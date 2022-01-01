Hayat Bilgisi'nin Ürperi'sini Görenler Şok Oldu!

Hayat Bilgisi ve Şehnaz Tango dizisinde aynı seti paylaştığı Perran Kutman hakkında konuşan Soylu, "Çeyrek asırdır Perran Kutman'ı tanıyorum. Kendisine 'mamuş' diye seslenirim. Çok kıymetli bir sanatçı, halen görüşüyoruz" dedi.