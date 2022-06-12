Bursa'da Festival Coşkusu Başlıyor

'Festival şehri aydınlatıyor'

BKSTV Başkanı Sadi Etkeser de, kuşaktan kuşağa 60 yıldır devam eden bu öykünün 12 Haziran?7 Temmuz tarihleri arasında şehri aydınlatmaya devam edeceğini belirtti. Müzik ve sanat şöleninin detayları hakkında bilgi veren Etkeser, kar amacı gütmeyen vakfın kültür ve sanat kalitesini arttırmak amacıyla yaptığı çalışmalara bugüne kadar destek olan vakfın Onursal Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik'e ve tüm sponsorlara teşekkür etti. Etkeser, sanatseverleri yeni anılar biriktirecekleri festivalin coşkusuna ortak olmaya davet etti.

Başkan Aktaş ve BKTSV Başkanı Etkeser, ana sponsor 'Atış' olmak üzere festivale destek verip sponsor olan Uludağ Premium, Şahinkaya Okulları, Özhan Marketler, Beyçelik, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Hayat Hastanesi, Oyak Renault, Erikli, Karina Hotel, Seva Holding, Durmazlar ve Harput Holging?e teşekkür etti.

Festival biletleri 18 Mayıs Çarşamba gününden itibaren, biletinial.com, 27 Mayıs Cuma gününden itibaren Tayyare Kültür Merkezi ve Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu gişelerinden temin edilebilecek. Bilet fiyatları, 50 TL ile 200 TL arasında değişiyor.