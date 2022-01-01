Beşiktaş'taki 'Gizemli Tünel' Kapatıldı
Beşiktaş?ta belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında yolda meydana gelen çökme ile ortaya çıkan 'Gizemli Tünel? kum dökülerek kapatıldı. Tünelin kullanılmayan kanalizasyon kanalı olduğu belirtildi.
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KULLANILMAYAN KANALİZASYON KANALI OLDUĞU ANLAŞILDI Etiler Mahallesi, Tamburi Ali Efendi Sokak'ta, cuma günü belediye ekiplerinin çalışma yaptığı sırada yolda çökme meydana geldi.
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Çökmenin ardından ortaya çıkan ?Gizemli Tünel? kamuoyunda merak uyandırdı.
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Ekipler önce tüneli toprak doldurarak kapattı. Ancak gelen tepkiler üzerine bu sabah tekrar açılarak inceleme başlatıldı.
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BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI AÇIKLAMA YAPTI Yapılan açıklamada, "İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır. Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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