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Sovyet Efsanesi Moskviç Geri Mi Dönüyor?

Renault'nun Rusya'daki tüm varlıklarının Rus hükümeti ve Moskova belediye yönetimine devredilmesi konusunda anlaşma imzalandı. Son yapılan açıklamalara göre devredilen fabrikada Sovyetler Birliği döneminin efsane otomobil markalarından biri olan Moskviç'in üretimi yeniden başlayabilir.

  1. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Renault ile şirketin Rusya?daki tüm varlıklarının Rus hükümeti ve Moskova belediye yönetimine devredilmesi konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi.

    Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Renault ile şirketin Rusya?daki tüm varlıklarının Rus hükümeti ve Moskova belediye yönetimine devredilmesi konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi.

  2. Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, fabrikanın binlerce çalışanının işsiz kalmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, 20 sene önce üretimine son verilen Moskviç markalı otomobiller üretileceğini söyledi.

    Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, fabrikanın binlerce çalışanının işsiz kalmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, 20 sene önce üretimine son verilen Moskviç markalı otomobiller üretileceğini söyledi.

  3. Sobyanin, "2022'de Moskviç tarihinde yeni bir sayfa açacağız" ifadelerini kullandı.

    Sobyanin, "2022'de Moskviç tarihinde yeni bir sayfa açacağız" ifadelerini kullandı.

  4. İlk kez Sovyetler Birliği döneminde üretilen ve 'Moskovalı' anlamına gelen Moskviç, dayanıklı ve bütçeye uygun bir araç olarak tasarlanmıştı.

    İlk kez Sovyetler Birliği döneminde üretilen ve 'Moskovalı' anlamına gelen Moskviç, dayanıklı ve bütçeye uygun bir araç olarak tasarlanmıştı.

  5. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından özelleştirilen Moskviç daha sonra iflas etti.

    Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından özelleştirilen Moskviç daha sonra iflas etti.

  6. Verilere göre, 46 bini 35 yaşın üstünde olmak üzere Rusya'da 200 bin Moskviç markalı araç bulunuyor.

    Verilere göre, 46 bini 35 yaşın üstünde olmak üzere Rusya'da 200 bin Moskviç markalı araç bulunuyor.

  7. Belediye Başkanı Sobyanin, fabrikada ilk başta içten yanmalı geleneksel modeller üretileceğini fakat gelecekte elektrikli araç imalatına geçileceğini açıkladı.

    Belediye Başkanı Sobyanin, fabrikada ilk başta içten yanmalı geleneksel modeller üretileceğini fakat gelecekte elektrikli araç imalatına geçileceğini açıkladı.

  8. Parça tedariki için Rusya Ticaret Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını belirten Sobyanin, Rus kamyon üreticisi Kamaz'ın tesisin ana teknolojik ortağı olarak hareket edeceğini söyledi.

    Parça tedariki için Rusya Ticaret Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını belirten Sobyanin, Rus kamyon üreticisi Kamaz'ın tesisin ana teknolojik ortağı olarak hareket edeceğini söyledi.

  9. Kamaz'dan yapılan açıklamada, belediye başkanının kararının desteklendiği ancak teknolojik işbirliğine ilişkin konuların halen görüşüldüğü belirtildi.

    Kamaz'dan yapılan açıklamada, belediye başkanının kararının desteklendiği ancak teknolojik işbirliğine ilişkin konuların halen görüşüldüğü belirtildi.