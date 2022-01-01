Kanlı Ay Tutulmasıyla Görsel Şölen: Dünyada Böyle Görüntülendi

Dünya'nın gölgesinde kalan Ay, yaklaşık 85 dakika boyunca kırmızıya yakın bakırımsı bir renk aldı. Ayın Dünya'ya en yakın olduğu noktada gerçekleşen ??Süper Kanlı Ay Tutulmasının" en net şekilde gözlemlendiği yerse Latin Amerika?ydı.