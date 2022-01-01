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Kahve Telvesini Sakın Atmayın! Bakın Ne İşe Yarıyor...

Faydaları saymakla bitmeyen günün her saatinde tüketilen Türk kahvesinin faydalarının yanı sıra aynı zamanda telvesinin de birçok işe yaradığını biliyor musunuz?

  1. Faydaları saymakla bitmeyen günün her saatinde tüketilen Türk kahvesinin faydalarının yanı sıra aynı zamanda telvesinin de birçok işe yaradığını biliyor musunuz? Türk kahvesi ve filtre kahve yaptıktan sonra ortaya çıkan telveyi çöpe atmak yerine çeşitli alanlarda yeniden kullanabilirsiniz. Kahve telvesini evde birçok işinize yarayabileceği gibi güzelliğinize katkı sağlıyor. İşte telvenin kullanım alanları:

    Faydaları saymakla bitmeyen günün her saatinde tüketilen Türk kahvesinin faydalarının yanı sıra aynı zamanda telvesinin de birçok işe yaradığını biliyor musunuz? Türk kahvesi ve filtre kahve yaptıktan sonra ortaya çıkan telveyi çöpe atmak yerine çeşitli alanlarda yeniden kullanabilirsiniz. Kahve telvesini evde birçok işinize yarayabileceği gibi güzelliğinize katkı sağlıyor. İşte telvenin kullanım alanları:

  2. BUZDOLABINDA KOKU ÖNLEYİCİ OLARAK KULLANIN <br> Kahve telvesini küçük bir kap içerisinde, buzdolabı rafına yerleştirip kötü kokuları yok edebilirsiniz. Aynı zamanda eşit oranda karbonat ekleyerek de hazırladığınız kahve telvesi-karbonat karışımını buzdolabında koku önleyici her zaman kullanabilirsiniz.

    BUZDOLABINDA KOKU ÖNLEYİCİ OLARAK KULLANIN
    Kahve telvesini küçük bir kap içerisinde, buzdolabı rafına yerleştirip kötü kokuları yok edebilirsiniz. Aynı zamanda eşit oranda karbonat ekleyerek de hazırladığınız kahve telvesi-karbonat karışımını buzdolabında koku önleyici her zaman kullanabilirsiniz.

  3. KOKULU MUM YAPARKEN KULLANIN Son zamanlarda birçok farklı renkte ve kokuda evde mum yapmak isterseniz ya da kalan mumları eritip değerlendirmek istiyorsanız, hazırladığınız mum içerisine kahve telvesini karıştırıp, muma hoş bir kahve kokusu kazandırabilirsiniz.

    KOKULU MUM YAPARKEN KULLANIN Son zamanlarda birçok farklı renkte ve kokuda evde mum yapmak isterseniz ya da kalan mumları eritip değerlendirmek istiyorsanız, hazırladığınız mum içerisine kahve telvesini karıştırıp, muma hoş bir kahve kokusu kazandırabilirsiniz.

  4. BİTKİLERİNİZİN TOPRAĞINA EKLEYİN Saksı ya da bahçenizde bitkileriniz varsa toprağını zenginleştirmek için kahve telvesini toprakla karıştırıp bitkiye ekstra vitaminmineral sağlayabilirsiniz.

    BİTKİLERİNİZİN TOPRAĞINA EKLEYİN Saksı ya da bahçenizde bitkileriniz varsa toprağını zenginleştirmek için kahve telvesini toprakla karıştırıp bitkiye ekstra vitaminmineral sağlayabilirsiniz.

  5. Kahve çekirdeği magnezyum, potasyum yönünden zengindir ve toprağa karıştığında da bitkiyi beslemeye yardımcı olur.

    Kahve çekirdeği magnezyum, potasyum yönünden zengindir ve toprağa karıştığında da bitkiyi beslemeye yardımcı olur.

  6. CİLDİNİZDE PEELİNG OLARAK KULLANIN Hassas ve kuru ciltler için önerilmemekle birlikte cilt bakım rutininde peeling kullananlar, Türk kahvesi telvesini birkaç damla zeytinyağı ile karıştırıp yüzüne peeling olarak uygulayabilir.

    CİLDİNİZDE PEELİNG OLARAK KULLANIN Hassas ve kuru ciltler için önerilmemekle birlikte cilt bakım rutininde peeling kullananlar, Türk kahvesi telvesini birkaç damla zeytinyağı ile karıştırıp yüzüne peeling olarak uygulayabilir.

  7. Filtre kahve telvesini de (daha büyük parçacıklı olduğu için) vücudunuzda peeling amacıyla yine az miktarda zeytinyağı ile karıştırıp ölü deriyi temizlemek için kullanabilirsiniz.

    Filtre kahve telvesini de (daha büyük parçacıklı olduğu için) vücudunuzda peeling amacıyla yine az miktarda zeytinyağı ile karıştırıp ölü deriyi temizlemek için kullanabilirsiniz.

  8. TENCERELERDEKİ LEKELERİ ÇIKARMAK İÇİN KULLANIN Kahve telvesini tencerelerde kalan lekeleri ovarak temizlemek için kullanabilirsiniz. Bulaşık süngeri ve kahve telvesi tencerenizin pırıl pırıl olmasını sağlayacaktır. Ayrıca, kesme tahtasındaki lekeleri çıkartmak için de deneyebilirsiniz.

    TENCERELERDEKİ LEKELERİ ÇIKARMAK İÇİN KULLANIN Kahve telvesini tencerelerde kalan lekeleri ovarak temizlemek için kullanabilirsiniz. Bulaşık süngeri ve kahve telvesi tencerenizin pırıl pırıl olmasını sağlayacaktır. Ayrıca, kesme tahtasındaki lekeleri çıkartmak için de deneyebilirsiniz.

  9. KÖPEĞİNİZİ YIKARKEN KULLANIN Köpeğinizin şampuanına eklediğiniz kahve telvesi hem pirelerle savaşır hem de tüylerini parlak ve sağlıklı hale getirir.

    KÖPEĞİNİZİ YIKARKEN KULLANIN Köpeğinizin şampuanına eklediğiniz kahve telvesi hem pirelerle savaşır hem de tüylerini parlak ve sağlıklı hale getirir.

  10. SELÜLİTİ GİDERMEK İÇİN KULLANIN Kadınların korkulu rüyası selüliti kahve tekvesiyle yok edebilirsiniz. Cilde dışarıdan masaj yolu ile uyuglayacağınız kahve telvesiyle selülitin giderilmesini sağlayabilirsiniz.

    SELÜLİTİ GİDERMEK İÇİN KULLANIN Kadınların korkulu rüyası selüliti kahve tekvesiyle yok edebilirsiniz. Cilde dışarıdan masaj yolu ile uyuglayacağınız kahve telvesiyle selülitin giderilmesini sağlayabilirsiniz.

  11. Bunun için de kahveden geriye kalan telveyi selülitli bölgelerde düzenli olarak masaj yaparak değerlendirebilirsiniz. Kahve telvesine zeytinyağı, hindistan cevizi yağı gibi sabit yağlar ekleyerek de masaj yaparken cildin nemlenmesini sağlayabilirsiniz. Kahve telvesinin evinizde ve cilt bakımınızda yeniden kullanımını denediğinizde bir daha kahve telvesini çöpe atmayacaksınız.

    Bunun için de kahveden geriye kalan telveyi selülitli bölgelerde düzenli olarak masaj yaparak değerlendirebilirsiniz. Kahve telvesine zeytinyağı, hindistan cevizi yağı gibi sabit yağlar ekleyerek de masaj yaparken cildin nemlenmesini sağlayabilirsiniz. Kahve telvesinin evinizde ve cilt bakımınızda yeniden kullanımını denediğinizde bir daha kahve telvesini çöpe atmayacaksınız.