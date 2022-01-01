Sabah Kahvaltıda Şekerli Ve Sıcak Çay Tüketenler Dikkat!

CİPS Vücut alınan besinlerdeki vitamin ve minerallerin işlevselliğinin farkındadır. Bu yüzden yabancı ya da işlevselliği olmayan besinler tüketildiğinde bunlar vücutta zararlı besin atığı olarak kalır. Cips bunların başında gelir. Bunu fark eden bağışıklık her ne kadar harekete geçse de cipsten kurtulmaz. Bu da zamanla kanserojen hücreleirn oluşumuna vesile olur.