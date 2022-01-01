Büyükçekmece Gölü Yosunlarla Kaplandı

"KISA SÜRE İÇİNDE BİTECEK" Bu durumun temiz sularda oluşmasının beklenmediğini söyleyen Albay, "Su değişimi oldukça kısıtlı olduğu için o bölgede aynı şey yıllardır olur. Suyun üstünü kapattığınız zaman oksijen miktarı diplerde düşünce suyun kalitesi de doğal olarak bozulacaktır. Ölçümlerimize göre toksik bir durum yok. Alg çoğalması var. Bunun takip edilmesi lazım, bizim tahminimiz bu sorunun kısa zaman içinde biteceği yönünde" dedi.