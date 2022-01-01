Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olan Hayat Bilgisi dizisinde Kopil karakterini oynayan ve hafızalara kazınan Serhan Arslan'ın gözlerden uzak olması hayranlarını merak ettirdi. Şimdilerde Roma'da olan Arslan daha çok sosyal medyada iş yapıyor. Roma'dan paylaşım yapan oyuncunun son hali hayranlarını şaşırttı.
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Serhan Arslan, Perran Kutman gibi usta bir oyuncunun yer aldığı öğrencilik hayatını anlatan Hayat Bilgisi dizisinde, sınıfın en haylaz çocuğu olan Kopil karakterini oynadı.
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Daha sonra İki Yalancı, Yahşi Cazibe dizilerinde yer aldı.
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Ancak hafızalara hep Kopil karkateriyle kazılı kaldı. Bu yüzden romantik komedi dizilerinin vazgeçilmez karakteri haline gelmişti.
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Adeta ekranlarda değişen oyuncu uzun süredir herhangi bir projede yer almıyor.
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Ağırlığı sosyal medya çalışmalarına verne oyuncunun paylaşımları yıllar içinde ne kadar değiştiğini gösterdi.
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İşte son paylaşımları;
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