Ebru Şahin Ve Cedi Osman Nişanlandı
Gelecek yaz nikah masasına oturmayan hazırlanan oyuncu Ebru Şahin ve NBA oyuncusu Cedi Osman, evlilik yolunda ilk adımı attı.
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2000 yılından beri beraber olan oyuncu Ebru Şahin ve sevgilisi NBA oyuncusu Cedi Osman nişanlandı.
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Ebru Şahin sosyal medya hesabından nişan fotoğraflarını paylaştı.
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Ebru Şahin ve Cedi Osman nişanlandı - 3 EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM Nişan yüzüklerini takan çift, evlilik yolunda ilk adımı atmış oldu.
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Aile ve yakın dostların bir araya geldiği nişanda Şahin beyaz mini bir elbise tercih ederken Osman, bej renkte bir takım giydi.
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Çift, arkadaşlarıyla eğlenceli pozlar verdi.
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Geçtiğimiz eylül ayında Cedi Osman?ın evlenme teklifini kabul eden Ebru Şahin, Kapadokya?da gün batımında çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.
İşte çiftin nişanından görüntüler...
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