besin olan tavuğu hazırlarken zararlı bakterilerin yayılma riskini azaltmak istiyorsanız bunlara dikkat edin.
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Çiğ tavuğu, buzdolabınızın veya dondurucunuzun en alt rafına yerleştirmeniz daha doğru olur. Böylelikle tavuk paketinden damlayabilecek, zararlı bakterileri barındıran sıvıların diğer gıdalara sıçrama ihtimali yok etmiş olursunuz.
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Çiğ tavuğu tutmadan önce ve tuttuktan sonra, ellerinizi yıkayın
Çiğ tavuk her zaman ayrı bir kesme tahtası kullanın. Özellikle taze meyve-sebze hazırladığınız kesme tahtasını, çiğ tavuk için kullanmayın.
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Tavuk ve kümes hayvanlarını pişirirken temiz bir gıda termometresi kullanın ve etin piştiğine emin olmak için, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tavsiyelerine uygun olarak etin sıcaklığının 74 °C?ye ulaşmasını bekleyin. Gıda güvenliği için, termometre ile sıcaklığın en yavaş yükseldiği yere, etin en kalın kısmından ölçüm alın. Az pişmiş bir et tüketerek gıda zehirlenmesi riski almış olursunuz. Termometreyi her kullanımdan önce ve sonra temizleyin
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Başka bir gıda ürünü hazırlamadan önce, çiğ tavuk ile temas eden tüm yüzeyleri ve mutfak gereçlerini yıkayın ve temizleyin.