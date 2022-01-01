Gönül Dağı'nın Zahide'si Eski Eşi İle Herkesi Şaşırttı!
TRT 1 ekranlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı'nda Zahide karakteri oynayan Ecem Özkaya'nın eski eşini görenler şoke oldu. Bir oğulları olan eski çift hakkında merak edilenleri araştırdık.
-
33 yaşındaki Ecem Özkaya, 2010 yılında oyuncu Mustafa Üstündağ ile nikah masasına oturdu.
-
Bu evlilikten Ahmet Kaan Üstündağ adında bir oğulları olan çift, 2019 yılında ani bir karar ile boşandı.
-
İlk kez 2012 yılında Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde Uğur Özkan ile oyunculuk kariyerine başlayan Özkaya, zirveyi ise Gönül Dağı ile yaptı.
-
Gönül Dağı'da 3 çocuğuyla hayat mücadelesi verne Zahide'yi çocukluktan beri seven Sefer'in dillere destan aşkı seyirciyi ekrana kitlemeyi başardı.
-
Oğlu için eski eşi Mustafa Üstündağ ile arada bir araya gelen Özkaya'nın hayatıyla ilgili bu gerçekler hayranlarını şaşırttı.
-
İşte güzel oyuncunun oğlu...
-