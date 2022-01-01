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Filtre Kahveyi Kahvaltıdan Önce Tüketiyorsanız...

Son yılların en popüler kahve çeşidi olan filtre kahveye olan bağımlılık her geçen gün artıyor. Ancak uzmanlar bu artışın beraberinde ciddi hastalıkları da getirdiğini açıkladı. Özellikle yapılan araştırmalarda filtre kahvenin vücutta aç karna yaptığı etkilere uzmanlar bile şaşırdı.

  1. Kahve tohumlarının en saf halinin öğütülerek hazırlanan filtre kahve diğer çeşitlere oranla yüzde 90 kafein içeriyor. Yüksek oranda kefein içeren filtre kahveyi özellikle masabaşı çalışanlar sabahları sıklıkla tüketmeyi tercih eder.

    Kahve tohumlarının en saf halinin öğütülerek hazırlanan filtre kahve diğer çeşitlere oranla yüzde 90 kafein içeriyor. Yüksek oranda kefein içeren filtre kahveyi özellikle masabaşı çalışanlar sabahları sıklıkla tüketmeyi tercih eder.

  2. Uyku halinden kurtulmak için tercih edilen filtre kahveyi bazıları abartarak aç karna tüketir. Son yıllarda bilim insanları kahvaltı öncesi filtre kahve tüketenlerin tüketmeyenlere oranla daha sık hastalandığını vurguladı.

    Uyku halinden kurtulmak için tercih edilen filtre kahveyi bazıları abartarak aç karna tüketir. Son yıllarda bilim insanları kahvaltı öncesi filtre kahve tüketenlerin tüketmeyenlere oranla daha sık hastalandığını vurguladı.

  3. KAN SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜR! Yüksek oranda alına kafein kan içindeki, kan yapan hücrelerin çoğalmasını engeller. Basıncı düşürerek vücuttaki kan akışını dengesizleştirir. Bu da kalp ve damar hastalıklarına davetiye çıkarır.

    KAN SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜR! Yüksek oranda alına kafein kan içindeki, kan yapan hücrelerin çoğalmasını engeller. Basıncı düşürerek vücuttaki kan akışını dengesizleştirir. Bu da kalp ve damar hastalıklarına davetiye çıkarır.

  4. İlk etapta kan akışı tam sağlanmadığı için kalp atışlarında dengesizlik yaşanır. En sık görülen sağlık sorunu ise kalp ritim bozukluğu ve panik atak olur. Öte yandan bu durum ciddileştikçe kalp kapaklarında çökme ve kaslarında kasılmalar yaşanır.

    İlk etapta kan akışı tam sağlanmadığı için kalp atışlarında dengesizlik yaşanır. En sık görülen sağlık sorunu ise kalp ritim bozukluğu ve panik atak olur. Öte yandan bu durum ciddileştikçe kalp kapaklarında çökme ve kaslarında kasılmalar yaşanır.

  5. ŞEKERİ ÖLDÜRÜR! Kafein yüksek oranda alındığında kandaki şeker oranını düşürür. Kandaki şeker düştükçe vücudun enerji direnci kaybolur. Aslında vücudun direncini artırmak ve uyku halini ortadan kaldırmak için tüketilen filtre kahve aç karna tüketildiğinde tam tersi bir etki göstererek bayılma gibi durumlara yol açar.

    ŞEKERİ ÖLDÜRÜR! Kafein yüksek oranda alındığında kandaki şeker oranını düşürür. Kandaki şeker düştükçe vücudun enerji direnci kaybolur. Aslında vücudun direncini artırmak ve uyku halini ortadan kaldırmak için tüketilen filtre kahve aç karna tüketildiğinde tam tersi bir etki göstererek bayılma gibi durumlara yol açar.

  6. Uzmanlar bu durumların yaşanmaması için aç karna kahve ve çayın tüketilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Aksi halde vücudun enerji depoları kafein maddesi tarafından parçalanır. Sinir sistemindeki hücreler akışı bozulan kan yüzünden beyne tam bir sinyal veremez. Çabuk yorgunluk ve sinir haline neden olur.

    Uzmanlar bu durumların yaşanmaması için aç karna kahve ve çayın tüketilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Aksi halde vücudun enerji depoları kafein maddesi tarafından parçalanır. Sinir sistemindeki hücreler akışı bozulan kan yüzünden beyne tam bir sinyal veremez. Çabuk yorgunluk ve sinir haline neden olur.

  7. YÜKSEK ORANDA KAFEİN VÜCUT KRAMPLARINA NEDEN OLUR! Sabah kalkar kalmaz içilen filtre kahve sadece kan düzeyini ve kalp damar hastalıklarını ntetiklemez. Vğcutta kan oranı azaldıkça asit seviyesi artar. Bu da kas sisteminde sıkışmalara neden olur.

    YÜKSEK ORANDA KAFEİN VÜCUT KRAMPLARINA NEDEN OLUR! Sabah kalkar kalmaz içilen filtre kahve sadece kan düzeyini ve kalp damar hastalıklarını ntetiklemez. Vğcutta kan oranı azaldıkça asit seviyesi artar. Bu da kas sisteminde sıkışmalara neden olur.

  8. Kan akışındaki en önemli nokta olan ayak bileği ve baldırlarda görülen bu kramplar genellikle uyurken yaşanır. Aniden gece yarısı uyanmalarına ya da sabahları vücut kitlenmesine neden olur. Uzmanlar aç karna tüketilen filtre kahveye sınır getirilmediğinde ciddi hastalıkların yanı sıra ölüme bile yol açabilir.

    Kan akışındaki en önemli nokta olan ayak bileği ve baldırlarda görülen bu kramplar genellikle uyurken yaşanır. Aniden gece yarısı uyanmalarına ya da sabahları vücut kitlenmesine neden olur. Uzmanlar aç karna tüketilen filtre kahveye sınır getirilmediğinde ciddi hastalıkların yanı sıra ölüme bile yol açabilir.