Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul Yönü 35 Gün Trafiğe Kapalı Olacak

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak.

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