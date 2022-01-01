Furkan Palalı Dünyaya Açılıyor!

Çekimleri Adana'da süren 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Fikret Fekeli' karakteri ile ekranlara gelen Palalı'nın Adana'da kaldığı otele ve gittiği kuaför salonuna, İspanya başta olmak üzere birçok ülkeden hediye yağıyor.