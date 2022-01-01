Whatsapp Gruplardan Sessizce Kaçmanızı Sağlayacak

'Konut fiyatlarının normalleşmesi için her türlü müdahaleyi yapacağız'
'Konut fiyatlarının normalleşmesi için her türlü müdahaleyi yapacağız'
Meteoroloji'den 'yerel kuvvetli yağış' uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den 'yerel kuvvetli yağış' uyarısı - Haritalı
Avrupa'da yeni virüs alarmı: İngiltere'de vaka sayısı dokuza yükseldi
Avrupa'da yeni virüs alarmı: İngiltere'de vaka sayısı dokuza yükseldi
AYM: Canan Karatay'a verilen 'meslekten alıkoyma' cezası hak ihlali
AYM: Canan Karatay'a verilen 'meslekten alıkoyma' cezası hak ihlali
Türkiye'ye ayakkabıyı bu ilçe giydiriyor
Türkiye'ye ayakkabıyı bu ilçe giydiriyor
Erdoğan paylaştı: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bitince böyle olacak
Erdoğan paylaştı: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bitince böyle olacak
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Benzine bir zam daha: 24 liraya dayandı
Benzine bir zam daha: 24 liraya dayandı
İlk başörtülü Vali Kübra Güran Yiğitbaşı görevine başladı
İlk başörtülü Vali Kübra Güran Yiğitbaşı görevine başladı
Ders sırasında kalp krizi geçiren öğretim üyesi yaşamını yitirdi
Ders sırasında kalp krizi geçiren öğretim üyesi yaşamını yitirdi
Yarın hava sıcaklıkları düşüyor, yüksek kesimlere kar geliyor
Yarın hava sıcaklıkları düşüyor, yüksek kesimlere kar geliyor
TMSF'den 'evim' mağdurlarına: Davet SMS'i gelmeden şirkete gitmeyin!
TMSF'den 'evim' mağdurlarına: Davet SMS'i gelmeden şirkete gitmeyin!
Haciz yapılan okulda eğitim dönem sonuna kadar sürecek
Haciz yapılan okulda eğitim dönem sonuna kadar sürecek
'Salda Gölü bataklığa dönüştü' iddialarına Bakan Kurum'dan yanıt
'Salda Gölü bataklığa dönüştü' iddialarına Bakan Kurum'dan yanıt
Rüşvet operasyonunda 4 itirafçı, zabıtaları suçladı
Rüşvet operasyonunda 4 itirafçı, zabıtaları suçladı
Altın fiyatlarında FED etkisi: Gramı 931 TL
Altın fiyatlarında FED etkisi: Gramı 931 TL
2022-EKPSS sonuçları açıklandı
2022-EKPSS sonuçları açıklandı
Ali Yalçın: Yeni bir atamaya da ihtiyaç vardır
Ali Yalçın: Yeni bir atamaya da ihtiyaç vardır
Yaşadığı ilde üniversiteye yerleşen öğrenciler en çok İstanbul'da
Yaşadığı ilde üniversiteye yerleşen öğrenciler en çok İstanbul'da
Müfettiş, uzman ve akademisyenler dahil 12 kişiye FETÖ'den gözaltı
Müfettiş, uzman ve akademisyenler dahil 12 kişiye FETÖ'den gözaltı
Meteoroloji açıkladı, İstanbul için 'yağmur' alarmı!
Meteoroloji açıkladı, İstanbul için 'yağmur' alarmı!
Erdoğan: 29 Mayıs'ı Atatürk Havalimanında kutlayacağız
Erdoğan: 29 Mayıs'ı Atatürk Havalimanında kutlayacağız
Erdoğan'dan muhalefete tepki: SADAT tantanası çıkardılar!
Erdoğan'dan muhalefete tepki: SADAT tantanası çıkardılar!
YUVAM hesapları uzaktan kimlik tespitiyle açılabilecek
YUVAM hesapları uzaktan kimlik tespitiyle açılabilecek
Zorunlu trafik sigortasında teminatlar yüzde 100 artırıldı
Zorunlu trafik sigortasında teminatlar yüzde 100 artırıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanına 'öğretmen atamaları' soruldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanına 'öğretmen atamaları' soruldu
Süt, kırmızı et ve çaydan sonra yumurtaya da zam
Süt, kırmızı et ve çaydan sonra yumurtaya da zam
Dövizle ödeme yasağı kur kavgası başlattı
Dövizle ödeme yasağı kur kavgası başlattı
KDV'den sonra çaydan da vurdular
KDV'den sonra çaydan da vurdular
TOBB Başkanı tarih verdi: TOGG ne zaman trafiğe çıkacak?
TOBB Başkanı tarih verdi: TOGG ne zaman trafiğe çıkacak?

Whatsapp Gruplardan Sessizce Kaçmanızı Sağlayacak

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir test ettiği ?Topluluklar? altyapısını resmi olarak tanıttı. Bu kapsamda sesli aramalardaki katılımcı sayısı artırıldı.

  1. WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor.

    WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor.

  2. GRUPLARDAN SESSİZCE AYRILMAK WhatsApp'ta gruplar hayat kurtarsa da çoğu zaman insanları istemedikleri muhabbetlere maruz bırakıyor. Gruptan çıkmak istediğiniz zaman ise herkes bunu görüyor. WhatsApp geliştirdiği yeni özellikle gruptan ayrılmaları sadece yöneticilerin görmesine izin verecek. Grup yöneticisi olmayanlar sizin çıktığınızı farketmeyecek.

    GRUPLARDAN SESSİZCE AYRILMAK WhatsApp'ta gruplar hayat kurtarsa da çoğu zaman insanları istemedikleri muhabbetlere maruz bırakıyor. Gruptan çıkmak istediğiniz zaman ise herkes bunu görüyor. WhatsApp geliştirdiği yeni özellikle gruptan ayrılmaları sadece yöneticilerin görmesine izin verecek. Grup yöneticisi olmayanlar sizin çıktığınızı farketmeyecek.

  3. SESLİ ARAMALARDA KATILIMCI SAYISI ARTTI WhatsApp Topluluklar güncellemelerini sırayla yayına alıyor. Şirketin yaptığı son hamle ise grup aramalarındaki katılımcı sayısını artırmak oldu. Artık WhatsApp'ta yapılan grup aramalarına 32 kişi katılabilecek. WhatsApp gruplardan sessizce kaçmanızı sağlayacak - 4

    SESLİ ARAMALARDA KATILIMCI SAYISI ARTTI WhatsApp Topluluklar güncellemelerini sırayla yayına alıyor. Şirketin yaptığı son hamle ise grup aramalarındaki katılımcı sayısını artırmak oldu. Artık WhatsApp'ta yapılan grup aramalarına 32 kişi katılabilecek. WhatsApp gruplardan sessizce kaçmanızı sağlayacak - 4

  4. WHATSAPP PARALI MI OLACAK? WABetaInfo'da yer alan son sızıntılara göre WhatsApp bir üyelik modeline geçiyor. Twitter Blue gibi işletme hesaplarına ek özellikler sunuluyor. Bağlı cihazlar bölümünde yapılacak değişiklikle çoklu cihaz desteği paralı hesaplar için yeniden tasarlanıyor. WhatsApp'ın bu modeli paralı olacak. Ancak model sadece işletmeler için kullanıma sunulacak. Yani normal kullanıcıların para ödemesine gerek kalmayacak.

    WHATSAPP PARALI MI OLACAK? WABetaInfo'da yer alan son sızıntılara göre WhatsApp bir üyelik modeline geçiyor. Twitter Blue gibi işletme hesaplarına ek özellikler sunuluyor. Bağlı cihazlar bölümünde yapılacak değişiklikle çoklu cihaz desteği paralı hesaplar için yeniden tasarlanıyor. WhatsApp'ın bu modeli paralı olacak. Ancak model sadece işletmeler için kullanıma sunulacak. Yani normal kullanıcıların para ödemesine gerek kalmayacak.

  5. SON GÖRÜLMEDE SEÇENEK WhatsApp'ın son görülme özelliği uygulamaya en son ne zaman girdiğinizi gösteriyor. WhatsApp'ta bu özelliği kapatma hakkınız bulunuyor. Bunu kapattığınız zaman bu sefer de hiç kimse son görülmenizi göremiyor. WhatsApp seçenek isteyen kullanıcıları dinledi ve son görülmenizi kimlere açıp kimlere kapatacağınızı size bırakacak bir geliştirme yaptı. Yakında kullanıcılara sunulması beklenen güncellemeyle özelliğin geleceği tahmin ediliyor. Tıpkı Instagram yakın arkadaşlara benzer bir mantıkla çalışacak geliştirmede kimlerin sizi görüp göremeyeceğine dair bir liste yapacaksınız.

    SON GÖRÜLMEDE SEÇENEK WhatsApp'ın son görülme özelliği uygulamaya en son ne zaman girdiğinizi gösteriyor. WhatsApp'ta bu özelliği kapatma hakkınız bulunuyor. Bunu kapattığınız zaman bu sefer de hiç kimse son görülmenizi göremiyor. WhatsApp seçenek isteyen kullanıcıları dinledi ve son görülmenizi kimlere açıp kimlere kapatacağınızı size bırakacak bir geliştirme yaptı. Yakında kullanıcılara sunulması beklenen güncellemeyle özelliğin geleceği tahmin ediliyor. Tıpkı Instagram yakın arkadaşlara benzer bir mantıkla çalışacak geliştirmede kimlerin sizi görüp göremeyeceğine dair bir liste yapacaksınız.

  6. WhatsApp uzun zamandır testlerini yaptığı Topluluklar altyapısını sonunda görücüye çıkardı. Yakında tüm kullanıcılara açılacak olan uygulamada 4 yeni özellik öne çıkıyor.

    WhatsApp uzun zamandır testlerini yaptığı Topluluklar altyapısını sonunda görücüye çıkardı. Yakında tüm kullanıcılara açılacak olan uygulamada 4 yeni özellik öne çıkıyor.

  7. MESAJLARA EMOJİ TEPKİSİ GELDİ İfadeler - WhatsApp?ta yeni sunulacak ifade simgeleriyle insanlar, sohbetlerde bir sürü yeni mesaj atmak yerine düşüncelerini hızlıca paylaşabilecek.

    MESAJLARA EMOJİ TEPKİSİ GELDİ İfadeler - WhatsApp?ta yeni sunulacak ifade simgeleriyle insanlar, sohbetlerde bir sürü yeni mesaj atmak yerine düşüncelerini hızlıca paylaşabilecek.

  8. Tıpkı Instagram'da olduğu gibi gönderilen mesajlara emoji'yle tepki vermek mümkün oluyor. Yakında kullanıma sunulacak olan Topluluklar altyapısıyla birlikte kişiler gelen mesajlara cevap yazmak yerine altı farklı emoji ile tepki verebilecek.

    Tıpkı Instagram'da olduğu gibi gönderilen mesajlara emoji'yle tepki vermek mümkün oluyor. Yakında kullanıma sunulacak olan Topluluklar altyapısıyla birlikte kişiler gelen mesajlara cevap yazmak yerine altı farklı emoji ile tepki verebilecek.

  9. YÖNETİCİ TARAFINDAN SİLME Grup yöneticileri uygun olmayan veya sorunlu mesajları herkesin sohbetinden silebilecek.

    YÖNETİCİ TARAFINDAN SİLME Grup yöneticileri uygun olmayan veya sorunlu mesajları herkesin sohbetinden silebilecek.

  10. DOSYA PAYLAŞMA LİMİTİ ARTTI 100 MB gibi yetersiz bir seviyede olan WhatsApp'tan dosya gönderme limiti 2 GB'a çıkarıldı.

    DOSYA PAYLAŞMA LİMİTİ ARTTI 100 MB gibi yetersiz bir seviyede olan WhatsApp'tan dosya gönderme limiti 2 GB'a çıkarıldı.

  11. DAHA BÜYÜK SESLİ ARAMA GRUPLARI Mesajlaşmaktansa konuşmanın daha uygun olduğu durumlar için tasarlanan özellikle 32 kişinin katılabileceği tek dokunuşla sesli arama özelliği de kullanıam sunulacak.

    DAHA BÜYÜK SESLİ ARAMA GRUPLARI Mesajlaşmaktansa konuşmanın daha uygun olduğu durumlar için tasarlanan özellikle 32 kişinin katılabileceği tek dokunuşla sesli arama özelliği de kullanıam sunulacak.

  12. GRUP ANKETİ GELİYOR WhatsApp rakiplerinde olan birçok özellik için hala çalışmalarını sürdürüyor. Grup sohbetlerinde anket düzenleme seçeneği de bunlar arasında. iOS'taki 22.8.0.72 beta sürümüyle gelecek olan anket seçeneğinin ilerleyen zamanlarda Android cihazlar için de geliştirileceği belirtildi. Gruplarda insanlar oylama yapabilecek. Ancak özelliğin nasıl kontrol edileceği belli değil.

    GRUP ANKETİ GELİYOR WhatsApp rakiplerinde olan birçok özellik için hala çalışmalarını sürdürüyor. Grup sohbetlerinde anket düzenleme seçeneği de bunlar arasında. iOS'taki 22.8.0.72 beta sürümüyle gelecek olan anket seçeneğinin ilerleyen zamanlarda Android cihazlar için de geliştirileceği belirtildi. Gruplarda insanlar oylama yapabilecek. Ancak özelliğin nasıl kontrol edileceği belli değil.

  13. SESLİ MESAJLARA 6 YENİ ÖZELLİK SOHBET DIŞI OYNATMA Telefonda ses kaydının oynatıldığı sohbetten çıktığınız takdirde artık ses kaydını dinlemeye devam edebileceksiniz. Bu sayede telefonunuzda herhangi bir şey yaparken gelen ses kayıtlarını dinleyebileceksiniz. KAYDI DURAKLAT/KAYDA DEVAM ET Ses kaydederken düşüncelerinizi toplamanız gerektiğinde artık kayıt işlemini duraklatabilecek ve istediğiniz zaman kayda devam edebileceksiniz. DALGA BİÇİMİ GÖRSELLEŞTİRME Ses kayıtları, artık kaydın takip edilmesine yardımcı olmak üzere sohbet penceresinde dalga biçiminde gösterilecek.

    SESLİ MESAJLARA 6 YENİ ÖZELLİK SOHBET DIŞI OYNATMA Telefonda ses kaydının oynatıldığı sohbetten çıktığınız takdirde artık ses kaydını dinlemeye devam edebileceksiniz. Bu sayede telefonunuzda herhangi bir şey yaparken gelen ses kayıtlarını dinleyebileceksiniz. KAYDI DURAKLAT/KAYDA DEVAM ET Ses kaydederken düşüncelerinizi toplamanız gerektiğinde artık kayıt işlemini duraklatabilecek ve istediğiniz zaman kayda devam edebileceksiniz. DALGA BİÇİMİ GÖRSELLEŞTİRME Ses kayıtları, artık kaydın takip edilmesine yardımcı olmak üzere sohbet penceresinde dalga biçiminde gösterilecek.

  14. TASLAK ÖNİZLEME Artık ses kaydı atmadan önce söylediklerinizden emin olmak için kaydettiğiniz ses kaydını göndermeden önce dinleyebileceksiniz. (Bu özellik, şu anda birçok kullanıcıda kullanılabilir durumda) OYNATMAYI HATIRLA Ses kaydı dinlerken yarısında sohbet penceresinden ayrıldıktan sonra yeniden ses kaydını başlattığınızda artık kaldığınız yere elle ilerleme zorunluluğunuz olmayacak. Bu özellikle sesli mesaj, sohbete döndüğünüzde otomatik olarak kaldığınız yerden devam edecek. İLETİLEN MESAJLARDA HIZLI OYNATMA Hem normal hem de iletilen sesli mesajlar, artık 1,5 kat veya 2 kat olmak üzere daha hızlı oynatılabilecek.

    TASLAK ÖNİZLEME Artık ses kaydı atmadan önce söylediklerinizden emin olmak için kaydettiğiniz ses kaydını göndermeden önce dinleyebileceksiniz. (Bu özellik, şu anda birçok kullanıcıda kullanılabilir durumda) OYNATMAYI HATIRLA Ses kaydı dinlerken yarısında sohbet penceresinden ayrıldıktan sonra yeniden ses kaydını başlattığınızda artık kaldığınız yere elle ilerleme zorunluluğunuz olmayacak. Bu özellikle sesli mesaj, sohbete döndüğünüzde otomatik olarak kaldığınız yerden devam edecek. İLETİLEN MESAJLARDA HIZLI OYNATMA Hem normal hem de iletilen sesli mesajlar, artık 1,5 kat veya 2 kat olmak üzere daha hızlı oynatılabilecek.

  15. LİNK ÖNİZLEME WhatsApp'ın uygulama versiyonunda paylaşılan linkler için önizleme çıkıyor ancak bu durum WhatsApp Web ve masaüstü için geçerli değil. Şirket yaptığı son güncellemeyle masaüstü uygulaması WhatsApp Destkop'ta link önizlemesine izin veriyor. HATALAR DÜZELTİLDİ WhatsApp hem web hem masaüstü sürümünde önceden link önizlemesi mümkündü. Şirket çoklu cihaz desteği uygulamasını yayına aldıktan sonra sistem hata verdi ve önizlemeler kayboldu. Şirket oluşan bugları çözdü.

    LİNK ÖNİZLEME WhatsApp'ın uygulama versiyonunda paylaşılan linkler için önizleme çıkıyor ancak bu durum WhatsApp Web ve masaüstü için geçerli değil. Şirket yaptığı son güncellemeyle masaüstü uygulaması WhatsApp Destkop'ta link önizlemesine izin veriyor. HATALAR DÜZELTİLDİ WhatsApp hem web hem masaüstü sürümünde önceden link önizlemesi mümkündü. Şirket çoklu cihaz desteği uygulamasını yayına aldıktan sonra sistem hata verdi ve önizlemeler kayboldu. Şirket oluşan bugları çözdü.

  16. ANDROİD'DE KAMERA ARAYÜZÜ DEĞİŞİYOR WhatsApp bir süre önce iOS'a sahip cihazlarda kamera arayüzünü değiştirmişti. WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre yenilenen arayüzün beta testleri başladı. Kamera ekranında daha küçük butonlar bulunuyor. WhatsApp ayrıca medya paylaşımını da daha pratik bir hale getiriyor. Son kullanılanlar ve galeri olarak sistem ayrıma gidiyor.

    ANDROİD'DE KAMERA ARAYÜZÜ DEĞİŞİYOR WhatsApp bir süre önce iOS'a sahip cihazlarda kamera arayüzünü değiştirmişti. WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre yenilenen arayüzün beta testleri başladı. Kamera ekranında daha küçük butonlar bulunuyor. WhatsApp ayrıca medya paylaşımını da daha pratik bir hale getiriyor. Son kullanılanlar ve galeri olarak sistem ayrıma gidiyor.

  17. MANUEL OLARAK DİL AYARLAMA Bilindiği gibi WhatsApp'ta kullanılacak dil otomatik olarak sistem tarafından seçiliyor. Facebook'un üst kurumu Meta'nın bünyesinde bulunan WhatsApp yıllardır manuel dil seçeneği taleplerini görmezden geliyordu. WABetaInfo'daki sızıntıya göre dil seçmek manuel olacak. WhatsApp'ın manuel dil seçeneği Hindistan gibi çok uluslu ülkelerde zaten vardı ancak şirket politika gereği bu özelliği diğer ülkelere açmıyordu.

    MANUEL OLARAK DİL AYARLAMA Bilindiği gibi WhatsApp'ta kullanılacak dil otomatik olarak sistem tarafından seçiliyor. Facebook'un üst kurumu Meta'nın bünyesinde bulunan WhatsApp yıllardır manuel dil seçeneği taleplerini görmezden geliyordu. WABetaInfo'daki sızıntıya göre dil seçmek manuel olacak. WhatsApp'ın manuel dil seçeneği Hindistan gibi çok uluslu ülkelerde zaten vardı ancak şirket politika gereği bu özelliği diğer ülkelere açmıyordu.

  18. Fotoğraflar ve videolar önizleme seçeneğiyle görülebiliyordu. Ancak söz konusu özelliği gönderilen belgeler için kullanmak mümkün değildi. WABetaInfo'nun aktardığına özelliğin test edildiği sürümün adı Android beta 2.22.5.11. Eğer test sonuçları başarılı görülürse özellik kullanıcılara açılacak. WhatsApp gizlilik ayarlarında da kişiselleştirmeye gidiyor. WhatsApp'ın getireceği bu özellikle fotoğraflarınızı, son görülmenizi ve hikayenizi kime göstereceğinizi seçebileceksiniz.

    Fotoğraflar ve videolar önizleme seçeneğiyle görülebiliyordu. Ancak söz konusu özelliği gönderilen belgeler için kullanmak mümkün değildi. WABetaInfo'nun aktardığına özelliğin test edildiği sürümün adı Android beta 2.22.5.11. Eğer test sonuçları başarılı görülürse özellik kullanıcılara açılacak. WhatsApp gizlilik ayarlarında da kişiselleştirmeye gidiyor. WhatsApp'ın getireceği bu özellikle fotoğraflarınızı, son görülmenizi ve hikayenizi kime göstereceğinizi seçebileceksiniz.