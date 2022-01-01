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İstanbul'da Sağanak Ve Şiddetli Rüzgar Etkili Oluyor

İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor. Üsküdar'da devrilen çınar ağacı, iki araca zarar verdi. Kartal'da bir apartmanın çatısı şiddetli rüzgardan zarar gördü.

  1. İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor.

    İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor.

  2. İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle devrilen çınar ağacı hareket halindeki araçlara zarar verdi.

    İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle devrilen çınar ağacı hareket halindeki araçlara zarar verdi.

  3. Üsküdar Koşuyolu Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi?ndeki çınar ağacı, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hareket halindeki bir cip ile panelvanın üzerine devrildi.

    Üsküdar Koşuyolu Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi?ndeki çınar ağacı, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hareket halindeki bir cip ile panelvanın üzerine devrildi.

  4. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı kesti. Polisin tuttuğu rapor sonrası araçlar kaldırıldı.

    İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı kesti. Polisin tuttuğu rapor sonrası araçlar kaldırıldı.

  5. Bu arada, Kartal Esentepe Mahallesi Anayurt Caddesi'nde bir apartmanın çatısı şiddetli rüzgardan zarar gördü.

    Bu arada, Kartal Esentepe Mahallesi Anayurt Caddesi'nde bir apartmanın çatısı şiddetli rüzgardan zarar gördü.

  6. Bina sakinleri, terastaki kalasları kullanarak çatının uçmasını engellemeye çalıştı.

    Bina sakinleri, terastaki kalasları kullanarak çatının uçmasını engellemeye çalıştı.