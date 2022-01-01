Beşiktaş'ta 'Gizemli Tünel'

Bakan Bozdağ açıkladı...7 ilde yeni mahkemeler kuruluyor
Bakan Bozdağ açıkladı...7 ilde yeni mahkemeler kuruluyor
Kaskoda 160 TL, Trafikte 80 TL net indirim
Kaskoda 160 TL, Trafikte 80 TL net indirim
Sponsorlu İçerik
Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi
Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi
YÖK'ten doktoralı genç araştırmacılara yabancı dil desteği
YÖK'ten doktoralı genç araştırmacılara yabancı dil desteği
Döviz yükseldi, altının gram fiyatı 930 liraya ulaştı
Döviz yükseldi, altının gram fiyatı 930 liraya ulaştı
'Enflasyonu sadece devletin çözebileceği bir sorun olarak görmüyoruz'
'Enflasyonu sadece devletin çözebileceği bir sorun olarak görmüyoruz'
Dolar yükselişe geçti: 15,87 TL
Dolar yükselişe geçti: 15,87 TL
TÜİK 'genç nüfus oranının en çok olduğu ili' açıkladı
TÜİK 'genç nüfus oranının en çok olduğu ili' açıkladı
Çip fiyatlarına zam geliyor! Elektronik ürünlerin fiyatları artacak
Çip fiyatlarına zam geliyor! Elektronik ürünlerin fiyatları artacak
Özel ve kamu hastanelerinde 'sahte engelli raporu'ndan 21 gözaltı
Özel ve kamu hastanelerinde 'sahte engelli raporu'ndan 21 gözaltı
Konut piyasası mercek altında: Fiyat artışı yapan 65 bin kişi tespit edildi
Konut piyasası mercek altında: Fiyat artışı yapan 65 bin kişi tespit edildi
4 Kamu kurumu 140 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 140 personel almak için ilana çıktı
İstanbul'da büyük rüşvet operasyonu: 54'ü kamu görevlisi 224 gözaltı
İstanbul'da büyük rüşvet operasyonu: 54'ü kamu görevlisi 224 gözaltı
Takvim hazır! Çalışanın özlük hakkı için 3 aşamalı yol haritası
Takvim hazır! Çalışanın özlük hakkı için 3 aşamalı yol haritası
Benzin ve LPG'ye zam geldi
Benzin ve LPG'ye zam geldi
FETÖ/PDY üyesi 15 hakim ve cumhuriyet savcısı meslekten çıkarıldı
FETÖ/PDY üyesi 15 hakim ve cumhuriyet savcısı meslekten çıkarıldı
Trafik sigortası yönetmeliği değişti: Primlerde yüzde 25 artış yapılacak
Trafik sigortası yönetmeliği değişti: Primlerde yüzde 25 artış yapılacak
Doktorun maaşından yapılan kesintiye 3'üncü kez iade kararı
Doktorun maaşından yapılan kesintiye 3'üncü kez iade kararı
Yargıtay'dan 'apartmanda hayvan besleme'de emsal karar
Yargıtay'dan 'apartmanda hayvan besleme'de emsal karar
İBB Başkanı İmamoğlu, öğrenci ulaşım indirimi kararını veto etti
İBB Başkanı İmamoğlu, öğrenci ulaşım indirimi kararını veto etti
5 ilde sel yaşandı
5 ilde sel yaşandı
Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya tepkisi: Kusura bakmasınlar yorulmasınlar
Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya tepkisi: Kusura bakmasınlar yorulmasınlar
Yazıcıoğlu'nun koruma polisinin ölümüne soruşturma
Yazıcıoğlu'nun koruma polisinin ölümüne soruşturma
Pazar tezgahındaki bu etiketlere dikkat!
Pazar tezgahındaki bu etiketlere dikkat!
Konut sektörü temsilcileri Bakan Nebati ile görüşme için ne dedi?
Konut sektörü temsilcileri Bakan Nebati ile görüşme için ne dedi?
Diyanet'ten 'Akademi öğrencilerine askerlikten muafiyet' açıklaması
Diyanet'ten 'Akademi öğrencilerine askerlikten muafiyet' açıklaması
Ankara Valiliği saat verdi: Kuvvetli yağışa dikkat
Ankara Valiliği saat verdi: Kuvvetli yağışa dikkat
EGM açıkladı: Özel güvenlik görevlileri üst araması yapabilir mi?
EGM açıkladı: Özel güvenlik görevlileri üst araması yapabilir mi?
BİLSEM'lerde tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak
BİLSEM'lerde tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranı
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranı
Bakan Nebati: Stokçuluğa ve fırsatçılığa müsamaha yok
Bakan Nebati: Stokçuluğa ve fırsatçılığa müsamaha yok

Beşiktaş'ta 'Gizemli Tünel'

İstanbul Beşiktaş'ta çöken yolun altında bir tünel bulunduğu iddia edildi. İddiaya ilişkin Beşiktaş Kaymakamlığı bir açıklama yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  1. İstanbul Etiler'de bulunan "gizli tünel" iddialarıyla ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı inceleme başlattı.

    İstanbul Etiler'de bulunan "gizli tünel" iddialarıyla ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı inceleme başlattı.

  2. Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolda çökme meydana geldi.

    Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolda çökme meydana geldi.

  3. Çöken yolun altında uzun bir tünel olduğu iddia edildi.

    Çöken yolun altında uzun bir tünel olduğu iddia edildi.

  4. İddialarla ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

    İddialarla ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

  5. Açıklamada şunlar kaydedildi:<br> "İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır. Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır."

    Açıklamada şunlar kaydedildi:
    "İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır. Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır."