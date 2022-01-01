Furkan Palalı Dünyaya Açılıyor!
Rol aldığı dizilerle adını duyuran ve günden güne sınır ötesi hayranları artmaya devam ediyor. Şimdilerde çekimleri devam eden "Bir Zamanalar Çukurova" dizisiyle herkesin ilgi odağı haline gelen Palalı'nın kariyer hayatı da oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor.
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Çekimleri Adana'da süren 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Fikret Fekeli' karakteri ile ekranlara gelen Palalı'nın Adana'da kaldığı otele ve gittiği kuaför salonuna, İspanya başta olmak üzere birçok ülkeden hediye yağıyor.
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35 yaşındaki yakışıklı oyuncu, üniversite hayatına kadra baskerbol klüplerinde başarılı performansıyla da beğeni topluyordu. Üniversite öğrenimini Ankara Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde tamamlayan Palalı, Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı.
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2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World seçilerek adını duyurmaya başlayan Furkan Palalı, kariyerine "Küçük Sırlar" ve "Adını Feriha Koydum" dizileriyle devam etti.
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Başarılı oyuncu, 2013 yılında "Aşk Emek İster" adlı dizide yine başrol olarak seyircinin karşısına çıkan oyuncu, Demir karakterine hayat verdi. Bu projede Ekin Türkmen ve Müge Boz ile birlikte rol aldı.
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Oyuncu Palalı, 2014'te "Kızıl Elma"da Murat, 2015'te "Son Çıkış"ta Kenan karakterine hayat veren isim, 2016 yılında "No:309"da Demet Özdemir ile başrolü paylaştı. Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar gibi önemli isimlerle birlikte çalıştı.
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Adını tüm dünyaya duyuran Palalı, şimdilerde "Bir Zamanlar Çukurova" adlı dizide Fikret Fekeli rolüyle seyircinin karşısına çıkıyor.
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Palalı, bu projede Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Hülya Darcan, Hande Soral, Melike İpek Yalova gibi isimlerle birlikte rol alıyor. Oyuncu, 2020'de Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri'nde Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Ödülünü kazandı.
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Son olarak dizinin yayınlandığı Lübnan MTV kanalı oyuncu Palalı'nın hayranları için Adana'ya gelerek, şehrin çeşitli yerlerinde çekim yaparak röportaj gerçekleştirdi.
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Gerçekleştirilen röportajda Furkan Palalı'nın samimi davranışları ve konuşma üslübu takdir topladı.