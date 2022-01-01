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Çaydan Sonra Su İçerseniz...

Uzmanlar içeriğinde güçlü antioksidanlar olan çaydan sonra mutlaka 1 bardak su içilmesi önerisinde bulunuyor.

  1. Ülkemizde çay çok kullanılıyor. Uzmanlar bildirirler ki, çay doğru kabul edilmediği takdirde faydalı değil, aksine daha da zararlı bir içeceğe dönüşebilir.

    Ülkemizde çay çok kullanılıyor. Uzmanlar bildirirler ki, çay doğru kabul edilmediği takdirde faydalı değil, aksine daha da zararlı bir içeceğe dönüşebilir.

  2. Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu, her bir insanın günde 400-600 mg yani 4 bardak yeşil çay içilmesinin gerektiğini belirtiyor.

    Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu, her bir insanın günde 400-600 mg yani 4 bardak yeşil çay içilmesinin gerektiğini belirtiyor.

  3. Her gün içilen bir bardak siyah çay zihni kuvvetlendirir, 2-3 bardağı ise kavrama yeteneğini geliştirir. Çay içerken onun miktarına ve şekersiz içilmesine dikkat edilmelidir.

    Her gün içilen bir bardak siyah çay zihni kuvvetlendirir, 2-3 bardağı ise kavrama yeteneğini geliştirir. Çay içerken onun miktarına ve şekersiz içilmesine dikkat edilmelidir.

  4. Doç.Dr.V.Özlem Bozkaya, kahve ve çay tükettikten sonra mutlaka su içilmesi gerektiğini söyledi.

    Doç.Dr.V.Özlem Bozkaya, kahve ve çay tükettikten sonra mutlaka su içilmesi gerektiğini söyledi.

  5. Özlem Bozkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahvenin yanında su ikramı bir gelenek sananlara; kahve, çay gibi kafeinli içecekler diüretik (idrar söktürücü) etkiyle sıvı kaybına neden olur.

    Özlem Bozkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahvenin yanında su ikramı bir gelenek sananlara; kahve, çay gibi kafeinli içecekler diüretik (idrar söktürücü) etkiyle sıvı kaybına neden olur.

  6. Çay ve kahveyi ne kadar çok içiyorsanız, suyu da o kadar ihmal etmemelisiniz. Çünkü susuzluk da halsizlik ve çarpıntı nedenlerinden" dedi.

    Çay ve kahveyi ne kadar çok içiyorsanız, suyu da o kadar ihmal etmemelisiniz. Çünkü susuzluk da halsizlik ve çarpıntı nedenlerinden" dedi.

  7. Yüzyıllardır Anadolu topraklarının vazgeçilmez içeceği olan çayın insan sağlığına inanılmaz faydaları olduğunu biliyor muydunuz? Peki siyah çayın faydaları nelerdir? Aynı zamanda uzmanlar halk arasında çay ile ilgili bilinen bazı yanlışların olduğunu söylüyor. Bunlardan biri de çayın diş sağlığını olumsuz etkilediği bilgisidir. Ancak uzmanlar şekersiz çayın diş yüzeyinde bakterilerin çoğalmasını engellediğini ve tükürükteki enfeksiyonlu hücrelerin sayısını azaltığını belirtiyor.

    Yüzyıllardır Anadolu topraklarının vazgeçilmez içeceği olan çayın insan sağlığına inanılmaz faydaları olduğunu biliyor muydunuz? Peki siyah çayın faydaları nelerdir? Aynı zamanda uzmanlar halk arasında çay ile ilgili bilinen bazı yanlışların olduğunu söylüyor. Bunlardan biri de çayın diş sağlığını olumsuz etkilediği bilgisidir. Ancak uzmanlar şekersiz çayın diş yüzeyinde bakterilerin çoğalmasını engellediğini ve tükürükteki enfeksiyonlu hücrelerin sayısını azaltığını belirtiyor.

  8. Bitki olarak yetiştirilen çay toplaranarak kurutulur. Kurtulan çay kaynatılarak elde edilen içeceğe siyah çay denir. Çayın yeşil, beyaz ve siyah olmak üzere 3 çeşidi vardır. Bu çaylar yetiştikleri toprak tohum ve havaya göre değişir. Siyah çayın içerisinde tein, kafein, teofilin ve antioksidan içerir. kemik ve diş sağlığı için etkili olan siyah çayın tam faydasını elde etmek için şeker kullanılmadan tüketilmesi önerilir.

    Bitki olarak yetiştirilen çay toplaranarak kurutulur. Kurtulan çay kaynatılarak elde edilen içeceğe siyah çay denir. Çayın yeşil, beyaz ve siyah olmak üzere 3 çeşidi vardır. Bu çaylar yetiştikleri toprak tohum ve havaya göre değişir. Siyah çayın içerisinde tein, kafein, teofilin ve antioksidan içerir. kemik ve diş sağlığı için etkili olan siyah çayın tam faydasını elde etmek için şeker kullanılmadan tüketilmesi önerilir.

  9. Çayın içerisinde sıfır, yağ, karbonhidrat ve protein vardır. Şekerle tatlandırılmadığında diş yapısını korur. Ülkemizde siyah çayın üretimi en fazla Karadeniz'de yapılmaktadır. Dünya'da ise Hindistan, Sri Lanka, Çin, Türkiye, Kenya, Endonezya, Malavi ve Vietnam gibi yerlerde yetiştirilir.

    Çayın içerisinde sıfır, yağ, karbonhidrat ve protein vardır. Şekerle tatlandırılmadığında diş yapısını korur. Ülkemizde siyah çayın üretimi en fazla Karadeniz'de yapılmaktadır. Dünya'da ise Hindistan, Sri Lanka, Çin, Türkiye, Kenya, Endonezya, Malavi ve Vietnam gibi yerlerde yetiştirilir.