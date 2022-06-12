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Bursa'da Festival Coşkusu Başlıyor

Türkiye'nin en uzun soluklu etkinliği Uluslararası Bursa Festivali'nin 60'ıncısı, 12 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında birbirinden ünlü sanatçı ve grupların katılımıyla gerçekleştirilecek.

  1. BURSA -  Türkiye'nin en uzun soluklu etkinliği Uluslararası Bursa Festivali'nin 60?ıncısı, 12 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında birbirinden ünlü sanatçı ve grupların katılımıyla gerçekleştirilecek. Festival bünyesinde yapılan Altın Karagöz Halk Dansları yarışmasının 34'üncüsü de 2-7 tarihleri arasında yapılacak. 22 ülkeden 800 dansçının katılacağı yarışma, 17 ilçede bir folklor şöleni yaşatacak.&#8232;

    BURSA -  Türkiye'nin en uzun soluklu etkinliği Uluslararası Bursa Festivali'nin 60?ıncısı, 12 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında birbirinden ünlü sanatçı ve grupların katılımıyla gerçekleştirilecek. Festival bünyesinde yapılan Altın Karagöz Halk Dansları yarışmasının 34'üncüsü de 2-7 tarihleri arasında yapılacak. 22 ülkeden 800 dansçının katılacağı yarışma, 17 ilçede bir folklor şöleni yaşatacak. 

  2. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu sene 60'ıncısı düzenlenecek olan ?Uluslararası Bursa Festivali'nin tanıtım toplantısı, Çelik Palas Otel'de yapıldı. Festivalin tanıtım toplantısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BKSTV Başkanı Sadi Etkeser ile BKSTV Yönetim Kurulu, sponsor firmaların temsilciler ve basın mensupları katıldı.&#8232;

    Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu sene 60'ıncısı düzenlenecek olan ?Uluslararası Bursa Festivali'nin tanıtım toplantısı, Çelik Palas Otel'de yapıldı. Festivalin tanıtım toplantısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BKSTV Başkanı Sadi Etkeser ile BKSTV Yönetim Kurulu, sponsor firmaların temsilciler ve basın mensupları katıldı. 

  3. 'Şehirde ciddi özlem oluştu'<br> &#8232;Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, göreve yeni gelen BKSTV Başkanı Sadi Etkeser ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dilerken, bu zamana kadar emeği geçen tüm isimlere teşekkür etti.  Bursa Festivali'nin 1962 yılından beri Bursa'ya mal olmuş ve şehirle özdeşleşmiş özel bir organizasyon olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde ve sponsorların katkılarıyla Bursa'da kültür ve sanat hayatının daha da canlandığını ifade etti. Şehirlerin, kültür ve sanatın sahiplenildiği, yaşatıldığı ve geliştirildiği oranda büyüyüp geliştiğini dile getiren Başkan Aktaş, Bursa'nın da bütün özelliklerinin yanında bir kültür ve sanat şehri olduğunu söyledi.

    'Şehirde ciddi özlem oluştu'
     Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, göreve yeni gelen BKSTV Başkanı Sadi Etkeser ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dilerken, bu zamana kadar emeği geçen tüm isimlere teşekkür etti.  Bursa Festivali'nin 1962 yılından beri Bursa'ya mal olmuş ve şehirle özdeşleşmiş özel bir organizasyon olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde ve sponsorların katkılarıyla Bursa'da kültür ve sanat hayatının daha da canlandığını ifade etti. Şehirlerin, kültür ve sanatın sahiplenildiği, yaşatıldığı ve geliştirildiği oranda büyüyüp geliştiğini dile getiren Başkan Aktaş, Bursa'nın da bütün özelliklerinin yanında bir kültür ve sanat şehri olduğunu söyledi.

  4. Yerel değerlerini evrensel değere dönüştürmeyi başaran bir kent olduklarının altını çizen Başkan Aktaş, 'Şehrimizin geleneksel kültür-sanat coşkusunu yaşatan değerlerimizden biri de Uluslararası Bursa Festivali'mizdir. 1962 yılından bu yana gerçekleştirilen Bursa Festivali, her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Unutulmaz bir organizasyon oldu. Öyle seneler oldu ki Bursa'da çok ses getirdi. Bazen rutinleştiğini düşünsek de Bursa Festivali'nin ve Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın şehre önemli değer kattığına yürekten inanıyorum. Bu sene, festivaliminiz 60'ıncı yılını yaşıyoruz. Geçen sene Altın Karagöz Halk Dansları yarışmasını yapamamıştık. Festivali ise pandemi kuralları çerçevesinde kısıtlı olarak yapmıştık. Şehirde de bu konuda ciddi özlem oluştu. İnşallah bu sene yeni sanatçılarımızla Bursa Festivali sevenleriyle buluşacak? dedi.&#8232;

    Yerel değerlerini evrensel değere dönüştürmeyi başaran bir kent olduklarının altını çizen Başkan Aktaş, 'Şehrimizin geleneksel kültür-sanat coşkusunu yaşatan değerlerimizden biri de Uluslararası Bursa Festivali'mizdir. 1962 yılından bu yana gerçekleştirilen Bursa Festivali, her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Unutulmaz bir organizasyon oldu. Öyle seneler oldu ki Bursa'da çok ses getirdi. Bazen rutinleştiğini düşünsek de Bursa Festivali'nin ve Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın şehre önemli değer kattığına yürekten inanıyorum. Bu sene, festivaliminiz 60'ıncı yılını yaşıyoruz. Geçen sene Altın Karagöz Halk Dansları yarışmasını yapamamıştık. Festivali ise pandemi kuralları çerçevesinde kısıtlı olarak yapmıştık. Şehirde de bu konuda ciddi özlem oluştu. İnşallah bu sene yeni sanatçılarımızla Bursa Festivali sevenleriyle buluşacak? dedi. 

  5. Dolu dolu festival<br>&#8232;Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu da hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, festival coşkusunun bu kapsamda daha da büyüyeceğini belirtti. Aynı tarihlerde Bursa'da Türk Dünyası'ndan farklı ekipleri de ağırlayacaklarını anlatan Başkan Aktaş, 12 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 60. Uluslararası Bursa Festivali kapsamındaki etkinlikler hakkında bilgi verdi. 34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları yarışmasının da 2-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini dile getiren Başkan Aktaş, ?Geleneksel hâle gelen yarışmamıza da 22 ülkeden 800 dansçı katılım sağlayacak. İki senedir yapamadığımız organizasyona da ciddi özlem oluştu. Bu yarışmayı 17 ilçemize yayacağız. Ayrıca bu festivali tamamen BKSTV yapıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza da desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Sanatseverleri, iki senelik dinlenmenin ardından dolu dolu geçireceğimiz festivale bekliyoruz. Bursa'mıza hayırlı olsun' diye konuştu.&#8232; Başkan Aktaş, 1 Temmuz'da BKSTV Özel Gecesi?nde Nilüfer Kadın Korosu?nun özel gösterimi ile farklı bir organizasyona imza atılacağını da sözlerine ekledi.&#8232;

    Dolu dolu festival
     Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu da hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, festival coşkusunun bu kapsamda daha da büyüyeceğini belirtti. Aynı tarihlerde Bursa'da Türk Dünyası'ndan farklı ekipleri de ağırlayacaklarını anlatan Başkan Aktaş, 12 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 60. Uluslararası Bursa Festivali kapsamındaki etkinlikler hakkında bilgi verdi. 34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları yarışmasının da 2-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini dile getiren Başkan Aktaş, ?Geleneksel hâle gelen yarışmamıza da 22 ülkeden 800 dansçı katılım sağlayacak. İki senedir yapamadığımız organizasyona da ciddi özlem oluştu. Bu yarışmayı 17 ilçemize yayacağız. Ayrıca bu festivali tamamen BKSTV yapıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza da desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Sanatseverleri, iki senelik dinlenmenin ardından dolu dolu geçireceğimiz festivale bekliyoruz. Bursa'mıza hayırlı olsun' diye konuştu.  Başkan Aktaş, 1 Temmuz'da BKSTV Özel Gecesi?nde Nilüfer Kadın Korosu?nun özel gösterimi ile farklı bir organizasyona imza atılacağını da sözlerine ekledi. 

  6. 'Festival şehri aydınlatıyor'<br>&#8232;BKSTV Başkanı Sadi Etkeser de, kuşaktan kuşağa 60 yıldır devam eden bu öykünün 12 Haziran?7 Temmuz tarihleri arasında şehri aydınlatmaya devam edeceğini belirtti. Müzik ve sanat şöleninin detayları hakkında bilgi veren Etkeser, kar amacı gütmeyen vakfın kültür ve sanat kalitesini arttırmak amacıyla yaptığı çalışmalara bugüne kadar destek olan vakfın Onursal Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik'e ve tüm sponsorlara teşekkür etti. Etkeser, sanatseverleri yeni anılar biriktirecekleri festivalin coşkusuna ortak olmaya davet etti.&#8232;<br> Başkan Aktaş ve BKTSV Başkanı Etkeser, ana sponsor 'Atış' olmak üzere festivale destek verip sponsor olan Uludağ Premium, Şahinkaya Okulları, Özhan Marketler, Beyçelik, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Hayat Hastanesi, Oyak Renault, Erikli, Karina Hotel, Seva Holding, Durmazlar ve Harput Holging?e teşekkür etti.<br> Festival biletleri 18 Mayıs Çarşamba gününden itibaren, biletinial.com, 27 Mayıs Cuma gününden itibaren Tayyare Kültür Merkezi ve Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu gişelerinden temin edilebilecek. Bilet fiyatları, 50 TL ile 200 TL arasında değişiyor.&#8232;

    'Festival şehri aydınlatıyor'
     BKSTV Başkanı Sadi Etkeser de, kuşaktan kuşağa 60 yıldır devam eden bu öykünün 12 Haziran?7 Temmuz tarihleri arasında şehri aydınlatmaya devam edeceğini belirtti. Müzik ve sanat şöleninin detayları hakkında bilgi veren Etkeser, kar amacı gütmeyen vakfın kültür ve sanat kalitesini arttırmak amacıyla yaptığı çalışmalara bugüne kadar destek olan vakfın Onursal Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik'e ve tüm sponsorlara teşekkür etti. Etkeser, sanatseverleri yeni anılar biriktirecekleri festivalin coşkusuna ortak olmaya davet etti. 
    Başkan Aktaş ve BKTSV Başkanı Etkeser, ana sponsor 'Atış' olmak üzere festivale destek verip sponsor olan Uludağ Premium, Şahinkaya Okulları, Özhan Marketler, Beyçelik, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Hayat Hastanesi, Oyak Renault, Erikli, Karina Hotel, Seva Holding, Durmazlar ve Harput Holging?e teşekkür etti.
    Festival biletleri 18 Mayıs Çarşamba gününden itibaren, biletinial.com, 27 Mayıs Cuma gününden itibaren Tayyare Kültür Merkezi ve Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu gişelerinden temin edilebilecek. Bilet fiyatları, 50 TL ile 200 TL arasında değişiyor. 

  7. ?60. Uluslararası Bursa Festivali? programı<br> &#8232;12 Haziran 2022 Pazar - Fahir Atakoğlu- BBDSO<br>

    ?60. Uluslararası Bursa Festivali? programı
     12 Haziran 2022 Pazar - Fahir Atakoğlu- BBDSO

  8. 14 Haziran 2022 Salı - Nil Karaibrahimgil

    14 Haziran 2022 Salı - Nil Karaibrahimgil

  9. 15 Haziran 2022 Çarşamba - Barcelona Gibsy Balkan Orkestrası

    15 Haziran 2022 Çarşamba - Barcelona Gibsy Balkan Orkestrası

  10. 17 Haziran 2022 Cuma - Selen Beytekin-Fatih Erkoç-Jazz Orkestrası

    17 Haziran 2022 Cuma - Selen Beytekin-Fatih Erkoç-Jazz Orkestrası

  11. 18 Haziran 2022 Cumartesi - Mark Eliyahu-Perdenin Ardındakiler

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  12. 20 Haziran 2022 Pazartesi ? Hadise

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  14. 24 Haziran 2022 Cuma - Burcu Güneş-Selami Şahin

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  15. 28 Haziran 2022 Salı - Lazgi 'Ruhun ve Aşkın Dansı' gösterisi

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    29 Haziran 2022 Çarşamba - Simge Sağın-Mehmet Erdem

  17. 30 Haziran 2022 Perşembe - Sibel Can <br> 1 Temmuz 2022 Cuma - Nilüfer Kadın Korosu 'BKSTV 60. Yıl Özel Gecesi <br> 2-7 Temmuz 2022 - Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması

    30 Haziran 2022 Perşembe - Sibel Can
    1 Temmuz 2022 Cuma - Nilüfer Kadın Korosu 'BKSTV 60. Yıl Özel Gecesi
    2-7 Temmuz 2022 - Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması