En Son Babalar Duyar'ın 'Ceren'i Kilo İtirafıyla Herkesi Şaşırttı!
Bir döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran dizilerden biri olan En Son Balar dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle bilinen Jale Azaklı özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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2000'li yıllara damga vuran En Son Babalar Duyar dizisinin başrollerinde Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen, Hatice Aslan, Arzu Balkan ve Ali Sunal gibi isimlerin rol aldı. En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı, kilo itirafıyla herkesi şaşırttı.
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Levent Ülgen'in canlandırdığı 'Hallederiz Kadir'in sevimli minik kızı Ceren'e hayat veren Jale Azaklı, röportaj verdi. Habertürk'e açıklamalarda bulunan Jale Azaklı, merak edilenleri yanıtladı. Oyunculuğa nasıl başladığını anlatan Azaklı, şunları söyledi:
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"Annem kuafördü. Tiyatro ile ilgilenen bir müşterisi, 'En Son Babalar Duyar' adında bir dizi başlayacak. 7 yaşlarında beyaz tenli, renkli gözlü, balık etli bir kız çocuğu aranıyor. Ben de sizin kızınızı düşündüm siz ne dersiniz?" demiş. Annem ve babam ilk başlarda karşı çıktı ama ben 'Oynamak istiyorum!' diye tutturmuştum. Ailemi de ikna edip beni ön görüşmeye götürdüler.
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Seçmelerde benim yaşlarımda pek çok aday vardı. Birol hocamın odasına götürdüler. Benimle ilgili biraz konuştuktan sonra 'Ezberin kuvvetli mi senin?' dedi, ben de 'Evet, kuvvetli' yanıtını verdim. Sonrasında beni 'Ayrılsak da Beraberiz'in setine gönderdi. Orada ufak bir prova yaptık ve rol benim oldu. Sonrasında 4 sezon boyunca 'En Son Babalar Duyar' dizisindeydim. Böyle bir projede yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum."
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Ekranlardan uzaklaşmasının nedeninin kiloları olduğunu ifade eden Azaklı, "Siz ne kadar güzel olursanız olun o yaşlarda kilolu çocuk oyuncu pek istenmiyor. 14 yaşlarındayken sevgili Reha Özcan ile kısa bir projede yer almıştım. Kendisini de çok severim. Bana bir sohbet esnasında 'Jalecim sen bu kiloyla ancak ileride orta yaşlı bir kadın rolüyle oynarsın.' demişti. Gerçekten doğru... Çünkü bizim sektörümüzde kilolu bir çocuksanız, gençseniz oyunculuk yapmakta zorlanıyorsunuz. Ekran güzelliğinin yanı sıra artık sosyal medya takipçisi de istiyorlar." dedi.
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İşte 'En Son Babalar Duyar'ın' Ceren'i Jale Atak'ın son hali;
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