Elektrikli Araca Talep Arttı, Lityum Kıtlığı Başladı

?PARA BASMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?? Tesla CEO?su, "Şu anda, lityum madenciliği ve rafine edilmesinin sınırlayıcı bir faktör gibi göründüğünü ve satışlardaki maliyet artışından kesinlikle sorumlu olduğunu düşünüyoruz" derken, "Bence şu anda en büyük maliyet artışı kalemi bu. Lütfen daha fazla insan lityum işine girebilir mi? Para basmak istemez misiniz? Lityum işi tam size göre" ifadelerini kullandı. 2020 yılında lityumun tonu 7 bin dolar seviyelerinde alıcı bulurken, elektrikli araçlara artan talep ve madenin çıkarılması için yatırımların yetersiz kalması sonucu ise 2022 yılında 78 bin dolar seviyelerine çıktı.