3500 Yıllık Çivi Yazısıyla Çağlar Öncesine Yolculuk

Hititolog Sezer Seçer Fidan, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çalışmayla Hititler ve çivi yazısı hakkında bilgi verdiklerini söyledi. Katılımcılara Anadolu?nun ve Hititlerin zengin kültürünü anlattıklarını belirten Fidan, ?Günümüzdeki insanlara, eski insanların nasıl yazdığını uygulamalı olarak anlattık ve gösterdik. Güzel bir katılım oldu. Hititler, çivi yazısını ve Hitit hiyeroglifini kullanmışlar. Çivi yazıları ?Ekmeği yiyeceksiniz, suyu ise içeceksiniz? cümlesiyle 1907 yılında çözülüyor. Hece yazısı olduğu için çok fazla işaret öğrenmek gerekiyor. Çivi yazısını o dönemde sarayda yaşayanlar ve aristokratlar kullanıyor. Halk ise genelde hiyeroglifi tercih ediyor. Çivi yazısını öğrenmek zor ama ilginin olması bizleri sevindiriyor. Atölye çalışmaları da bu kapsamda önemli yer tutuyor? dedi.