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Audi'den Dijital Aydınlatma Teknolojisi

Far teknolojisi, giderek daha önemli hale geldiği günümüzde, sürücü için ek güvenlik dışında iletişim ve kişiselleştirmeye kadar yeni olanakların kapısını da açıyor. Bunun öncülerinden olan Audi'de de, A8 modelin ilk kez tamamen dijital far sistemi kullanıldı.

  1. Aydınlatma teknolojisinin gelişmesiyle otomotiv devleri de yeni modellerinde güvenliği artırmak için çalışmalarını hızlandırıyor.

    Aydınlatma teknolojisinin gelişmesiyle otomotiv devleri de yeni modellerinde güvenliği artırmak için çalışmalarını hızlandırıyor.

  2. DİGİTAL MATRİX LED İLE İKİ YENİ İŞLEV Karanlık yollarda ve gece sürüşlerinde otoyollarda güvenliği sağlayacak yeni bir teknoloji hayata geçiyor: Konumlandırmalı şerit aydınlatması. işaretçisini de parlak bir şekilde aydınlatırken, konumlandırma aydınlatması aracın şeritteki tam konumunu gösteriyor. Tam bu noktada; şerit aydınlatmasındaki sinyal lambaları ile ikinci yeni işlev devreye giriyor. Digital Matrix LED farlar, sinyaller etkinleştirildiğinde, şerit aydınlatmasının ilgili tarafında dinamik bir yanıp sönme alanı oluşturuyor. Böylece şerit aydınlatması sinyallerden gelen sinyali tekrarlıyor ve yoğunlaştırıyor. Bu sayede yaklaşan şerit değişikliği trafikteki diğer paydaşlara net bir şekilde bildirilmiş oluyor.

    DİGİTAL MATRİX LED İLE İKİ YENİ İŞLEV Karanlık yollarda ve gece sürüşlerinde otoyollarda güvenliği sağlayacak yeni bir teknoloji hayata geçiyor: Konumlandırmalı şerit aydınlatması. işaretçisini de parlak bir şekilde aydınlatırken, konumlandırma aydınlatması aracın şeritteki tam konumunu gösteriyor. Tam bu noktada; şerit aydınlatmasındaki sinyal lambaları ile ikinci yeni işlev devreye giriyor. Digital Matrix LED farlar, sinyaller etkinleştirildiğinde, şerit aydınlatmasının ilgili tarafında dinamik bir yanıp sönme alanı oluşturuyor. Böylece şerit aydınlatması sinyallerden gelen sinyali tekrarlıyor ve yoğunlaştırıyor. Bu sayede yaklaşan şerit değişikliği trafikteki diğer paydaşlara net bir şekilde bildirilmiş oluyor.

  3. ÜÇÜNCÜ YENİ İŞLEV: GELİŞMİŞ TRAFİK BİLGİSİ HERE haritaları verileri ile MMI üzerinden görüntü olarak sağlanan olası kaza veya arıza uyarıları dışında, DMD teknolojisi dahil olmak üzere Digital Matrix LED farlar farklı bir güvenilirlik düzeyi sunuyor. Dijital gösterge panelindeki ekran dışında farlar yolda yaklaşık üç saniye boyunca bir uyarı yansıtıyor. Direksiyondan içinde ünlem işareti olan bir üçgen yansıtılıyor. Sürücü yola bakmaya devam ederken, bu uyarı bir kaza veya bir arıza olasılığında tepki süresini hızlandırma olanağı sunuyor.

    ÜÇÜNCÜ YENİ İŞLEV: GELİŞMİŞ TRAFİK BİLGİSİ HERE haritaları verileri ile MMI üzerinden görüntü olarak sağlanan olası kaza veya arıza uyarıları dışında, DMD teknolojisi dahil olmak üzere Digital Matrix LED farlar farklı bir güvenilirlik düzeyi sunuyor. Dijital gösterge panelindeki ekran dışında farlar yolda yaklaşık üç saniye boyunca bir uyarı yansıtıyor. Direksiyondan içinde ünlem işareti olan bir üçgen yansıtılıyor. Sürücü yola bakmaya devam ederken, bu uyarı bir kaza veya bir arıza olasılığında tepki süresini hızlandırma olanağı sunuyor.

  4. Matrix LED farların dijitalleşmesinin arkasında DMD kısaltmasına sahip yeni bir teknoloji bulunuyor. Bu, dijital mikro ayna cihazı anlamına geliyor ve daha önce video projektörlerinde kullanıldı. Sistemin temelinde kenarları milimetrenin birkaç binde biri uzunluğunda olan yaklaşık 1,3 milyon mikro aynalı küçük bir çip bulunuyor. Elektrostatik alanlar kullanılarak her biri saniyede 5.000 defaya kadar açılandırılabiliyor. LED far ayara bağlı olarak lensler aracılığıyla yola yönlendiriliyor ya da maskeleme için kullanılıyor. Bu, farın artık sabit bir aydınlatma olmadığı anlamına geliyor. Bunun yerine, sürekli olarak yenilenen bir video görüntüsü gibi çalışıyor

    Matrix LED farların dijitalleşmesinin arkasında DMD kısaltmasına sahip yeni bir teknoloji bulunuyor. Bu, dijital mikro ayna cihazı anlamına geliyor ve daha önce video projektörlerinde kullanıldı. Sistemin temelinde kenarları milimetrenin birkaç binde biri uzunluğunda olan yaklaşık 1,3 milyon mikro aynalı küçük bir çip bulunuyor. Elektrostatik alanlar kullanılarak her biri saniyede 5.000 defaya kadar açılandırılabiliyor. LED far ayara bağlı olarak lensler aracılığıyla yola yönlendiriliyor ya da maskeleme için kullanılıyor. Bu, farın artık sabit bir aydınlatma olmadığı anlamına geliyor. Bunun yerine, sürekli olarak yenilenen bir video görüntüsü gibi çalışıyor

  5. DİJİTAL OLED ARKA STOP LAMBALARI 2016 yılında Audi TT RS'de kullanılan OLED, otomotiv endüstrisinin aydınlatma teknolojisinde yeni bir çağ başlattı. Arka stop lambalarında ilk kez organik LED (kısaca OLED) kullanıldı. Dijital OLED arka stop lambaları A8'de standart donanım olarak sunuluyor.

    DİJİTAL OLED ARKA STOP LAMBALARI 2016 yılında Audi TT RS'de kullanılan OLED, otomotiv endüstrisinin aydınlatma teknolojisinde yeni bir çağ başlattı. Arka stop lambalarında ilk kez organik LED (kısaca OLED) kullanıldı. Dijital OLED arka stop lambaları A8'de standart donanım olarak sunuluyor.

  6. Yeni Audi A8'de ilk kez kullanıcının seçebileceği üç arka ışık imzası bulunuyor. Audi S8 ile dördüncü bir ışık imzası daha sunuluyor. Bir otomobil park halindeki bir Audi'ye yaklaştığında, park sensörleri hareketi algılıyor ve tüm OLED segmentlerini devreye sokarak sürücünün dikkatini çekiyor. Audi hareket ettiğinde, dijital OLED arka stop lambalar seçilen imzaya dönüyor. Bu ek güvenlik önlemi, bisiklet ve scooter kullanıcıları için de geçerli.

    Yeni Audi A8'de ilk kez kullanıcının seçebileceği üç arka ışık imzası bulunuyor. Audi S8 ile dördüncü bir ışık imzası daha sunuluyor. Bir otomobil park halindeki bir Audi'ye yaklaştığında, park sensörleri hareketi algılıyor ve tüm OLED segmentlerini devreye sokarak sürücünün dikkatini çekiyor. Audi hareket ettiğinde, dijital OLED arka stop lambalar seçilen imzaya dönüyor. Bu ek güvenlik önlemi, bisiklet ve scooter kullanıcıları için de geçerli.

  7. Kapsamlı ağ çözümleri sayesinde bir Audi, ilerideki gizli buzlanma hakkında bilgi sahibi olabilecek. Otomobil, arka stop lambaları sayesinde arkasındaki trafiği uyarabilecek.

    Kapsamlı ağ çözümleri sayesinde bir Audi, ilerideki gizli buzlanma hakkında bilgi sahibi olabilecek. Otomobil, arka stop lambaları sayesinde arkasındaki trafiği uyarabilecek.

  8. Daha fazla güvenlik ve iletişim için tavan spoylerine entegre yansıma ışık devreye giriyor. Spoylerden yansıyan ışık sadece arkaya doğru baktığından sadece arkadan gelen yol kullanıcıları tarafından görülebiliyor. Sürücü bu ek aydınlatma efektini hiç görmüyor. Bu teknoloji Çin için özel olarak tasarlanan içten yanmalı motora sahip bir SUV?da 2022 yazında sunulacak. Audi, gelecekte spoylerdeki projeksiyon ışığını dünya genelinde sunmak istiyor. Ancak, yasal nedenlerle kullanıcı tarafından tasarlanan projeksiyonlar mümkün olamıyor.

    Daha fazla güvenlik ve iletişim için tavan spoylerine entegre yansıma ışık devreye giriyor. Spoylerden yansıyan ışık sadece arkaya doğru baktığından sadece arkadan gelen yol kullanıcıları tarafından görülebiliyor. Sürücü bu ek aydınlatma efektini hiç görmüyor. Bu teknoloji Çin için özel olarak tasarlanan içten yanmalı motora sahip bir SUV?da 2022 yazında sunulacak. Audi, gelecekte spoylerdeki projeksiyon ışığını dünya genelinde sunmak istiyor. Ancak, yasal nedenlerle kullanıcı tarafından tasarlanan projeksiyonlar mümkün olamıyor.

  9. Audi'den dijital aydınlatma teknolojisi - 9 Audi, gelecekte dijital zemin projeksiyonları aracılığıyla otomobil ve çevresi arasındaki iletişimi yoğunlaştırmak istiyor. Sinyal zemin projeksiyonları bunun ilk örneklerinden biri. Önde ve arkada sokağa yansıtılan üç sembol, bisikletlileri örneğin şerit değişikliği hakkında bilgilendiriyor veya, yayaları dönüş konusunda uyarıyor. Bu tür bir iletişim, otomobilin etrafındaki alanda daha geniş projeksiyonların önünü açabilir. Örneğin bir kapı açılmadan önce yola bir uyarı yansıtılabilir.

    Audi'den dijital aydınlatma teknolojisi - 9 Audi, gelecekte dijital zemin projeksiyonları aracılığıyla otomobil ve çevresi arasındaki iletişimi yoğunlaştırmak istiyor. Sinyal zemin projeksiyonları bunun ilk örneklerinden biri. Önde ve arkada sokağa yansıtılan üç sembol, bisikletlileri örneğin şerit değişikliği hakkında bilgilendiriyor veya, yayaları dönüş konusunda uyarıyor. Bu tür bir iletişim, otomobilin etrafındaki alanda daha geniş projeksiyonların önünü açabilir. Örneğin bir kapı açılmadan önce yola bir uyarı yansıtılabilir.