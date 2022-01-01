Hayat Bilgisi'nin Ürperi'sini Görenler Şok Oldu!
Bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi'nin oyuncuları son halleriyle adeta yıllara meydan okuyor. Hayat Bilgisi'nde çatlak komşu Ürperi karakterini başarıyla canlandıran Ceren Soylu yıllar sonra ortaya çıktı.
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Bugüne kadar 'Hayat Bilgisi', Şehnaz Tango', 'Süper Babaanne', 'Pis Yedili' ve 'Tehlikeli Karım' başta olmak üzere çok sayıda sevilen dizide rol alan deneyimli oyuncu Ceren Soylu, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.
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Sevilen oyuncu, "Hayat Bilgisi dönemi çok güzeldi. O dönemin şartlarında güzel bir iş çıkardık. Hayat Bilgisi bugün yapılsa tutmayabilirdi. O yıllar özlemle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Hayat Bilgisi ve Şehnaz Tango dizisinde aynı seti paylaştığı Perran Kutman hakkında konuşan Soylu, "Çeyrek asırdır Perran Kutman'ı tanıyorum. Kendisine 'mamuş' diye seslenirim. Çok kıymetli bir sanatçı, halen görüşüyoruz" dedi.
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Hayat Bilgisi'nde kardeşi Ruhi'yi canlandıran Ceyhun Yılmaz'ı da çok sevdiğini belirten Soylu, "Şu sıralar fazla görüşememekle birlikte benim için kıymetli bir insan" ifadelerini kullandı.
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Bir süredir setlerden uzak olan Ceren Soylu, "Dizi teklifleri geliyor ama senaryo ve ekibin mayası çok önemli. Son yıllarda gerek pandemi süreci gerekse ödemelerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle açıkcası biraz hevesimi yitirdim. Önümüzü görememek bütün oyuncular için can sıkıcı" açıklamasında bulundu.
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Sosyal medya hesapları bulunmayan Ceren Soylu, "Sosyal biri değilim. Açıkçası biraz yabaniyim. Sosyal medya platformları bana samimiyetsiz geliyor. Orada her şeyi hızla tüketiyoruz. Geleceği bile tüketiyoruz" dedi.
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İŞTE ÜNLÜ OYUNCUNUN SON HALİ;
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