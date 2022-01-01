Bu arada, Kartal Esentepe Mahallesi Anayurt Caddesi'nde bir apartmanın çatısı şiddetli rüzgardan zarar gördü.

Üsküdar Koşuyolu Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi?ndeki çınar ağacı, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hareket halindeki bir cip ile panelvanın üzerine devrildi.

İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle devrilen çınar ağacı hareket halindeki araçlara zarar verdi.

İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor.

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