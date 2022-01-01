İçtiğiniz Kahve Türü Kalp Krizi Riskinizi Artırabilir

Londra Üniversitesi, St George's'da klinik farmakoloji ve terapötikler alanında öğretim görevlisi olan Dr. Dipender Gill, 'Kahve tüketimi ile kolesterol düzeyleri arasındaki ilişkide, popülasyonun cinsiyete ve kahve demleme yöntemine göre sınıflandırılması sırasında gözlemlenen farklılıklar ilginç olsa da, dikkatli olunmalıdır' diye konuştu.