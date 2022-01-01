Bunun için de kahveden geriye kalan telveyi selülitli bölgelerde düzenli olarak masaj yaparak değerlendirebilirsiniz. Kahve telvesine zeytinyağı, hindistan cevizi yağı gibi sabit yağlar ekleyerek de masaj yaparken cildin nemlenmesini sağlayabilirsiniz. Kahve telvesinin evinizde ve cilt bakımınızda yeniden kullanımını denediğinizde bir daha kahve telvesini çöpe atmayacaksınız.