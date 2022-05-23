Fena Geliyor Ankara Bugün İstanbul Yarın!
ANKARA ve İstanbul için meteoroloji ve AKOM'dan son dakika uyarılar geliyor. Ankara'da bugün şiddetli yağmur bastıracak. Yarın da İstanbul yoğun yağış alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmininde bir çok ili de uyardı. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'den de şiddetli yağış uyarısı geldi.
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TÜRKİYE şiddetli bahar yağmurları alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde arka arkaya son dakika uyarıları veriliyor. Başkent Ankara'da saat 15.00'dan sonra gök gürültülü sağanak yağış bastıracak. İstanbul için de yarın öğle saatlerinden sonra çok şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları da düşüyor. Meteoroloji Profesörü de şiddetli yağışlar olacağını haber verdi. İşte meteorolojinin sitesinde yer alan son dakika uyarıları ve son hava durumu tahmini:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 - 23 Mayıs 2022 tarihli hava tahminine göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Perşembe günü kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek. 18 Mayıs çarşamba günü İstanbul'da çok kuvvetli yağmur var. Meteoroloji sitesinde yer alan uyarı şöyle:
-18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Marmara?da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul?un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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Bugün şiddetli yağış beklenen iller ise şöyle
Akdeniz?in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz?in iç kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Iğdır, Muş, Ağrı, Van, Hakkari, Adıyaman, G. Antep ve Kilis
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Kar yağışı bile var : Hava tahminleri ile dikkat çeken Hava Forum sitesinde de "19 Mayıs Perşembe akşamı Bolu Dağı geçidinde yoğun kar bekliyoruz. Trafikte aksamalar olabilir. " açıklaması yapıldı.
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Prof. Orhan Şen illeri tek tek sıraladı ve hava durumu tahminini şöyle duyurdu: -Bu hafta Çarşamba Perşembe günü İstanbul Kırklareli Edirne Çanakkale Balıkesir Bursa Kocaeli İzmir Denizli Eskişehir civarında yağış şiddetli görünüyor. Çarşamba sıcaklıklar düşmeye başlayacak Perşembe günü İstanbul 16 İzmir 18 Balıkesir 14 Bursa 13 C ani değişim önemlidir dikkat.
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-Yarın öğleden sonra Marmara'dan başlayacak serin ve yağışlı hava ilerleyen günlerde Anadolu'ya da yayılacak. İç Anadolu'da da sıcaklıklar 4-5 C düşecek. Hafta sonuna kadar bu sistem etkili olacak.
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Ankara saatlik hava durumu:
Meteoroloji sitesinde yayınlanan bilgilere göre Ankara'da saat 15.00'da bastıran yağış iş çıkışında ulaşımda aksamalara sebep olabilecek kadar şiddetli. Gök gürültülü sağanak yağış saat 18.00'dan sonra başladığı gibi aniden bitecek. Ankara'da çarşamba günü güneşli bir hava olacak.
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İstanbul saatlik hava durumu :
Meteorolojinin yayınladığı son verilere göre İstanbul'da şiddetli yağış çarşamba günü öğle saatlerinde başlayacak. Saat 12.00'dan itibaren akşam ve tüm gece yoğun ve kuvvetli yağış görülecek. Sıcaklık yağmurla birlikte 15 dereceye kadar düşecek. Perşembe günü kapalı bir hava olacak ve sıcaklık en yüksek 19 dereceye çıkacak. Cuma günü ise güneş ve sıcak hava geri dönecek.
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Marmara ve Ege denizlerinde fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgarın yarın akşam, zamanla genelde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
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Marmara: Az bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimlerinin zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ege:Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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Akdeniz: Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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İç Anadolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Batı Karadeniz: Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu:Az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Iğdır, Muş, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
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Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.