Bitki olarak yetiştirilen çay toplaranarak kurutulur. Kurtulan çay kaynatılarak elde edilen içeceğe siyah çay denir. Çayın yeşil, beyaz ve siyah olmak üzere 3 çeşidi vardır. Bu çaylar yetiştikleri toprak tohum ve havaya göre değişir. Siyah çayın içerisinde tein, kafein, teofilin ve antioksidan içerir. kemik ve diş sağlığı için etkili olan siyah çayın tam faydasını elde etmek için şeker kullanılmadan tüketilmesi önerilir.