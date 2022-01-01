Audi'den Dijital Aydınlatma Teknolojisi

Matrix LED farların dijitalleşmesinin arkasında DMD kısaltmasına sahip yeni bir teknoloji bulunuyor. Bu, dijital mikro ayna cihazı anlamına geliyor ve daha önce video projektörlerinde kullanıldı. Sistemin temelinde kenarları milimetrenin birkaç binde biri uzunluğunda olan yaklaşık 1,3 milyon mikro aynalı küçük bir çip bulunuyor. Elektrostatik alanlar kullanılarak her biri saniyede 5.000 defaya kadar açılandırılabiliyor. LED far ayara bağlı olarak lensler aracılığıyla yola yönlendiriliyor ya da maskeleme için kullanılıyor. Bu, farın artık sabit bir aydınlatma olmadığı anlamına geliyor. Bunun yerine, sürekli olarak yenilenen bir video görüntüsü gibi çalışıyor