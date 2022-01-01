Masumlar Apartmanı'nı 108 Milyon TL'ye Satın Alıyor!
Yakın zamanda final yapmaya hazırlanan Masumlar Apartmanı dizisinin çekildiği Beyoğlu'ndaki Temel Apartmanı 7 milyon dolara (108 milyon TL) satışa çıkarıldı. Dizinin büyük hayranı olan Bülent Ersoy ise hemen harekete geçti.
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TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı 24 Mayıs'ta final yaparak hayranlarına veda edecek.
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Yıldız oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle büyük beğeni toplayan yapımda çekimlerin gerçekleştirildiği apartman da yoğun ilgi gördü.
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Beyoğlu'nda yer alan ve asıl adı "Temel Apartmanı" olan bina aynı zamanda Şahsiyet dizisinin çekimleri için de kullanılmıştı.
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Beyoğlu Jurnal Sokaktaki Temel Apartmanı'nı yapımcı şirket 2020 yılında kiralamış ve 1 milyon TL restorasyon için harcayarak çekimlere başlamıştı.
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Masumlar Apartmanı izleyicilerinin sık sık gidip fotoğraf çektirdiği bina 7 milyon dolara yani 108 milyon TL'ye satışa sunuldu.
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Dizinin sıkı takipçisi olan Bülent Ersoy ise haberi alır almaz harekete geçti.
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190'ar metrekarelik 12 dairesi bulunan 7 katlı binayı satın almak isteyen Ersoy, pazarlık masasına oturdu.
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İstanbul'un ilk kez asansör ve kalorifer kullanılan binası olan apartmanda 1800'lü yıllarda ünlü İtalyan müzisyen Giuseppe Donizetti'nin yaşadığı söyleniyor.
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