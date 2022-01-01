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Küçük Kadınlar Dizisinin İki İsmi Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!

2008-2011 yılları arasında seyirciyi ekrana kilitleyen Küçük Kadınlar dizisinde Yeliz ve Armağan karakterini canlandıran Fulya Zenginer ve Hande Soral 12 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Anne olmak için gün sayan ünlü ikili karnı burnunda pozlarını sosyal medyada hesabından yayınladılar. İşte iki ismin pozları...

  1. Kadrosunda Ekin Türkmen, Birkan Sokullu, Kıvanç Kasabalı gibi isimlerin yer aldığı Küçük Kadınlar dizisinde bir döneme damga vurmuştu. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizide yer alan iki isim yıllar sonra bir araya geldi.

    Kadrosunda Ekin Türkmen, Birkan Sokullu, Kıvanç Kasabalı gibi isimlerin yer aldığı Küçük Kadınlar dizisinde bir döneme damga vurmuştu. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizide yer alan iki isim yıllar sonra bir araya geldi.

  2. Küçük Kadınlar dizisinden sonra da büyük başarılı işlere imza atan Hande Soral ve Fulya Zenginer'in dizide başlayan arkadaşlıkları yıllar geçse de hala devam ediyor.

    Küçük Kadınlar dizisinden sonra da büyük başarılı işlere imza atan Hande Soral ve Fulya Zenginer'in dizide başlayan arkadaşlıkları yıllar geçse de hala devam ediyor.

  3. Küçük Kadınlar dizisinde birlikte rol alan ve doğumlarına sayılı günler kalan Hande Soral ve Fulya Zenginer'den sette çektirdikleri karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

    Küçük Kadınlar dizisinde birlikte rol alan ve doğumlarına sayılı günler kalan Hande Soral ve Fulya Zenginer'den sette çektirdikleri karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

  4. Güzel oyuncu Fulya Zenginer, Soral'ın "Sette doğuracaklar listesi" notuna ekledği paylaşımını kendi sayfasına kalp emojileriyle taşıdı.

    Güzel oyuncu Fulya Zenginer, Soral'ın "Sette doğuracaklar listesi" notuna ekledği paylaşımını kendi sayfasına kalp emojileriyle taşıdı.

  5. Hayranları tarafından çok sevilen ikilinin bu fotoğrafına birçok beğeni ve yorum yapıldı. Hayranları, "Hamilelik ikinize de çok yakışmış", "Sizi tekrar bir arada görmek ne güzel" gibi yorumlarında bulundu.

    Hayranları tarafından çok sevilen ikilinin bu fotoğrafına birçok beğeni ve yorum yapıldı. Hayranları, "Hamilelik ikinize de çok yakışmış", "Sizi tekrar bir arada görmek ne güzel" gibi yorumlarında bulundu.