Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul Yönü 35 Gün Trafiğe Kapalı Olacak
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönündeki viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması yapılacak. Bu kapsamda yol, 16 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında kapalı olacak. Çalışma boyunca sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.
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Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak.
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Abant-Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs tarihinde başlayacak olan çalışma, 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak.
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SÜRÜCÜLER D-100'E YÖNLENDİRİLECEK Çalışma yapılacak süre boyunca TEM?in İstanbul yönü araç trafiğine kapatılarak sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.
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