Filtre Kahveyi Kahvaltıdan Önce Tüketiyorsanız...

Kan akışındaki en önemli nokta olan ayak bileği ve baldırlarda görülen bu kramplar genellikle uyurken yaşanır. Aniden gece yarısı uyanmalarına ya da sabahları vücut kitlenmesine neden olur. Uzmanlar aç karna tüketilen filtre kahveye sınır getirilmediğinde ciddi hastalıkların yanı sıra ölüme bile yol açabilir.