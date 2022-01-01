Sabah Kahvaltıda Şekerli Ve Sıcak Çay Tüketenler Dikkat!
Vücudun demir taşı olan bağışıklık sistemi, hastalıklara karşı direnci artıran proteinleri artırır. Ancak bağışıklık sistemi çalışmak için ek olarak vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Bunları da besinlerden elde etmeye çalışır. Ancak tüketilen bazı yiyecekler bağışıklığın tamamen işlevselliğini bozar. İşte bağışıklığı bitiren besinler
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Vücuda giren bakteri ve virüslerin aktifliğini engellemek için bağışıklık sistemi beyne giden sinir hücrellerinin sinyalleriyle protein üretir. Porteinler bu farklı maddelerle savaşarak vücudu hastalıklara karşı korur. Bağışıklık sistemi bunu yaparken ihtiyaç duyduğu besinlerden ziyade vücutta bakteri ve virüslerin artışına maruz kalınca çöker. Etkisi azalan bağışıklık sistemi vücudun direncini yerle bir eder.
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SICAK İÇECEKLER! Kahvaltıların vagzeçilmez içeceği olan çay, sıcak sıcak tüketildiğinde vücuttaki faydalı hücrelerin zarara uğramasıan neden olur. Uzmanlar yapılan araştırmalarda çay, çorba, yemeklerin ve kahve tüketimi sırasında sıcaklık oranını bu yüzden vurgular.
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Çok sıcak tüketilen besinler boğazı tahriş eder. Bu da vücuda giren bakteri ve virüslerin mukozlarda balgam olarak birikmesini engeller. İşlevini yitiren mukozlar nedeniyle virüs ve bakteriler direk vücutta birikmeye başlar. Bu da bağışıklığın iş yükümlülüğünü artırır. Bağışıklığın fonksiyonel hareketi artıkça işlevselliği de o kadar çabuk bozulur.
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ŞEKER TÜKETİMİ! Vücutta çözülmeyen şeker bağışıklığın protein üretimini azlatır. Özellikle kandaki kan hücrelerinin yapısallığını bozan şeker sağlıklı tüm hücrelerin emilimini azaltır. Bu da bağışıklığı zayıflatır.
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DONDURULMUŞ BESİNLER Dondurulmuş besinlerin vücuda hiç bir faydası olmadığı Japon bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda ortaya çıkarılmıştır. Tam aksine bu besinler vücudun gereksiz efor sarfederek bağışıklığın yorulmasına neden olur.
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KURUTULMUŞ MEYVELER Kurutulmuş meyveler özlüklerini kaybeder. Sülfit barındıran bu besinler mide ve bağırsak tarafından parçalanmaz. Bu da vücutta besin atıklarının birikmesine neden olur.
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PASTANE ÜRÜNLERİ Pastenelerde hazırlanan gıdaların içinde yüzde 60 oranda polisorbat madde tepit edildi. Bu madde vücutta basin atığına neden olur. Atılmadığında ise hücrelerin yapısını bozar.
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MARGARİN İçeriğinde potasyum sorbat barındıran margarin kötü kolesterol düzeyini artırır. Bu da kalp ve damar hastalıklarına davetiye çıkarır.
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KAHVE KREMASI Yüksek oranda şeker barındıran kahve kreması tıpkı şeker kadar zararlıdır.
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TATLANDIRICI Şeker tüketmenin zararlı olduğunu iddia edip tatlandırıcı tarzı besinleri tüketenlere de kötü haber. Bu tarz maddeler de vücutta emilmediği için zararlıdır.
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MISIR ŞURUBU Sadece besinlerde değil aynı zamanda onlardan elde edilenlerde de GDO'lu yapı arttı. Amerika da yapılan bir araştırmada GDO'lu ybesinlerin başında mısır şurubu olduğu açıklandı. Bu şurubun özellikle son yıllarda pastene ve hazır gıdada çokça kullanıldığı tespit edildi.
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HORMONLU BESİNLER Son 20 yıldır sofralarda fark edilmeyen zehirlerin başında GDO'lu yani mevsiminden önce üretilen ya da farklı tohumların yapısal maddeleri birbirine enjekte edilerek elde edilen tohumlar sonucu üretimi artan bu besinler kendi hormonol bozukluklarını vücuda da taşır.
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BEYAZ UN Buğdayların değirmenlerde öğütüldükleri sırada kullanılan klor gazı una da bulaşır. Beyaz unların çoğu bu yüzden sağlıksız besin kategorisine girer. Doğal değirmenlerde öğütülen buğdaylar tam olarak bu kadar beyaz olmaz. Un ne kadar beyazsa o kadar sağlıksız bir besindir.
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KULLANILMIŞ YAĞ Doymamış yağ olan trans yağlar bir de kullanılıp bekletildikten sonra yeniden tüketildiğinde vücudu öldüren zehirli maddeler sıralamasına girer.
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ÇİFÇİLİK SOMONU Omega-3 yağ asitleri bakımından en zengin besinlerin başında olan somonun herkes tarafından tüketilmesi için kurulan çiftlikler hakkında uzmanlar uyarılarda bulundu. Yapay ortamda yetiştirilen bu balıkların etlerinin zehirli maddeler barındırdığı ortaya konulmuştur.
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İŞLENMİŞ ET Son yıllarda tüketimi artan işlenmiş etler hakkında uzmanlar ciddi uyarılarda bulunur. Salam ve sucuğun yanı sıra ilerleyen süreçte tüketilmesi için kaldırılan etlerde belli aşamalardan geçer. Yapılan araştırmalarda bu besinlerin hücrelerin yapısını bozduğu ıspatlanmıştır.
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CİPS Vücut alınan besinlerdeki vitamin ve minerallerin işlevselliğinin farkındadır. Bu yüzden yabancı ya da işlevselliği olmayan besinler tüketildiğinde bunlar vücutta zararlı besin atığı olarak kalır. Cips bunların başında gelir. Bunu fark eden bağışıklık her ne kadar harekete geçse de cipsten kurtulmaz. Bu da zamanla kanserojen hücreleirn oluşumuna vesile olur.
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KONSERVE Uzun süreli saklanmaları için yapılan besinler olan konserveler, bir süre sonra bisfenol A maddesi barındırır. Bu madde oluşmadan saklanma koşullarına uyulması taktirde besinler ortalama 2 ay içinde tüketilmeli. Uzun süreli bekletilenler ise bu maddeleri üreterek zehir haline gelebilir.
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MİKRODALGADA PATLATILMIŞ MISIR Normal ocakta patlatılan mısırlara nispeten mikrodalgadaki mısırlar yüksek oranda asit maddeler barındırır. Aniden ısınan besinlerde görülen bu maddelerin vücuda girişi de mikrodalga da ısıtılması nedeniyle gerçekleşir. Bu madde özellikle karaciğer ve akciğerlerin iflasına neden olabilir.