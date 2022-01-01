İstanbul'da Sağanak Ve Şiddetli Rüzgar Etkili Oluyor
İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor. Üsküdar'da devrilen çınar ağacı, iki araca zarar verdi. Kartal'da bir apartmanın çatısı şiddetli rüzgardan zarar gördü.
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İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor.
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İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle devrilen çınar ağacı hareket halindeki araçlara zarar verdi.
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Üsküdar Koşuyolu Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi?ndeki çınar ağacı, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hareket halindeki bir cip ile panelvanın üzerine devrildi.
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İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı kesti. Polisin tuttuğu rapor sonrası araçlar kaldırıldı.
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Bu arada, Kartal Esentepe Mahallesi Anayurt Caddesi'nde bir apartmanın çatısı şiddetli rüzgardan zarar gördü.
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Bina sakinleri, terastaki kalasları kullanarak çatının uçmasını engellemeye çalıştı.
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