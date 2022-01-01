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Ebru Şahin Ve Cedi Osman Nişanlandı

Gelecek yaz nikah masasına oturmayan hazırlanan oyuncu Ebru Şahin ve NBA oyuncusu Cedi Osman, evlilik yolunda ilk adımı attı.

  1. 2000 yılından beri beraber olan oyuncu Ebru Şahin ve sevgilisi NBA oyuncusu Cedi Osman nişanlandı.

    2000 yılından beri beraber olan oyuncu Ebru Şahin ve sevgilisi NBA oyuncusu Cedi Osman nişanlandı.

  2. Ebru Şahin sosyal medya hesabından nişan fotoğraflarını paylaştı.

    Ebru Şahin sosyal medya hesabından nişan fotoğraflarını paylaştı.

  3. Ebru Şahin ve Cedi Osman nişanlandı - 3 EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM Nişan yüzüklerini takan çift, evlilik yolunda ilk adımı atmış oldu.

    Ebru Şahin ve Cedi Osman nişanlandı - 3 EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM Nişan yüzüklerini takan çift, evlilik yolunda ilk adımı atmış oldu.

  4. Aile ve yakın dostların bir araya geldiği nişanda Şahin beyaz mini bir elbise tercih ederken Osman, bej renkte bir takım giydi.

    Aile ve yakın dostların bir araya geldiği nişanda Şahin beyaz mini bir elbise tercih ederken Osman, bej renkte bir takım giydi.

  5. Çift, arkadaşlarıyla eğlenceli pozlar verdi.

    Çift, arkadaşlarıyla eğlenceli pozlar verdi.

  6. Geçtiğimiz eylül ayında Cedi Osman?ın evlenme teklifini kabul eden Ebru Şahin, Kapadokya?da gün batımında çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı. <br> İşte çiftin nişanından görüntüler...

    Geçtiğimiz eylül ayında Cedi Osman?ın evlenme teklifini kabul eden Ebru Şahin, Kapadokya?da gün batımında çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.
    İşte çiftin nişanından görüntüler...