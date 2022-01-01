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Gönül Dağı'nın Zahide'si Eski Eşi İle Herkesi Şaşırttı!

TRT 1 ekranlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı'nda Zahide karakteri oynayan Ecem Özkaya'nın eski eşini görenler şoke oldu. Bir oğulları olan eski çift hakkında merak edilenleri araştırdık.

  1. 33 yaşındaki Ecem Özkaya, 2010 yılında oyuncu Mustafa Üstündağ ile nikah masasına oturdu.

    33 yaşındaki Ecem Özkaya, 2010 yılında oyuncu Mustafa Üstündağ ile nikah masasına oturdu.

  2. Bu evlilikten Ahmet Kaan Üstündağ adında bir oğulları olan çift, 2019 yılında ani bir karar ile boşandı.

    Bu evlilikten Ahmet Kaan Üstündağ adında bir oğulları olan çift, 2019 yılında ani bir karar ile boşandı.

  3. İlk kez 2012 yılında Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde Uğur Özkan ile oyunculuk kariyerine başlayan Özkaya, zirveyi ise Gönül Dağı ile yaptı.

    İlk kez 2012 yılında Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde Uğur Özkan ile oyunculuk kariyerine başlayan Özkaya, zirveyi ise Gönül Dağı ile yaptı.

  4. Gönül Dağı'da 3 çocuğuyla hayat mücadelesi verne Zahide'yi çocukluktan beri seven Sefer'in dillere destan aşkı seyirciyi ekrana kitlemeyi başardı.

    Gönül Dağı'da 3 çocuğuyla hayat mücadelesi verne Zahide'yi çocukluktan beri seven Sefer'in dillere destan aşkı seyirciyi ekrana kitlemeyi başardı.

  5. Oğlu için eski eşi Mustafa Üstündağ ile arada bir araya gelen Özkaya'nın hayatıyla ilgili bu gerçekler hayranlarını şaşırttı.

    Oğlu için eski eşi Mustafa Üstündağ ile arada bir araya gelen Özkaya'nın hayatıyla ilgili bu gerçekler hayranlarını şaşırttı.

  6. İşte güzel oyuncunun oğlu...

    İşte güzel oyuncunun oğlu...