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Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul Yönü 35 Gün Trafiğe Kapalı Olacak

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönündeki viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması yapılacak. Bu kapsamda yol, 16 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında kapalı olacak. Çalışma boyunca sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.

  1. Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak.

    Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak.

  2. Abant-Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs tarihinde başlayacak olan çalışma, 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak.

    Abant-Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs tarihinde başlayacak olan çalışma, 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak.

  3. SÜRÜCÜLER D-100'E YÖNLENDİRİLECEK Çalışma yapılacak süre boyunca TEM?in İstanbul yönü araç trafiğine kapatılarak sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.

    SÜRÜCÜLER D-100'E YÖNLENDİRİLECEK Çalışma yapılacak süre boyunca TEM?in İstanbul yönü araç trafiğine kapatılarak sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.