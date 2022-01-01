Marmara Denizi'nde Hayat Var

?Daha temiz deniz için çalışıyoruz?

Bursa Sualtı Belgeseli'nin tanıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın sahip olduğu güzellikleri gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını, bu proje ile de sualtı zenginliklerini vitrine çıkardıklarını söyledi. Hazırlanan belgesel ve kitabın Bursa'da sualtı turizminin gelişimine katkı sunacağını dile getiren Başkan Aktaş, 'Bursa'nın suyu temiz olsun. Bursa'nın doğası, iklimi iyi olsun diye ciddi yatırımlar yapıyoruz. Sadece Orhangazi, Gemlik ve İznik'te ilave 12 milyon avroluk arıtma tesisi ihalesine çıkıyoruz. Bugüne kadar Mudanya, Gemlik, Kumla ve Mustafa kemal paşa'da yapılanları söylemiyorum bile. Yani milyar dolarlara varan bir yatırım söz konusu. Bugün sualtı belgeselinde ve fotoğrafında gördüğümüz güzel manzaraların olmasının ana sebeplerinden bir tanesi de yaptığımız ve yapacağımız yatırımlar. Yaptığımız bu belgesel ve kitap çalışmasının sualtı turizmine katkı sağlamasını diliyorum ve hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum' dedi.