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Büyükçekmece Gölü Yosunlarla Kaplandı

İstanbul?da Büyükçekmece Gölü'nü saran yosun tabakası gün geçtikçe artıyor. Endişe yaratan yosun artışını değerlendiren uzmanlar gölde alg çoğalması olduğunu belirterek, sorunun kısa süre içinde biteceği yönünde açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, su havzalarının yanına binalar yapıldıkça benzer sıkıntıların yaşanabileceği konusunda uyardı.

  1. İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Büyükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'nin birleştiği noktada su yüzeyi yosun tabakası ile kaplandı. Hem su yüzeyinde hem de dipte görülen yosunlara ilişkin İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, açıklamalarda bulundu.

    İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Büyükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'nin birleştiği noktada su yüzeyi yosun tabakası ile kaplandı. Hem su yüzeyinde hem de dipte görülen yosunlara ilişkin İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, açıklamalarda bulundu.

  2. "YAZA DOĞRU AZALACAKTIR" Yaşanan durumun tamamen suyun ısınmasından dolayı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Albay, ?Su sıcaklığı arttıkça metabolizma hızlanıyor, ekosistemdeki canlılar daha çok çoğalmaya başlıyor. En çok çoğalan canlıların başında da algler geliyor, halkımız buna yosun der. Bunlar çoğaldıkça suyun üstünü kapatırlar. Biraz yaza doğru gittikçe bunlar azalacaktır. Sonbaharda da su seviyesi düştükçe bunlar tekrar oluşma ihtimali var" dedi.

    "YAZA DOĞRU AZALACAKTIR" Yaşanan durumun tamamen suyun ısınmasından dolayı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Albay, ?Su sıcaklığı arttıkça metabolizma hızlanıyor, ekosistemdeki canlılar daha çok çoğalmaya başlıyor. En çok çoğalan canlıların başında da algler geliyor, halkımız buna yosun der. Bunlar çoğaldıkça suyun üstünü kapatırlar. Biraz yaza doğru gittikçe bunlar azalacaktır. Sonbaharda da su seviyesi düştükçe bunlar tekrar oluşma ihtimali var" dedi.

  3. Prof. Dr. Albay, su yüzeyinden yosunların toplanmasının doğru olduğunu belirterek, ?Kirletmeseniz böyle bir aşırı artış olmayacak. Toplamak doğru ama keşke kirletmesek. Uzun vadede suyu doğru yönetmenin daha akıllıca ve bilimsel olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

    Prof. Dr. Albay, su yüzeyinden yosunların toplanmasının doğru olduğunu belirterek, ?Kirletmeseniz böyle bir aşırı artış olmayacak. Toplamak doğru ama keşke kirletmesek. Uzun vadede suyu doğru yönetmenin daha akıllıca ve bilimsel olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

  4. "KISA SÜRE İÇİNDE BİTECEK" Bu durumun temiz sularda oluşmasının beklenmediğini söyleyen Albay, "Su değişimi oldukça kısıtlı olduğu için o bölgede aynı şey yıllardır olur. Suyun üstünü kapattığınız zaman oksijen miktarı diplerde düşünce suyun kalitesi de doğal olarak bozulacaktır. Ölçümlerimize göre toksik bir durum yok. Alg çoğalması var. Bunun takip edilmesi lazım, bizim tahminimiz bu sorunun kısa zaman içinde biteceği yönünde" dedi.

    "KISA SÜRE İÇİNDE BİTECEK" Bu durumun temiz sularda oluşmasının beklenmediğini söyleyen Albay, "Su değişimi oldukça kısıtlı olduğu için o bölgede aynı şey yıllardır olur. Suyun üstünü kapattığınız zaman oksijen miktarı diplerde düşünce suyun kalitesi de doğal olarak bozulacaktır. Ölçümlerimize göre toksik bir durum yok. Alg çoğalması var. Bunun takip edilmesi lazım, bizim tahminimiz bu sorunun kısa zaman içinde biteceği yönünde" dedi.

  5. "İÇME SUYU HAVZALARININ YANINA BİNALAR YAPILMASIN" Kışın bu durumun yaşanmayacağını dile getiren Prof. Dr. Albay, alınacak önlemlerle ilgili şunları söyledi: ?İlkbaharla beraber metabolizma hızlandı, bakteriyel parçalanma çok hızlandığı için ekolojik metabolizmayı hızlandırmış oluyoruz. Su seviyesi düştükçe de bunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Terkos gibi, Büyükçekmece Gölü gibi yerlere beton yığınları yapmamak lazım. İstanbul'un suyu artık Melen'den Trakya'dan geliyor. Hala bina yapmaya devam ediyoruz, bunları yaptıkça maalesef bu sıkıntılarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz."

    "İÇME SUYU HAVZALARININ YANINA BİNALAR YAPILMASIN" Kışın bu durumun yaşanmayacağını dile getiren Prof. Dr. Albay, alınacak önlemlerle ilgili şunları söyledi: ?İlkbaharla beraber metabolizma hızlandı, bakteriyel parçalanma çok hızlandığı için ekolojik metabolizmayı hızlandırmış oluyoruz. Su seviyesi düştükçe de bunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Terkos gibi, Büyükçekmece Gölü gibi yerlere beton yığınları yapmamak lazım. İstanbul'un suyu artık Melen'den Trakya'dan geliyor. Hala bina yapmaya devam ediyoruz, bunları yaptıkça maalesef bu sıkıntılarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz."