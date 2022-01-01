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Ayna Grubunun Solisti İlk Kez Açıkladı!

Bir döneme damgasını vuran Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, uzun bir aradan sonra bu yaza damga vurabilirim açıklamasını yaparak yıllardır neden güneş gözlüğü taktığını da anlattı. İşte tüm detaylar...

  1. "Gittiğin Yağmurla Gel" ve "Çayımın Şeker" gibi hafızalara kazınan albümlerin sahibi Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz önceki gün akülü bisikletiyle Cihangir'de görüntülendi. Yıllar güneş gözlüğüyle tanına Güleryüz, yeri geldiğinde gözlüğünü çıkarttığını belirtti.

    "Gittiğin Yağmurla Gel" ve "Çayımın Şeker" gibi hafızalara kazınan albümlerin sahibi Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz önceki gün akülü bisikletiyle Cihangir'de görüntülendi. Yıllar güneş gözlüğüyle tanına Güleryüz, yeri geldiğinde gözlüğünü çıkarttığını belirtti.

  2. "GÖZLÜĞÜ ŞÖHRETTEN KAÇMAK İÇİN TAKIYORUM"

    "GÖZLÜĞÜ ŞÖHRETTEN KAÇMAK İÇİN TAKIYORUM"

  3. Akülü aracıyla Cihangir sokaklarında gezintiye çıkan, unutulmaz şarkıların sahibi Erhan Güleryüz, "Benim aracım bu arkadaşlar, şaşırmanıza gerek yok. Ayrıca yeri geldiğinde güneş gözlüğümü de çıkarıyorum" dedi.

    Akülü aracıyla Cihangir sokaklarında gezintiye çıkan, unutulmaz şarkıların sahibi Erhan Güleryüz, "Benim aracım bu arkadaşlar, şaşırmanıza gerek yok. Ayrıca yeri geldiğinde güneş gözlüğümü de çıkarıyorum" dedi.

  4. Konserlerinin devam ettiğini söyleyen sanatçı, "Yeni şarkılar yolda. Bu yaza damga vurabilirim" ifadelerini kullandı.

    Konserlerinin devam ettiğini söyleyen sanatçı, "Yeni şarkılar yolda. Bu yaza damga vurabilirim" ifadelerini kullandı.

  5. Öte yandan ünlü şarkıcı Güleryüz, "Neden güneş gözlüğü takıyorsunuz?" sorusuna karşılık şu cevabı verdi:

    Öte yandan ünlü şarkıcı Güleryüz, "Neden güneş gözlüğü takıyorsunuz?" sorusuna karşılık şu cevabı verdi:

  6. "Gözlük şöhretten kaçmak için çok önemli bir kalkan. Gözlüksüz dolaşırken kimse tanımıyor beni. Sahneye çıkmadan gözlüğümü takıyorum, taktığım an Ayna'nın bir müzisyeni oluyorum."

    "Gözlük şöhretten kaçmak için çok önemli bir kalkan. Gözlüksüz dolaşırken kimse tanımıyor beni. Sahneye çıkmadan gözlüğümü takıyorum, taktığım an Ayna'nın bir müzisyeni oluyorum."

  7. "Çıkarttığımda da ben benim. Karton karakter olarak değil, Erhan olarak sokakta dolaştığımda kendime ait bir hayat yaşayabiliyorum. Şöhretli bir adam olmuş olsaydım bu kadar uzun süreli üretim içinde olmayabilirdim."

    "Çıkarttığımda da ben benim. Karton karakter olarak değil, Erhan olarak sokakta dolaştığımda kendime ait bir hayat yaşayabiliyorum. Şöhretli bir adam olmuş olsaydım bu kadar uzun süreli üretim içinde olmayabilirdim."