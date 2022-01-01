Mega Yat "Flying Fox" Bodrum'a Demir Attı
Dünyanın sayılı motor yatlarından biri olan 136 metrelik "Flying Fox", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
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Dünyanın en büyük 20 motor yatından biri olan "Flying Fox", Muğla'nın Bodrum ilçesinde İçmeler mevkisi açıklarında demirledi.
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Havaların ısınmasıyla deniz trafiğinde hareketliliğin arttığı turizm merkezi Bodrum, görünümüyle dikkati çeken yatları ağırlamaya başladı.
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Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki yat, İçmeler mevkisi açıklarında demirledi.
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Büyüklüğünün yanı sıra üzerindeki helikopterle de dikkati çeken yatta, havuz, jakuzi, SPA, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunuyor.
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Geçen yıllarla yine Muğla'nın turistik ilçelerinde görülen, koyların ziyaret edildiği yatta, biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabin yer alıyor.
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Bu arada, yatın üzerindeki helikopter bir süre çalıştırılıp durduruldu.
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İki helikopter pisti bulunan "Flying Fox"un haftalık kirası, yat sektöründe hizmet veren internet sitelerinde 3 milyon euro olarak belirtiliyor.
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